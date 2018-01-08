 В результате пожара в киевской девятиэтажке погибла женщина, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

"В 21:06 пожар площадью 10 кв. м был локализован, а в 21:26 - ликвидирован. В ходе тушения пожара, в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 спасателей. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.





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