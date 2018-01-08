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Все про:КНДР (434) США (13042) ядерное оружие (512) Трамп (1632) Хейли Никки (33)

 Твитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли

Американская власть не собирается терпеть ядерные угрозы со стороны главы КНДР Ким Чен Ына и готова нанести уничтожающий удар по Северной Корее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, комментируя недавний твит президента Дональда Трампа относительно того, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у главы КНДР Ким Чен Ына.

"Очень важно, чтобы мы никогда не позволяли ему (Ким Чен Ыну. - Ред.) вести себя настолько высокомерно, что он не осознает реальности того, что произойдет, если он начнет ядерную войну", - отметила Хейли.

Она добавила, что в Северной Корее должно быть ясно, что Соединенные Штаты не будут уменьшать давление на Ким Чен Ына.

"Мы не собираемся позволять им драматизировать тот факт, что у них есть кнопка прямо на их столе, и они могут уничтожить США. Мы хотим всегда напоминать им, что мы тоже можем их уничтожить, поэтому будьте очень осторожны с вашими словами и тем, что вы делаете", - заключила Хейли.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Япония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW

Источник: https://censor.net.ua/n3043163
 
 
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Интересная статья, прочитаете непожалеете.



Антикор: Для Порошенко, похоже, все уже закончено. Для Украины только начинается

http://city-nikopol.com.ua/7795-antikor-dlya-poroshenko-pohozhe-vse-uzhe-zakoncheno-dlya-ukrainy-tolko-nachinaetsya.html

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ничего не кончено. США и европа схавали отставку Соболева. Квадратноголовый воспринял это как картбланш
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От колись і тебе також "віддуплять" , андруша смицький.. Теж - "прикольно" буде.. Твитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли - Цензор.НЕТ 574
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Бачте,він не хоче жити як звичайний "піндос", цивілізація не для нього, воліє бути зомбованим рабом чучхе або х'йла...
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Сирия. Сообщается что Группа Ахрар аль Алави действующая в Латакии (ССА) взяла ответственность за вчерашнюю атаку на базу Хмеймим несколькими беспилотниками. В результате было уничтожено - 1 комплекс ПВО С-400 и 1 самолет.
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Видать хорошо моджахеды козломордых пожгли
- раз их так плющит, что они опять взялись бомбить мирное население
Твитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли - Цензор.НЕТ 3861
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А суки-пацаны уже сидят в аду вместе с шумовым оркестром бляблялаечников александрова.
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похоже, правильно читать так: "Горите в аду, суки за наших пацанов"!
Или так: "Горите, в аду суки за наших пацанов"!
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мы можем уничтожить КНДР
Твитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли - Цензор.НЕТ 5202
Обезьяна, по имени хуйло, ядерным оружием может уничтожить весь земной шар! Взорвав его у себя на Урале.
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КНДР не управляется хуйлом, єто марионетка Пекина...хуйло там на вторых ролях в основном для продажи оружия и опять же за китайские деньги
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Вилла в Испании давно готова...Есть куда сматываться...
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Боже, трудно поверить своим ушам. Они говорят о ядерной войне. О времена же настали...
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Времена вернулись: кузькиной матерью с больших трибун уже пугали не раз.
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"33 китайское предупреждение". Трампампамп и себя дураком делает, и США тоже на посмешище выставляет.
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Да никому не жалко хомяка и его людей. Проблема с Южной Кореей, ДРГ северных придурков (что что аэто у них нихреново поставлено).
Главная проблемс ЯБ. Плюс роза ветров в случае подрыва например в Ненбене. Реакторы там российские и КНР. Минимум штуки 3 у них есть.
То что замес будет - однозначно. Возможно руками КНР (такой со сед их зае ...).
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Трамп своими детскими заявлениями демонстрирует нерешительность и трусливость. Имея огромные возможности нанести массированные удары по паскудной агрессивной стране - угрозе миру, он по-детски соревнуется с жировиком-упорышем у кого кнопка больше, кто сильнее и страшнее... Понятно, что могут пострадать и Южная Корея и Япония, но при такой нерешительности и дальнейшем развитии событий может быть начата самая настоящая ядерная война, переходящая в мировой апокалипсис. Тогда пострадает вся планета. А пока ситуацией пользуется паскудный кремлевский карликовый и плешивый рашенфюрер-педофил, шантажируя и склоняя на переговоры именно с ним, как с решалой данного вопроса (который специально и создал подобную ситуацию, поставляя упорышу уран и готовые изделия). Есть еще Китай, который имеет соглашение защищать упорыша-жировика, но ведь можно и обойти это соглашение, представив например, упорыша как спровоцировавшего ядерный конфликт и начавшего первым. Тогда Китай претензий иметь не будет. А пока огромная мировая держава №1 выглядит трусливо и нерешительно, не в состоянии придавить к ногтю эту узкоглазую крошечную вошь
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бред сивой кобылы! ни одна война не является выходом из ситуации
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Это хорошо что он все время угрожает. Как известно, собака которая лает - не кусает. Запад уже устал от войн.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТвитом о ядерной кнопке Трамп напомнил, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН Хейли
 
 
 
 
 
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