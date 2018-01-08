 Церковный скандал в Запорожье: возле храма УПЦ МП двух мужчин избили за детские игрушки, - ТСН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

6 января потерпевший Александр вместе с товарищем принес игрушку под храм. Подобные акции сейчас проходят по всей Украине в знак солидарности с родителями ребенка, которго священники отказались отпевать, потому что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

По словам Александра, охранник церкви сразу убрал игрушку, а когда его спросили "Почему?", начал куда-то звонить. Сразу после этого уже другой человек из храма предложил бойцам поговорить за территорией церкви. А уже через несколько минут на них напали неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие действовали молниеносно.

"Подлетает микроавтобус, подбегают двое в масках и бронежилетах, без опознавательных знаков, но с хорошей выправкой. Ничего не говоря, просто подбежали, перцовый баллончик в лицо до упора и начали просто забивать. Буквально там секунд 10-15, мы уже упали, они развернулись и исчезли в неизвестном направлении", - рассказал Александр.

Нападение произошло в полсотне метров от церкви, посреди торговых контейнеров, где нет никаких камер наблюдения.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Они сразу бросились бить Ларису. Я пытался ее защитить. Меня несколько раз валили на землю", - муж избитой в Полтаве судьи Гольник. ВИДЕО

Александр служит в одном из специализированных армейских подразделений. Уже завтра он должен был возвращаться на передовую, но теперь должен задержаться в больнице - сломанную руку должны оперировать.

Общественные активисты обвиняют в избиении членов организации "Радомир", которые фактически исполняют охранные функции на массовых мероприятиях Московского патриархата в Запорожье. Однако в церкви свою причастность к инциденту опровергают.

"Я очень расстроен, что это произошло не только во вверенном мне храме, но и вообще, что это произошло", - сказал настоятель церкви отец Леонид, добавив, что ребята из "Радомира" не являются прихожанами его храма.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ходе расследования нападений на представителей Харьковского антикоррупционного центра следствие вышло на ОПГ, - полиция

Правоохранители уже открыли уголовное производство, однако писать заявление в полицию пострадавший отказывается, ссылаясь на специфику своей работы. По словам полицейских, это значительно усложняет расследование. Ведь кроме слов волонтеров, никаких подтверждений инцидента нет.

Одноко волонтеры настроены решительно. В понедельник к ситуации обещают присоединиться ветераны АТО. Они тоже будут искать нападавших.

...

...

Напомним, что акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, произошедшей 31 декабря. 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа, как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.

Разъяренные поступком священника люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Кому вы служите, Украине или агрессору?": в Коломые возник конфликт из-за церкви Московского патриархата. ВИДЕО