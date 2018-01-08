 Украинская теннисистка Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net, украинка поднялась на две позиции в рейтинге WTA благодаря победе на турнире в Брисбене.
Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии, что позволит ей получить более легкую сетку на одном из четырех крупнейших турниров года.
Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.
Рейтинг WTA от 8 января:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425.
2 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 6095
3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6005
4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5785
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5567
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3600
10 (10). Коко Вандевей (США) – 3258
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Все в рамках правил, но зрители недовольны. Ибрагим Халилов одержал противоречивую победу над Бахтияром Баротовым в рамках турнира WBK 22 в Ханчжоу. Соперники сошлись для традиционного касания перчаток - приветствия, предваряющего любой поединок ММА. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов тут же отправил соперника в нокаут могучим ударом справа. Бой продолжался 3 секунды.
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молодец!
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