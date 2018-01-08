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Все про:победа (282) рейтинг (1085) теннис (72) Свитолина (16)

 Украинская теннисистка Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на четвертую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net, украинка поднялась на две позиции в рейтинге WTA благодаря победе на турнире в Брисбене. 

Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии, что позволит ей получить более легкую сетку на одном из четырех крупнейших турниров года.

Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.

Рейтинг WTA от 8 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425.

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 6095

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3600

10 (10). Коко Вандевей (США) – 3258

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Источник: https://censor.net.ua/n3043165
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
І жодної поціновувачки скрєпного мєльдонію в десятці..
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вони втратили майже в усіх видах спорту(теніс,бокс,біатлон,футбол)...це те що я слідкую) Їм не до того ,то півня треба ліпити,то з лопати жерти...
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І стала вона нею,ще позавчора) Цензор розторможуйся вже! 100500 новин ні про що,а те що дійсно цікаво то через декілька днів! З повагою!
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Молодчина! Поздравляем!!! Успехов и без травм.
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почему не первая....... или не украинка, а?
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Почему ты такой дурак..... потому что быдлокацапская троллятина!
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Как кацапье воспринимает хорошие новости с Украины? С большим трудом!!!
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Не "благодаря победе", а благодаря выходу в финал. Этого было достаточно для четвертого места. А победа еще приблизила к третьему.
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Удачи на Australian Open. Вот уж не ожидал такого от Элины. Просто молодчина!!!
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Скрепанутых лишнехромосомных в списке не видать - кайф.
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Мельдоний - памаги, Мутко - налей, Путин - введи!
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Великолепная спортсменка и к тому же очаровательная девочка.
Поздравления, пожелания успехов и over 9000 комплиментов!
Українська тенісистка Світоліна стала четвертою ракеткою світу - Цензор.НЕТ 8156
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Свитолина стала четвертой ракеткой мира
 
 
 
 
 
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