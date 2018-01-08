 За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

По данным ведомства, нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.

"Только за прошлый год свою незаконную деятельность прекратили 1 329 разнообразных игорных заведений. В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, в ходе санкционированных обысков оперативники ДЗЭ полиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем. В отношении игроков, которые занимались преступной деятельностью, были составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) Кодекса об административных правонарушениях.

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