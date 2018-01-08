 Дочь Ноздровской о расследовании убийства матери: "Дело должен контролировать народ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Голосу Америки" сказала 18-летняя дочь недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия.

Она заявила, что сомневается в качестве расследования убийства ее матери и в правоохранительной системе в целом. “Лично я сомневаюсь в этом следствии, в этой правоохранительной системе. Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такого резонанса, то они бы и дальше занимались бездействием”, - уверена Анастасия.

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Она выразила надежду, что давление людей на власть не даст правоохранителям "спустить на тормозах" расследование убийства ее матери.

"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - убеждена Анастасия.

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Также отмечается, что представлять интересы Анастасии взялись четверо адвокатов, бывших маминых коллег. Они отрицают слухи, которые начали циркулировать в СМИ, и подчеркивают: что не нанимали детективов, не проводят никакого собственного расследования. Речь идет лишь о том, чтобы заставить следователей работать как положено.

Адвокат Александр Панченко говорит: "Следствие не было начато вовремя. Следствие начало работать только потому, что обычные простые люди, которые не могли стоять в стороне, пришли и стали требовать, чтобы полиция начала выполнять то, что она и так должна была делать".

"Люди заинтересованы только в том, чтобы было объективное и прозрачное следствие. Потому что каждый из нас сегодня понимает, что завтра мы не сможем спокойно выходить на улицу, мы будем вынуждены сами расследовать уголовные дела, сами заниматься следствием, сами заниматься своей защитой", - считает адвокат Тамила Ульянова.

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Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

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