 В результате пожара в киевской девятиэтажке погибла женщина, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части.
"В 21:06 пожар площадью 10 кв. м был локализован, а в 21:26 - ликвидирован. В ходе тушения пожара, в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 спасателей. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Будет пара-тройка датчиков, с сертификатами и разрешениями "Укрметртестстандарта", цена которых будет отличаться в разы, а все остальное, датчиками задымления не является, следовательно - штраф.
А можно разрешить импорт, и считать сертификацию автоматической для устройств, имеющих международную сертификацию.
Но если вмешается государство, то ничем хорошим это не закончиться.
Это ведь ничем не отличается от требования страховой компании снабдить страхуемое авто сигнализацией.
Но дело в том, что страхование от пожара не слишком распространено в нашей стране.