 Россия оказывает влияние на президентские выборы в Мексике, - советник Трампа Макмастер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, уже есть доказательства вмешательства России в мексиканские президентские выборы, намеченные на июль.

"Мы поняли, что это действительно попытка поляризовать демократические общества и сообщества, настроить их друг против друга", - сказал Макмастер в ранее не известной видеозаписи от 15 декабря, которую опубликовал в Twitter репортер мексиканской ежедневной газеты "Реформа".

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"Вы уже на самом деле видели первые признаки этого в президентской кампании в Мексике", - сказал Макмастер, но не уточнил, как Россия пытается влиять на выборы.

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа добавил, что правительство США обеспокоено использованием Россией современных кибер-инструментов для пропаганды и дезинформации.

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В июле Мексика выберет нового президента. Согласно опросам общественного мнения, лидером в президентской гонке является бывший мэр Мехико Андерс Мануэль Лопес Обрадор, который руководит антикоррупционной платформой. Некоторые аналитики считают его фаворитом Кремля, учитывая освещение в положительном свете его деятельности в финансируемых правительством РФ СМИ, таких как "Спутник" и "Россия сегодня".