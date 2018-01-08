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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (244) Нацполиция (6658)

 За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине

За 2017 год сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и его территориальные управления разоблачили более 1300 игорных заведений по всей территории страны. Всего правоохранители открыли 647 уголовных производств по фактам занятия игорным бизнесом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции. 

По данным ведомства, нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.

"Только за прошлый год свою незаконную деятельность прекратили 1 329 разнообразных игорных заведений. В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, в ходе санкционированных обысков оперативники ДЗЭ полиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем. В отношении игроков, которые занимались преступной деятельностью, были составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) Кодекса об административных правонарушениях.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Начал работу Координационный совет по социально ответственной легализации казино в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3043164
 
 
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побідуни .... пройдеш хрещатиком І НЄТУ ігральних завєдєній....
Дебіли , котрі живують у своєму світі , і перднувши переконані що всі відчувають ЗАПАХ РОЗ ...
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киньте не має такого поняття як порохоботи , є хахлядське відділення ольгіно . ото віди і дрочать клаву нєвідімиє борци з ЦИНІЧНИМИ БАНДЕРАМИ.
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Чернигов в раене ремзавода, работает себе спокойна мусора местные крышуют! а они тут отрапартовали)))
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Ну да, а всякие золоті підкови и лото-маркеты под носом не получилось разоблачить За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине - Цензор.НЕТ 2907
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они их крыгуют - вы че хотите чтоб они сами себя сажали))) За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине - Цензор.НЕТ 5160
тогда все сядут - включая юГика
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Ну "разоблачили" очевидно тех, кто плохо мусорской крыше отстегивал, или под крышу не захотел.
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это "национальные лотереи"...вот только какой нации они принадлежат??
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А никто и не писал, что они закрыли или привлекли в ответственности, они-разоблачили, разоблачили, потом их начальство взяло их "под контроль", под ежемясячный контроль заноса бабла, и всё Ок.
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такі ДА.
Побєда в боротьбі з КОНКУРЕНТАМИ ... А то бля розплодилось всякіх лєвих, а авяков не для того стояв в крєпосном пєрєулкє , шоби такий дохідний бізнес УСЯКІ імєлі...
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где он стоял? в италии на подсосе он стоял)))
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??? Не смешно. Они плодятся на каждом шагу, на каждом перекрёстке по несколько штук.
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таки да и крышуются ментами и прокурорами и судьями
думаете они свои виллы потом и кровью зарабатывают)))
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в 25 у сучки суейской вилла 3 этажа с лифтом - и что думаешь она сосет ударно? За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине - Цензор.НЕТ 2394
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це ви про ляшка ?
ТАКІ ДА.... сука ще та.... і сосе у пороха не запросто так. Але топрописна істина і про це всі знають....
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шляшко тл судейская партия
я про другое - про наших самых честных судей
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ха ви про КАНАНЄНОК , ЛУЦИКІВ , ЛОЖКІНІВ , ГРАНОВСЬКИХ ?
Так такі ТОЖЕ ДА..... суки косять під чесних , а сосуть так шо аж .....
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Те ещё упыри.....И света дневного не боятся. Хотя все вопросы решают по ночам на Банковой. Слёты, сходки, шабаши барыг....типа "патриотов"...но сейчас все на островах.
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У Києві на Оболоні щє на півроку стане чим звітувати. Не тільки на ринках. Є й капітальні будівлі з лотереями. Запрошуємо всіх бажаючих!
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да на печерске их дофига - оболонь - удивил
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Капитальньіе здания. На месте бьівших казино. Причем тут "удивил"? Я не понял, что значит "разоблачили"? Хули разоблачать то? Прямо вдоль дороги с лотереями стоят...
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Фельдмаршал цельньій. Я понимаю, что пацанам надо отчитьіваться. План, премия квартальная... И они отчитьіваются зная, что над ними все ржут. И от стьіда они совершают внеплановьій набег на очередное подпольное казино и... опять вьіберают деньги. ))
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В Дніпрі такі заклади процвітають.. Відкрито, не ховаючись від "реформованої" аваковим поліції.. Може - діляться прибутками?
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Как она может разоблачать, если она сама их же и крышует.
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Уявляю скільки їх ще залишилось....................
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на месте закрытых открылось штук 20-40-50
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Дебилы, возле меня на 200 метрах минимум пять (!) таких заведений.
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Просто хозяины меняются, одни закрываются, одни открываются.
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конкурентов убрали теперь всё ок.....монополия!!!!!
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а вдруг порохнезнал? ребята, кто тут из стецьковских или анакондовцы? должите куму стецю, пусть передаст "пороху" .Ведь игорный бизнес запрещен
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И исключительно только тех, кого они не крышуют.
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Что же вы никак к главному казино страны никак не доберетесь?
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главное казино спрятано у вас перед глазами оно всегда навиду только заретушовано под власть....
За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине - Цензор.НЕТ 1620
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Всё уже поделено...Схемы старые, владельцы новые.
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шо шо разоблачила??!
то виходить бджоли проти меду ?????
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........и выявится в конце следствия виноват этот мафиози ГАДКИЙ УТЁНОК..._........
За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине - Цензор.НЕТ 9140

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мусорская разливайка в Каменском в спальном районе. травят все подряд
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ну ничо ж не делается...мне вот интересно,сколько может быть таких потенциально зависимых,шоб за год 1300 заведений закрыть да еще это выгодно оставалось?
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Wow-wow-wow! Я знаю принаймні ТРИ в радіусі 1,5 км від мого будинку. Але ментам не здам: у тих "казіно" діють пункти обміну валюти з вигідними курсами.
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Украине по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось 460 городов, 885 посёлков городского типа и 28 377 сельских населённых пунктов.

По одному на город и посёлок городского типа...
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В Монако , к примеру , казино работают вполне легально , и ничего .
И люди живут достойно , и власть не ворует .
Может быть , это потому , что таких типочков , как Петруччо , Авякян или клоун Луцык туда , в казино , даже в уборщики бы не взяли ?
Так , глянули бы и сказали - не , таких козлов нам тут и даром не надо ...
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ПОП_ЗДУНИ! У нас в Черкасах тільки на одній площі 700річчя було три, а зараз вже ЧОТИРИ "завєдєнія", мимо яких кожен день курсують патрульні і у відкриті двері нічого не бачать))))
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***
- а знаете ,что субсидантам льготы монетезировали!
- а ты-то откуда знаешь?
- не поверите - я свою бабушку в казино встретил!

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Пля... та на каждом углу во всех городах Украины сверкают игровые автоматы!
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Во дают . Кому они эти сообщения дают ? В открытую по всей Украине работают эти автоматы Это говорит что эта власть зажралась и ничем не отличается от ублюдков януковиичей .= Гнать в три шеи всеъх этих корупционных ублюдков из яйценюковско- порошенковской банды казнокрадов .
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при Вите такого беспредела в играйке не было ..
лично я понял,что Майдан просран,когда дети "революционеров" пошли на работу депутатами в ВР и одновременно в разгар войны стали внагляк открываться "национальни" рыгаловки с автоматами..
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А сколько новых игорных заведений они открыли? Статистику в студию!!!
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изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен",Источник: https://censor.net.ua/n3043164
по их расценкам 1 игроавтомат или платёжный терминал или рулетка... стоит примерно 2500 гривен?
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На Борщаговке полно этих игровых заведений
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине
 
 
 
 
 
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