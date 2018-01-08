 Военный самолет США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который, как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо совершил полет к западу и югу от полуострова.
Так как в III веке на территории современной Украины Руси германские племена готов создали свою мощную «державу», столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым, он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен...и др. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей, украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист ..уйло - путлин как и гитлер оккупировал Украинский Крым. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.