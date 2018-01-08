 За сутки наемники РФ один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

"Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня", - сказано в сообщении.

В частности, на донецком направлении, наемники РФ из 82-мм минометов и стрелкового оружия вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Боевики выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Также сообщается, что во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.

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