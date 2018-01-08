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Все про:Крым (19204) разведка (1781) самолет (1974) США (13042)

 Военный самолет США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

Американский военный самолет - морской разведчик P-8A Poseidon в воскресенье, 7 января, провел разведывательную операцию, охватившую в том числе территорию оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который, как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо совершил полет к западу и югу от полуострова.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем

Источник: https://censor.net.ua/n3043161
 
 
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це перемога чи пакращення?
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Проверка бздительности ПВО РФ в Крыму...
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Там похмелье- какая бдительность...:, Пример - авиабаза в Сирии 31 декабря.
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Особливо для туристів- окупантів...
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Я йому відповів перед Вашим постом.. Модер чомусь видалив..
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Деякі мої коментарі теж повидаляли Військові літаки США провели розвідку поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3920
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а я думал, что это не пес в конуре, а мужик в ушанке, примерзший ж*пой к толчку.
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Откуда он столько говна берет? Сам насрал или вся деревня к нему срать ходит?
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Якутский скульптор-самоучка Михаил Боппосов из села Уолба вновь вылепил из навоза символ наступающего года: на этот раз им стала собака в конуре. Якутский скульптор вновь вылепил из навоза символ наступающего года Напомним, что по восточному календарю 2018 год считается годом Желтой земляной собаки, тогда как уходящий был годом Красного огненного петуха. Боппосов породил в Якутии целую традицию изваяний из навоза, хорошо застывающего при местных морозах. Так, наступление 2017 года он отмечал огромной статуей петуха, по заказу журналистов Life изготовил скульптуру Ждуна (те поначалу сообщали, что это якобы было самостоятельной инициативой ваятеля), а на 8 марта вылепил поздравление женщинам на крыше своего хотона, якутского сарая для скота. Последователи Боппосова стараются не отставать от него: пенсионер Александр Филиппов из села Нерюктяйинск-1 создал из навоза новогоднюю елку, украсив ее красной звездой. Ранее Боппосов рассказывал, что для изготовления статуй вначале создает каркас из арматуры, который уже и облепляет быстро застывающим навозом.
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Надо ему заказать слив кремлевского сортира и изваять Вошьдя из его собственной субстанции.
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розвідка виявила військові заводи в криму українських посадовців які виготовляли військову техніку для окупантів......
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Ага, все так і ще про липецьку фабрику не забудь додати
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Пора вже бомбардувати, а вони все роздивляються.
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Правду люди говорят, шо в этом году будет возврат территорий.
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а якщо не буде, то всі забудуть що всі так говорили...
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Летают над територией Украины - имеют право!)
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в крымсе уже завезено ядерное оружие. есть смысл бомбонуть. вторая кндр
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Сделка Порошенко с Путиным по Крыму под угрозой? Військові літаки США провели розвідку поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6777
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Скоро и «Люфтваффе» будет летать над Крымом. Ведь до фашиста фюрера ..уйла -путлина был уже точно такой же фашист гитлер . Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами».
Так как в III веке на территории современной Украины Руси германские племена готов создали свою мощную «державу», столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым, он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен...и др. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей, украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист ..уйло - путлин как и гитлер оккупировал Украинский Крым. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный самолет США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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