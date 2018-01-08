 Церковный скандал в Запорожье: возле храма УПЦ МП двух мужчин избили за детские игрушки, - ТСН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
6 января потерпевший Александр вместе с товарищем принес игрушку под храм. Подобные акции сейчас проходят по всей Украине в знак солидарности с родителями ребенка, которго священники отказались отпевать, потому что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.
По словам Александра, охранник церкви сразу убрал игрушку, а когда его спросили "Почему?", начал куда-то звонить. Сразу после этого уже другой человек из храма предложил бойцам поговорить за территорией церкви. А уже через несколько минут на них напали неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие действовали молниеносно.
"Подлетает микроавтобус, подбегают двое в масках и бронежилетах, без опознавательных знаков, но с хорошей выправкой. Ничего не говоря, просто подбежали, перцовый баллончик в лицо до упора и начали просто забивать. Буквально там секунд 10-15, мы уже упали, они развернулись и исчезли в неизвестном направлении", - рассказал Александр.
Нападение произошло в полсотне метров от церкви, посреди торговых контейнеров, где нет никаких камер наблюдения.
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Александр служит в одном из специализированных армейских подразделений. Уже завтра он должен был возвращаться на передовую, но теперь должен задержаться в больнице - сломанную руку должны оперировать.
Общественные активисты обвиняют в избиении членов организации "Радомир", которые фактически исполняют охранные функции на массовых мероприятиях Московского патриархата в Запорожье. Однако в церкви свою причастность к инциденту опровергают.
"Я очень расстроен, что это произошло не только во вверенном мне храме, но и вообще, что это произошло", - сказал настоятель церкви отец Леонид, добавив, что ребята из "Радомира" не являются прихожанами его храма.
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Правоохранители уже открыли уголовное производство, однако писать заявление в полицию пострадавший отказывается, ссылаясь на специфику своей работы. По словам полицейских, это значительно усложняет расследование. Ведь кроме слов волонтеров, никаких подтверждений инцидента нет.
Одноко волонтеры настроены решительно. В понедельник к ситуации обещают присоединиться ветераны АТО. Они тоже будут искать нападавших.
Напомним, что акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, произошедшей 31 декабря. 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа, как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.
Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.
Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.
Разъяренные поступком священника люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика.
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Там и рванёт , в Запорожье
А церковь - то таке ...
Что-то вроде судов , ментов , прокурвотуры или прочих чиновничьих конторок - так , бабки скирдуют и в мозги серут , а по-сути - обыкновенные бандиты и воры ...
Теперь, видать, готовят пожар в Запорожье. Думаю они работают "в две руки".
Интересно, как отреагирует прихожанин УПЦ МП Толя - вечно "перший непрохідний?
Об ФСБУ вообще молчу. Там руководит целый генерал армии(!). А разве это генеральское дело? Он, видать, в маршалы нацелился... с количеством сотрудников равным одной дивизии. Ему главное Саакашвили не упустить из под наблюдения иначе Барыга не даст маршальский жезл.
15.06.09 15:36 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы.
Сразу же вслед за этим он принял участие в крестном ходу, неся главную икону праздника - собственно изображение Троицы.
Действие происходило в Свято-Ионинском монастыре Украинской православной Церкви (Московского Патриархата). Монастырь разместил фотографии на своем интернет-сайте.
Диакон - базовый «уровень» иерархии в «белом священстве» ортодоксального обряда. «Белое священство» доступно женатым мужчинам. Служители этого рода с достаточным уровнем подготовки и духовного опыта могут дослужиться до сана протоиерея и даже в исключительных случаях - редкого сана пресвитера.
Барыга оказывается агент ФСБ с 2009 года.
Затонеюля бо вонажнакаблуках, так, безмозкі макаки?
Он вище на фото
Кто там работает,откуда деньги и,что она из себя представляет,в случае внешней агрессии Путлера?
Что? Трудно понять,что они будут резать украинцев в интересах Путлера?
Как такое возможно?
Вся Украина,буквально переполнена всякими охранными структурами,многие из которых,набиты бывшими беркутовцами и прочими птицами,ненавидящими Украину.
Если это и не зрада,то реальная опасность для страны.
Но для шоколадных это не тема......Нельзя раскачивать лодку?
Храмы антиукраинской УПЦ МП на Донбассе хранили оружие для русских оккупантов-боевиков.
Храмы УПЦ МП на Донбассе служили складами оружия для российских войск.
Некоторые священники УПЦ МП с оружием в руках воюют против украинской армии на Востоке, - Филарет
Попы и адепты УПЦ МП: одни прятали оружие в храмах, другие с иконами блокировали украинскую армию, третьи орали "путен памаги"!
Но для шоколадных это не тема......Нельзя раскачивать лодку?
могу поспорить на всё, что угодно, что эти твари, защищающие кацапских попов, точно так же, как и ты льют говно на шыкаладных борыг и разгоняют зраду
Приходит совсем юная девушка в церковь, на исповедь.
- Батюшка, дело в том, что я... лядь....
- О! Дочь моя, это ужасно, это очень страшный грех....
- Та погодите... Я, лядь, курю, как паровоз.
То то и оно. Потому, как сиди ка ты провокатор и не кизди.
Эта крыша МП, это по сути своей дрг рфии, ждущее своего часа. А СБУ хлопает ушами с 2014 года.
Є така аксіома -З КГБ не виходять..
А майже все вище керівництво СБУ -вихідці з КГБ..
ТОму УКраїну ще очікує люстрація СБУ за чеським варантом.
можливо мякший варіант -всі,старші 45 в СБУ повинні будіть бути звільнені..
Или вынесем, если сил хватит ваши свиноподобные туши тащить.
С удовольствием бы принял участие в подобной акции, согласился бы даже на живца!
Как я "люблю" МП, шоб вы только знали...
Не православие, а рашистская православнутость в Крыму расцветает, как плесень.
Тревожно, что и на «материке» - ее тоже немало, как показывают последние события. И не только последние - зимой 2014 у нас появилось очень много молодых бравых «монахов» (за несколько лет до войны в городе возродили, закрыв военный госпиталь, мужской монастырь МП). Они ходили по улицам группками по 4-5 человек - все, как на подбор, «двухметрово-ростые»,зыркали злобно исподлобья… Только после Крыма стало понятно, кто были эти «святоши».
Монастырь - живет. Дефицита в «молящихся» - не испытывает. Сколько их - по всей стране?.. Бомбы замедленного действия.
Пора освобождать наши храмы от московских бесов и начинать очищение Украины с Печерской Лавры!
Що посіяли те і пожали, це правда.
Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос» (Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 8 - 10)
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 1 Тимофею 2:5
В Тернопільській області є Почаївська Лавра яка була НЕЗАКОННО "подарована" януковичем УПЦ МП. З тих часів і по сьогоднішній день, Почаївську Лавру охороняють ОЗБРОЄННІ кізякі всевеликого войска донского!
Коли вже Влада наведе лад з цим свавіллям?!!!!!
Признавайтеся, були серед 54%? Хрестик у бюлетні малювали? Покайтеся, вам знижка буде на Страшному Суді.
http://city-nikopol.com.ua/7795-antikor-dlya-poroshenko-pohozhe-vse-uzhe-zakoncheno-dlya-ukrainy-tolko-nachinaetsya.html
Берётся этот охранник и ласково, вежливо и смиренно вопрошается, куда он стал звонить. Дальше дело техники. Думаю, собрать достаточно патриотов, чтобы разнести сепарский гадюшник, можно. В Одессе, когда надо, собираются сотни людей. Помня, как в Запорожье в апреле 2014 года пистили сепаратистов, уверен, что там наберётся не меньше желающих повторить.