 Твитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, комментируя недавний твит президента Дональда Трампа относительно того, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у главы КНДР Ким Чен Ына.
"Очень важно, чтобы мы никогда не позволяли ему (Ким Чен Ыну. - Ред.) вести себя настолько высокомерно, что он не осознает реальности того, что произойдет, если он начнет ядерную войну", - отметила Хейли.
Она добавила, что в Северной Корее должно быть ясно, что Соединенные Штаты не будут уменьшать давление на Ким Чен Ына.
"Мы не собираемся позволять им драматизировать тот факт, что у них есть кнопка прямо на их столе, и они могут уничтожить США. Мы хотим всегда напоминать им, что мы тоже можем их уничтожить, поэтому будьте очень осторожны с вашими словами и тем, что вы делаете", - заключила Хейли.
Антикор: Для Порошенко, похоже, все уже закончено. Для Украины только начинается
http://city-nikopol.com.ua/7795-antikor-dlya-poroshenko-pohozhe-vse-uzhe-zakoncheno-dlya-ukrainy-tolko-nachinaetsya.html
- раз их так плющит, что они опять взялись бомбить мирное население
Или так: "Горите, в аду суки за наших пацанов"!
Обезьяна, по имени хуйло, ядерным оружием может уничтожить весь земной шар! Взорвав его у себя на Урале.
Главная проблемс ЯБ. Плюс роза ветров в случае подрыва например в Ненбене. Реакторы там российские и КНР. Минимум штуки 3 у них есть.
То что замес будет - однозначно. Возможно руками КНР (такой со сед их зае ...).