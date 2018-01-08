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 Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте

В воскресенье, 7 января, во Львове женщина-водитель Peugeot 208 в состоянии алькогольного опьянения сбила патрульного.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По их требованию женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения.

"Вдруг женщина намеренно начала движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув руль, сбила второго инспектора и повезла его на капоте", – говорится в сообщении.

Провезя патрульного полкилометра, женщина сбросила его с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала "скорая", у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

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Полиция установила, кому принадлежит автомобиль, и обнаружила его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Личность водителя также установлена – 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Машину эвакуировали на штрафплощадку.

Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте 01
Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте 02

В комментариях под постом патрульной полиции пользователи Facebook отмечают, что девушкой-водителем может быть героиня этого сюжета. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3043167
 
 
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П'яна жінка-водій у Львові півкілометра везла патрульного на капоті - Цензор.НЕТ 9041 Не хочешь мне доплатить разницу с ЕСВ 36,6% которых платил я и 22% которые платишь ты? Почему противники адекватной растаможки такие ударенные на голову П'яна жінка-водій у Львові півкілометра везла патрульного на капоті - Цензор.НЕТ 3457. Не хочешь мне заплатить половину цены за квартиры, которые мною покупались, а не как у тебя приватизировались на халяву? П'яна жінка-водій у Львові півкілометра везла патрульного на капоті - Цензор.НЕТ 9041
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А если повысят растаможку, то ты доплатишь, да?
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Судя по продолжительности поездки полицай то же был не трезв. Тупой ублюдок, пристрелил бы тварь и не ипался.
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1. при определенной скорости, сидя на капоте думаешь не о стрельбе, а о том, что рук всего две и цепляться особо незачто.
2. один мажора уже стрельнул. Уже сидит или еще нет?
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обязательная страховка решит все вопросы.
у знакомого в канаде сын балбес но с деньгами, ездил беспредельно, его ловили.
сначала страховики поднимали месячную выплату после каждого нарушения.
потом вообще отказались страховать (имеют право) и внесли в общую базу.
теперь ни одна компания его страховать не хочет.
машина есть, права есть, а ездить не может, и без вариантов
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