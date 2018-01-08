 Военный самолет США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который, как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо совершил полет к западу и югу от полуострова.

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