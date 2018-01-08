 Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По их требованию женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения.

"Вдруг женщина намеренно начала движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув руль, сбила второго инспектора и повезла его на капоте", – говорится в сообщении.

Провезя патрульного полкилометра, женщина сбросила его с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала "скорая", у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

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Полиция установила, кому принадлежит автомобиль, и обнаружила его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Личность водителя также установлена – 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Машину эвакуировали на штрафплощадку.





В комментариях под постом патрульной полиции пользователи Facebook отмечают, что девушкой-водителем может быть героиня этого сюжета.

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