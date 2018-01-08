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Все про:Запорожье (1338) избиение (9123) УПЦ (569) церковь (791)

 Церковный скандал в Запорожье: возле храма УПЦ МП двух мужчин избили за детские игрушки, - ТСН. ВИДЕО

В Запорожье возле церкви УПЦ Московского патриархата избили двух мужчин, которые принесли туда куклу в рамках общественной акции протеста. Полиция начала уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

6 января потерпевший Александр вместе с товарищем принес игрушку под храм. Подобные акции сейчас проходят по всей Украине в знак солидарности с родителями ребенка, которго священники отказались отпевать, потому что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

По словам Александра, охранник церкви сразу убрал игрушку, а когда его спросили "Почему?", начал куда-то звонить. Сразу после этого уже другой человек из храма предложил бойцам поговорить за территорией церкви. А уже через несколько минут на них напали неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие действовали молниеносно.

"Подлетает микроавтобус, подбегают двое в масках и бронежилетах, без опознавательных знаков, но с хорошей выправкой. Ничего не говоря, просто подбежали, перцовый баллончик в лицо до упора и начали просто забивать. Буквально там секунд 10-15, мы уже упали, они развернулись и исчезли в неизвестном направлении", - рассказал Александр.

Нападение произошло в полсотне метров от церкви, посреди торговых контейнеров, где нет никаких камер наблюдения.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Они сразу бросились бить Ларису. Я пытался ее защитить. Меня несколько раз валили на землю", - муж избитой в Полтаве судьи Гольник. ВИДЕО

Александр служит в одном из специализированных армейских подразделений. Уже завтра он должен был возвращаться на передовую, но теперь должен задержаться в больнице - сломанную руку должны оперировать. 

Общественные активисты обвиняют в избиении членов организации "Радомир", которые фактически исполняют охранные функции на массовых мероприятиях Московского патриархата в Запорожье. Однако в церкви свою причастность к инциденту опровергают.

"Я очень расстроен, что это произошло не только во вверенном мне храме, но и вообще, что это произошло", - сказал настоятель церкви отец Леонид, добавив, что ребята из "Радомира" не являются прихожанами его храма.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ходе расследования нападений на представителей Харьковского антикоррупционного центра следствие вышло на ОПГ, - полиция

Правоохранители уже открыли уголовное производство, однако писать заявление в полицию пострадавший отказывается, ссылаясь на специфику своей работы. По словам полицейских, это значительно усложняет расследование. Ведь кроме слов волонтеров, никаких подтверждений инцидента нет.

Одноко волонтеры настроены решительно. В понедельник к ситуации обещают присоединиться ветераны АТО. Они тоже будут искать нападавших.

...

 

...

Напомним, что акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, произошедшей 31 декабря. 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа, как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.

Разъяренные поступком священника люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Кому вы служите, Украине или агрессору?": в Коломые возник конфликт из-за церкви Московского патриархата. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3043162
 
 
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А не обявить ли ПЦ МП иностранным агентом?
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Московські попи сатанинської церкви ведуть себе як у своєму мухосранську. І це засмучує. Якби мені зламали руку ці криси, через півгодини цей храм сатани уже б палав в чистильному полум'ї.
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Был бы порох настоящим Президентом - так уже давно бы и следа этой паршивой московской секты не было бы в Украине! Но он не Президент, а обычный барыга.
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Він не може це зробити, бо прикидається пріхожаном цих людожерів
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не может дьякон пойти против своих наставников и кураторов
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Липецкий демон отдал татарскому иблису Запорожье .
Там и рванёт , в Запорожье
А церковь - то таке ...
Что-то вроде судов , ментов , прокурвотуры или прочих чиновничьих конторок - так , бабки скирдуют и в мозги серут , а по-сути - обыкновенные бандиты и воры ...
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Уверен, что избивавшие - не есть апологетами церкви. Они "работают" за деньги и по инициативам РПЦ-ФСБ. Последние - в России. А деньги в Запорожье - только у одного Чилавека, - который поджег и сдал врагу Донбасс. Напомнить фамилию мусульманского друга Шоколадного Барыги?
Теперь, видать, готовят пожар в Запорожье. Думаю они работают "в две руки".
Интересно, как отреагирует прихожанин УПЦ МП Толя - вечно "перший непрохідний?
Об ФСБУ вообще молчу. Там руководит целый генерал армии(!). А разве это генеральское дело? Он, видать, в маршалы нацелился... с количеством сотрудников равным одной дивизии. Ему главное Саакашвили не упустить из под наблюдения иначе Барыга не даст маршальский жезл.
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как это не есть апологетами!? Они самые, что ни на есть преданые защитники "руSSкого мира"
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Порошенко вместе с регионалами это иуда. Питерский гибист новинский действует. Пока одни погибают , а другие жируют и поклоняются МП ничего хорошего не будет.
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Ну конечно, я тоже не сомневаюсь,что те,кто избивал,это ,резерв,хуйло в Украине.
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Сколько раз они отказывались отпевать бойцов АТО и сколько раз молились за защитников "руSSкого мира"? Так, что- ничего нового или необычного для мацковскай церкви не произошло.
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Гарний привід одним махом заборонити кацапо-попів. Потрібно провести по каналам з пів року роз'яснювальні матеріали з приводу хто створив та кришує кацапо-попів з предисторією і з монатками на вихід на істєрічьскую роТіну - свящєнную паРашу. ))))
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Дурачьё.

15.06.09 15:36 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы.
Церковний скандал у Запоріжжі: біля храму УПЦ МП двох чоловіків побили за дитячі іграшки, - ТСН - Цензор.НЕТ 8048

Сразу же вслед за этим он принял участие в крестном ходу, неся главную икону праздника - собственно изображение Троицы.

Церковний скандал у Запоріжжі: біля храму УПЦ МП двох чоловіків побили за дитячі іграшки, - ТСН - Цензор.НЕТ 8048

Действие происходило в Свято-Ионинском монастыре Украинской православной Церкви (Московского Патриархата). Монастырь разместил фотографии на своем интернет-сайте.

Диакон - базовый «уровень» иерархии в «белом священстве» ортодоксального обряда. «Белое священство» доступно женатым мужчинам. Служители этого рода с достаточным уровнем подготовки и духовного опыта могут дослужиться до сана протоиерея и даже в исключительных случаях - редкого сана пресвитера.
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Теперь понятно почему схроны россиянских ДРГ (УПЦ МП) не трогают в Украине.
Барыга оказывается агент ФСБ с 2009 года. Церковний скандал у Запоріжжі: біля храму УПЦ МП двох чоловіків побили за дитячі іграшки, - ТСН - Цензор.НЕТ 7691
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Земний уклін 54% одноразових дебілів, за те що вадінтур привели до влади на крові Небесної Сотні організатора Партії Регіонів, агента ФСБ (чи хто не знає що усі попи московського пархату то агенти?), поплічника диктатора Януковича, його міністра, олігарха Порошенко.
Затонеюля бо вонажнакаблуках, так, безмозкі макаки?
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Разогнать на фиг радомир, разнести офис и выгнать к чертям собачим всех кацапских попов на па-рашу к кирилке гундяйкину !!!! Сколько можно терпеть этот беспредел ?????
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Новость дошла и до "Цензора", оперативно.
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Куда смотрит СБУ журналюги??? Попу в карман? Почему не напхали туда своей агентуры? Почему нет роликов мужеложества московских попов с послушникми на ютубе? где расследования отмывания бабла через церкви?
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Потому що 54% одноразових дебілів.
Он вище на фото
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Пару попов с колокольни головой в низ исправит всю ситуацию.
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Вопрос уже не в попах,с ними то,как раз все ясно,вопрос в том,откуда у них силовая структура?
Кто там работает,откуда деньги и,что она из себя представляет,в случае внешней агрессии Путлера?
Что? Трудно понять,что они будут резать украинцев в интересах Путлера?
Как такое возможно?
Вся Украина,буквально переполнена всякими охранными структурами,многие из которых,набиты бывшими беркутовцами и прочими птицами,ненавидящими Украину.
Если это и не зрада,то реальная опасность для страны.
Но для шоколадных это не тема......Нельзя раскачивать лодку?
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А ведь так хорошо и правильно начал говорить: про куйла, про беркотню, но в конце... Это ж надо было так тебе обосраться.
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Власть Барыги забыла откуда у врагов неожиданно взялось оружие в 2014!
Храмы антиукраинской УПЦ МП на Донбассе хранили оружие для русских оккупантов-боевиков.
Храмы УПЦ МП на Донбассе служили складами оружия для российских войск.
Некоторые священники УПЦ МП с оружием в руках воюют против украинской армии на Востоке, - Филарет
Попы и адепты УПЦ МП: одни прятали оружие в храмах, другие с иконами блокировали украинскую армию, третьи орали "путен памаги"!
Церковний скандал у Запоріжжі: біля храму УПЦ МП двох чоловіків побили за дитячі іграшки, - ТСН - Цензор.НЕТ 6536
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Если это и не зрада,то реальная опасность для страны.
Но для шоколадных это не тема......Нельзя раскачивать лодку?


могу поспорить на всё, что угодно, что эти твари, защищающие кацапских попов, точно так же, как и ты льют говно на шыкаладных борыг и разгоняют зраду
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*** пардон.
Приходит совсем юная девушка в церковь, на исповедь.
- Батюшка, дело в том, что я... лядь....
- О! Дочь моя, это ужасно, это очень страшный грех....
- Та погодите... Я, лядь, курю, как паровоз.
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какие меры предпринял авакав,парашенка,луценка и прочие враги Украинского Народа?????никаких????ну канеш никаких!!!они все заодно в борьбе за свой карман.
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А что сделал господь бог в этой ситуации?
То то и оно. Потому, как сиди ка ты провокатор и не кизди. Церковний скандал у Запоріжжі: біля храму УПЦ МП двох чоловіків побили за дитячі іграшки, - ТСН - Цензор.НЕТ 4163
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Организованная меньшинство всегда бьет неорганизованное большинство.
Эта крыша МП, это по сути своей дрг рфии, ждущее своего часа. А СБУ хлопает ушами с 2014 года.
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СБу не може інакше..

Є така аксіома -З КГБ не виходять..

А майже все вище керівництво СБУ -вихідці з КГБ..
ТОму УКраїну ще очікує люстрація СБУ за чеським варантом.

можливо мякший варіант -всі,старші 45 в СБУ повинні будіть бути звільнені..
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МП, вон из Украины!!!!

Или вынесем, если сил хватит ваши свиноподобные туши тащить.
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Поставте кассовые аппараты во всех кацапских церквях ,застав те их платить налоги и гундяевские попы, без водки,денег и проституток сами разбегутся!
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Работаем на живца! Один в тёмное время несёт куклу и как только к нему направляются неизвестные в балаклавах, их принимает толпа в полном "обмундировани"...
С удовольствием бы принял участие в подобной акции, согласился бы даже на живца!
Как я "люблю" МП, шоб вы только знали...
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Можно гораздо проще. Взять охранника, ну который звонил куда то там, и проверить его на ректальном полиграфе. Уже при 40 градусах по Цельсию из него польётся вся информация, куда звонил, кому звонил, кто приказал и т.д. А дальше по цепочке.
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Так я ж не против! Только кто ж его возьмёт? Хочется действовать исходя из сегодяшних реалей, а не разглагольствовать, лёжа на диване . А это уже не так просто...
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7.01.2018 в 19:09

Не православие, а рашистская православнутость в Крыму расцветает, как плесень.


Тревожно, что и на «материке» - ее тоже немало, как показывают последние события. И не только последние - зимой 2014 у нас появилось очень много молодых бравых «монахов» (за несколько лет до войны в городе возродили, закрыв военный госпиталь, мужской монастырь МП). Они ходили по улицам группками по 4-5 человек - все, как на подбор, «двухметрово-ростые»,зыркали злобно исподлобья… Только после Крыма стало понятно, кто были эти «святоши».
Монастырь - живет. Дефицита в «молящихся» - не испытывает. Сколько их - по всей стране?.. Бомбы замедленного действия.
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Та же песня и в Святогорской "лавре" была с ее огромными пещерными ходами. А потом всякие гиркины повылазили рядышком в Славянске.
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В церкви и храмы УПЦ МП ходят одни дебилы и ватники в Украине!

Пора освобождать наши храмы от московских бесов и начинать очищение Украины с Печерской Лавры!
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Ну чо одні дебіли? Ще і Сонцесяйний Наш Президент, Соєве наше Сонечко, Петрушенька Олексійович. Він там за попа навіть, а не просто ходить.
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Бахуса.Під кожним генделиком-місце для молитви
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Интересно, а что было бы если бы игрушку понесли к мечети или к синагоге? )))
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"бесы".."лавры"..дикарям отдайте дикарское..21 век на дворе
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таким образом скоро будут жечь церкви московитов
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жечь их надо давно,это кровососы на теле страны.
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Амины ЦН , не трогайте церкви и священников.Это большой грех.Бог поругаем не бывает.Он в Киевском патриархате тоже много начудили ихние попы , так-же и в Автокефальной и Грекокатолической.Бог всем воздаст по заслугам.Наши священники много хорошего для солдат делают и для малоимущих. А уроды есть везде , даже среди попов.
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Фігня це все.... Поки в кожному місті і селі не почнеться терор проти МП, нічого не зміниться ! Чому вони такі сміливі в своїх вчинках ? Тому, що безкарні ! Скільки гундяївських попів сіло в тюрму ? Отож -бо... А є за що. А тепер згадаємо, що з церквами і попами робили совєти, і що дєдушка лєнін говорив про "крассный террор" ! От це вони добре розуміють, інакше ніяк.
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Ссученую, продажную ортодоксальную церковь Московского шабаша необходимо запретить законодательно, как компартию. За многочисленние преступления против человечества и Украини в частности.
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немного не понятна позиция пострадавшего атошника.. на хрена возвращаться на передовую, если сепары (радомир) уже в твоем родном городе?
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Точно, ми щедро посіяли на нашій землі церкви московського патріархату і вродила війна, тисячі смертей, мільйони біженців.
Що посіяли те і пожали, це правда.
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Что МП, что КП - одно и то же:мракобесие. Церковь - большой бизнеспроект, а тупорылые несут туда бабло. Не пытались мозг включить: зачем?Разве Богу деньги нужны?! И с какого х*ра толстопузый поп называет себя провайдером к Богу? Народ - терпила!
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а кто здесь Бога ругает??? ругают попов, которые самолично назначили себя посредниками между Богом и людьми и требуют за это с людей непомерную мзду!
Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос» (Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 8 - 10)

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 1 Тимофею 2:5
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Бог може й не буває, але не треба плутати Бога з комерційною структурою, названою християнською церквою.
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===В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб=== Но потом Гундяев набрел на золотую жилу, пошел в РПЦ. И стал начальником отдела внешних сношений всего в 24 года. Видимо, сказались внутренние сношения с авторитетным покровителем Никодимом (Ротовым). Да и внешнюю политику курировало КГБ. А потом торговлишка без пошлин, скрепные сигареты да алкоголь. Теперь миллиардер, не стыдно перед пацанами, троюродная типа сестра в быту ублажает. Что еще надо для счастья в этой жизни?
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Сношенія з Ротовим, чи у ротовий спосіб?
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Ще раз наголошую!
В Тернопільській області є Почаївська Лавра яка була НЕЗАКОННО "подарована" януковичем УПЦ МП. З тих часів і по сьогоднішній день, Почаївську Лавру охороняють ОЗБРОЄННІ кізякі всевеликого войска донского!
Коли вже Влада наведе лад з цим свавіллям?!!!!!
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Це ви до диякона московського патріархату Петра свєт Лєксеїча зараз звертаєтесь з своїм "доколє"?
Признавайтеся, були серед 54%? Хрестик у бюлетні малювали? Покайтеся, вам знижка буде на Страшному Суді.
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Ты про какую власть? Про Кремль? Или ты властями называешь их марионеток в Украине? Ну да, наведут, конечно...

http://city-nikopol.com.ua/7795-antikor-dlya-poroshenko-pohozhe-vse-uzhe-zakoncheno-dlya-ukrainy-tolko-nachinaetsya.html
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"охоронець церкви відразу прибрав іграшку, а коли його запитали чому - почав кудись дзвонити."

Берётся этот охранник и ласково, вежливо и смиренно вопрошается, куда он стал звонить. Дальше дело техники. Думаю, собрать достаточно патриотов, чтобы разнести сепарский гадюшник, можно. В Одессе, когда надо, собираются сотни людей. Помня, как в Запорожье в апреле 2014 года пистили сепаратистов, уверен, что там наберётся не меньше желающих повторить.
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скільки ще потрібно скандалів, щоб вигнати кацапську церкву з України? за гроші нашого народу, на які вони живуть, так нас принижують, з другої б країни їх давно б виперли з позором, та не з нашим керівництвом-спонсором цієї шаражки
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ТАК ОНА Ж ИЗ ДЕРЕВА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ага, тряпки, вместо того чтоб спалить эту богадельню побежали жаловаться журналистам. Полная херня. Два мужика ходят с игрушками. Мифический православный спецназ. Вы шо там курите?
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Ох і церква, попи по простітуткам шляються, відмовляються відспівуати грудних дітей ставлячи іх в один ряд з душогубами та маньяками, яких дійсно не варто відспівувати... Там ще багато чого, гомосятіна всяка в церквах, наприклад. Незрозуміло кому там моляться ваалу чи Богу, напевно перше.
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Запретить РПЦ МП как агента влияния РФ.
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Полиция опровергает. https://inforesist.org/v-politsii-govoryat-chto-atoshnika-v-hrame-upts-mp-nikto-ne-bil-na-nego-mogut-zavesti-delo/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦерковный скандал в Запорожье: возле храма УПЦ МП двух мужчин избили за детские игрушки, - ТСН. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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