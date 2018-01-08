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 Происшествия, Киевские новости
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 В результате пожара в киевской девятиэтажке погибла женщина, - ГСЧС

В Киеве 7 января 2018 года в 20:31 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на бул. Алексея Давыдова, 19, в одной из квартир 7 этажа возник пожар, вследствие которого погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

"В 21:06 пожар площадью 10 кв. м был локализован, а в 21:26 - ликвидирован. В ходе тушения пожара, в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 спасателей. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043166
 
 
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Ставьте датчики задымления ! Сделайте это законом !

В результате пожара в киевской 9-этажке погибла женщина, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4268
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У нас сделают.
Будет пара-тройка датчиков, с сертификатами и разрешениями "Укрметртестстандарта", цена которых будет отличаться в разы, а все остальное, датчиками задымления не является, следовательно - штраф.
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Любое хорошее дело можно зашкварить, это понятно.
А можно разрешить импорт, и считать сертификацию автоматической для устройств, имеющих международную сертификацию.
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У нас приблизительно так обстоят дела с квартирными счетчиками тепла, так что с детекторами дыма, будет схожая ситуация.
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Печально. Ну, по крайней мере, счётчик тепла - это элемент системы, а датчики задымления - полностью автономные устройства, на 9-вольтовой батарейке.
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Если будут ставить те кто хочет ставить, для обеспечения собственной безопасности, проблем не будет.
Но если вмешается государство, то ничем хорошим это не закончиться.

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А можно как-нибудь так оформить это в виде взаимоотношений между страховой компанией и жильцами ? Типа, страховка от пожара недействительна, если в квартирах нет датчиков. Государство вроде не при деле, а результат достигнут.
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Скорее всего, можно сделать.
Это ведь ничем не отличается от требования страховой компании снабдить страхуемое авто сигнализацией.
Но дело в том, что страхование от пожара не слишком распространено в нашей стране.
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По идее, домоуправление должно, от имени всех жильцов дома, оформить страховой полис на всякие форс-мажоры типа пожаров, самопроизвольных разрушений, падения самолёта и проч.
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