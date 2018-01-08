 За 2017 год Нацполиция разоблачила более 1300 игорных заведений по Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
По данным ведомства, нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.
"Только за прошлый год свою незаконную деятельность прекратили 1 329 разнообразных игорных заведений. В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Также, по данным правоохранителей, в ходе санкционированных обысков оперативники ДЗЭ полиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем. В отношении игроков, которые занимались преступной деятельностью, были составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) Кодекса об административных правонарушениях.
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Дебіли , котрі живують у своєму світі , і перднувши переконані що всі відчувають ЗАПАХ РОЗ ...
тогда все сядут - включая юГика
Побєда в боротьбі з КОНКУРЕНТАМИ ... А то бля розплодилось всякіх лєвих, а авяков не для того стояв в крєпосном пєрєулкє , шоби такий дохідний бізнес УСЯКІ імєлі...
думаете они свои виллы потом и кровью зарабатывают)))
ТАКІ ДА.... сука ще та.... і сосе у пороха не запросто так. Але топрописна істина і про це всі знають....
я про другое - про наших самых честных судей
Так такі ТОЖЕ ДА..... суки косять під чесних , а сосуть так шо аж .....
то виходить бджоли проти меду ?????
По одному на город и посёлок городского типа...
И люди живут достойно , и власть не ворует .
Может быть , это потому , что таких типочков , как Петруччо , Авякян или клоун Луцык туда , в казино , даже в уборщики бы не взяли ?
Так , глянули бы и сказали - не , таких козлов нам тут и даром не надо ...
- а знаете ,что субсидантам льготы монетезировали!
- а ты-то откуда знаешь?
- не поверите - я свою бабушку в казино встретил!
лично я понял,что Майдан просран,когда дети "революционеров" пошли на работу депутатами в ВР и одновременно в разгар войны стали внагляк открываться "национальни" рыгаловки с автоматами..
по их расценкам 1 игроавтомат или платёжный терминал или рулетка... стоит примерно 2500 гривен?