 Дочь Ноздровской о расследовании убийства матери: "Дело должен контролировать народ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Голосу Америки" сказала 18-летняя дочь недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия.
Она заявила, что сомневается в качестве расследования убийства ее матери и в правоохранительной системе в целом. “Лично я сомневаюсь в этом следствии, в этой правоохранительной системе. Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такого резонанса, то они бы и дальше занимались бездействием”, - уверена Анастасия.
Она выразила надежду, что давление людей на власть не даст правоохранителям "спустить на тормозах" расследование убийства ее матери.
"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - убеждена Анастасия.
Также отмечается, что представлять интересы Анастасии взялись четверо адвокатов, бывших маминых коллег. Они отрицают слухи, которые начали циркулировать в СМИ, и подчеркивают: что не нанимали детективов, не проводят никакого собственного расследования. Речь идет лишь о том, чтобы заставить следователей работать как положено.
Адвокат Александр Панченко говорит: "Следствие не было начато вовремя. Следствие начало работать только потому, что обычные простые люди, которые не могли стоять в стороне, пришли и стали требовать, чтобы полиция начала выполнять то, что она и так должна была делать".
"Люди заинтересованы только в том, чтобы было объективное и прозрачное следствие. Потому что каждый из нас сегодня понимает, что завтра мы не сможем спокойно выходить на улицу, мы будем вынуждены сами расследовать уголовные дела, сами заниматься следствием, сами заниматься своей защитой", - считает адвокат Тамила Ульянова.
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Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
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"Терміново! Максимальний репост! Ось за що боролася Ірина Ноздровська. Ці документи свідчать, що поліція, прокуратура та навіть співробітники медичного закладу покривали злочин." http://ukr-biz.com.ua/blogs/89714/
за редчайшим исключением - в него и мой брательник входит и дядя
Гибель двух женщин в семье ясно ей показывает, что нужно делать. Это просто очевидно.
Девочка очень хорошая. Думаю, ее ждёт отличное будущее, чтоб мама ее радовалась на небесах.
Natalia Tarasova:
"Сьогодні безодня подивилась на мене.
Без прикрас. Без фальшивої скорботи. Без камер і мікрофонів.
Я впала в неї й досі лечу вниз...
Це відео не покажуть по всім ТБ каналам, про нього не прокричать "активісти комітету Ноздровської", але тим, хто його подивиться, безодня також загляне у душу.
Відео : https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=6549
Годун Микола Меркур'євич.
Запам'ятайте це ім'я.
Саме з нього мало би починатись будь яке журналістське розслідування по справі Ноздровської.
І на ньому ж припинились би всі намагання зробити з складного вбивства з мутною історією - "ікону революції".
Поки активісти публікують картки для збору на підтримку і похорон Ірини Ноздровської, в селі 20 років жебракує її рідний дядько, інвалід 2-ї групи.
Жебракує, бо його опікуном є його рідна сестра, мати Ірини Ноздровської - Катерина Дуняк.
Забрані і продані паї, опікунство і відібраний паспорт, знущання з побиттям та узаконене рабство для рідного брата - такі цінності сповідуються в цій родині.
Коли я вранці писала пост про не знайдені сліди правозахисної діяльності Ноздровської, я навіть не уявляла, з чим сьогодні стикнусь.
Я не журналіст, мені ніхто не платить за ці пости.
Я не цікавлюсь рейтингом ні своїм, ні чужими.
Я ЖИВУ в цьому селі вже 12,5 років.
І я дізналась про це тільки зараз.
То що можуть знати ті, кому з екранів "вішають" на вуха про "боротьбу за правду"?
Що можуть знати ті, хто приїхав на пару годин, бо новина "гаряча" і її треба встигнути склепати до конкурентів?
Єдине, про що я думаю сьогодні з вдячністю, це те, що, можливо, надмірна увага до цієї справи, допоможе виправити понівечену долю ОДНІЄЇ людини.
Понівечену і кинуту у забуття свідомо.
Без вагань і докорів сумління.
Але з прокльонами і для односельців.
Люди знали, але в соц.захист і органи опіки ніхто не звертався через лиху вдачу і агресивність з боку родини Дуняк - Ноздровської.
Але завдяки наклепам на село, як на скупчення неадекватів та алкашів, терпець увірвався.
Там ще багато цікавого, але то вже буде завтра. Завантажимо у відкритий доступ по мірі можливості.
Мене вже нудить від бруду в цій чужій білизні, але не дати створити "мученицю за правду" з загиблої Ноздровської - це найменше, що я можу зробити для утвердження здорового глузду"
так, що більше вірте журнашлюхам...
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой!".
(М.Ю. Лермонтов, "Бородино").
Кто-нибудь здесь способен "отделить мух от котлет"?! Отдельно - ДТП и влиянием на следствие и суд дяди виновника, отдельно - семью Дуняк-Ноздровских и их взаимоотношения с окружающими, и отдельно - убийство самой Ноздровской? Как у нас "народ" судит - уже давно известно - сначала "закипят", кто-то кинет клич, "наломают дров", а потом кивают друг на друга... Вон, многие, как выше сказано было "ВКЛ", за Савченко "задницу рвали", а сейчас стыдно признаться, что это делали... Признаться, и сам, первое время", "повёлся", а потом её излишняя "эпатажность" стала сомнения вызывать... И здесь - то же самое... От "зраднюков" проходу нет... Не удивлюсь и комментарию Киры Поляновской, так как неплохо знаю "пишущую братию", потому что сам немало писал статей в газеты и журналы, поэтому неплохо знаком с их нравами... Вспомните слова Хлестакова из "Ревизора" Гоголя - "Напишу-ка я Тряпичкину... Он ради красного словца и мать родную не пожалеет...". Думаете, "просто так" это сказано? Ага... Читайте:
"Как писал в своих «Записках декабриста» Н. И. Лорер:
Мартынов служил в кавалергардах, перешёл на Кавказ, в линейный казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, всё шло хорошо, но вода и камень точит, и, когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам…, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но жёлчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдёт средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит".
Результат вам известен...
Произведения поэта, писателя, игра актёра на сцене - это не отображение характера человека... Это своеобразное лицедейство, которое, зачастую, переносится в повседневную жизнь...
Анна Ахматова - прекрасная поэтесса, но в быту - паскуднее человека не было... Её ненавидел собственный сын, Лев Гумилёв, профессор-историк, который на похоронах матери, когда все высказывали ему соболезнования, произнёс: "Вот умру я, умрут люди, её знавшие непосредственно... И останутся лишь её стихи... И никто не узнает, что её любви хватало на весь мир, но не хватило для одного меня...". (Отыщите "Записки детского психиатра". Автора не помню, что-то на Ч. Эта книжка у меня была, но её "зачитали"... Уже не помню, кто взял...).
Власти и их прислуга во все времена схожи
"Компания рассказывала мне до рассвета про житье-бытье московского гарнизона, о том, как было трудно, особенно женатым, прожить на офицерское жалованье, в девяносто рублей в месяц подпоручику и в сто двадцать -- капитану. Да к тому же из этих денег шли вычеты на букеты великой княгине и обязательные обеды, а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не менее ста рублей. Комнату дешевле чем за двадцать рублей в месяц в Москве найти трудно. Вот холостые и спят в собрании, на письменных столах, там в глубине: диванов-то, кроме одного для дежурного, у нас и нет. Мне тем тяжелее было слушать все эти откровения, что жизнь офицеров первых гвардейских полков не имела с этим ничего общего. Выходя в полк, мы все прекрасно знали, что жалованья никогда не увидим: оно пойдет целиком на букеты императрице и полковым дамам, на венки бывшим кавалергардским офицерам, на подарки и жетоны уходящим из полка, на сверхсрочных трубачей, на постройку церкви, на юбилей полка и связанное с ним роскошное издание полковой истории и т. п. Жалованья не будет хватать даже на оплату прощальных обедов, приемы других полков, где французское шампанское будет не только выпито, но и разойдется по карманам буфетчиков и полковых поставщиков. На оплату счетов по офицерской артели требовалось не менее ста рублей в месяц, а в лагерное время, когда попойки являлись неотъемлемой частью всякого смотра, и этих денег хватать не могло. Для всего остального денег из жалованья уже не оставалось. А расходы были велики. Например, кресло в первом ряду театра стоило чуть ли не десять рублей. Сидеть дальше 7-го ряда офицерам нашего полка запрещалось".
Так что, не виключається, що перевід Мартинова на Кавказ був викликаний і чисто матеріальною стороною справи...
Настя, твій рівень - зйомки у «битві екстрасенсів». Більш ніде тобі грошей не дадуть.
Не нашла признаков правозащитной деятельности погибшей. Женщина занималась исключительно интересами своей семьи