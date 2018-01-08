 Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook патрульной полиции Львовской области.
Как отмечается, патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По их требованию женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения.
"Вдруг женщина намеренно начала движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув руль, сбила второго инспектора и повезла его на капоте", – говорится в сообщении.
Провезя патрульного полкилометра, женщина сбросила его с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала "скорая", у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.
Полиция установила, кому принадлежит автомобиль, и обнаружила его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Личность водителя также установлена – 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения.
Машину эвакуировали на штрафплощадку.
В комментариях под постом патрульной полиции пользователи Facebook отмечают, что девушкой-водителем может быть героиня этого сюжета.
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2. один мажора уже стрельнул. Уже сидит или еще нет?
у знакомого в канаде сын балбес но с деньгами, ездил беспредельно, его ловили.
сначала страховики поднимали месячную выплату после каждого нарушения.
потом вообще отказались страховать (имеют право) и внесли в общую базу.
теперь ни одна компания его страховать не хочет.
машина есть, права есть, а ездить не может, и без вариантов