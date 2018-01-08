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 За рубежом
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Все про:Париж (291) теракт (1884) Макрон (151)

 Во Франции почтили память жертв терактов 2015 года в журнале "Шарли Эбдо"

В Париже прошли церемонии в память жертв терактов, произошедших три года назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала "Шарли Эбдо" по случаю третьей годовщины убийства его сотрудников джихадистами. К Макрону присоединились выжившие журналисты из "Шарли Эбдо", а также члены правительства и мэр Парижа Энн Идальго.

Церемония, состоявшаяся 7 января, имела непомпезный характер по просьбе семей погибших.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Je suis Charlie: после теракта в Париже Францию всколыхнули многочисленные стихийные митинги. ФОТОрепортаж

Венки были также помещены под памятную мемориальную доску у рынка Гипершахер в Порт-де-Винсенне в восточной части Парижа, где три года назад экстремист захватил заложников в еврейском супермаркете вскоре после нападения джихадистов на "Шарли Эбдо".

Напоминаем, двое джихадистов, которые поклялись в верности "Аль-Каиде", убили 11 человек в офисах "Шарли Эбдо" в 2015 году в отместку за сатирическое освещение ислама.

Смотрите: В память о расстрелянных в Париже журналистах киевляне приносят цветы и свечи к посольству Франции, несмотря на лютый мороз. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3043156
 
 
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Вбивати не треба, але і знущатися над релігіями не треба.
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Ali Hasan - вообще то Али есть всего две вещи за оскорбление которых нужно сразу бить в морду не вступая в разговор.... - Это твоя Вера и твоя Отчизна.... Сильные и правильные люди так и поступают...
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Дійсно, що це так. Але при всьому нормальному є на Заході не розуміння того, що свобода слова не повинна ображати релігії та людей. Саме це призвело до цієї трагедії. Чи стануть вони розумнішими покаже час.
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с кого хочу с того и смеюсь. не нравится- не смотри и не слушай.
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Отож і у вас є віруючих родичі. Можна теж посміятися, а потім дойде до вбивства. Потім пояснюйте ваші переконання своїм родичам.
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бла-бла-бла. за какую-то картинку убивают только упоротые дегенераты
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А почему это в свободной Франции нельзя насмехаться над религиями?
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Тому, що це ображає почуття віруючих.
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Так пусть сидят у себя в Азии и не будут обижаться. Они не у себя дома, и пусть или принимают свободу слова и мнения или уебывают.
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Вони вже давно громадяни Франції та мають однакові права з іншими громадянами. Багато хто з них попав завдяки імперській політиці Франції. Тобто ваша пропозиція не має під собою юридичного грунту.
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плевал я на те почуття. они мне никто и имею право шутить над кем хочу
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Вони теж кажуть, що можуть вбивати тих, хто насміхаються над релігією. Вони і ви порушуєте закони.
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я ничего не нарушаю. всякие чурбаны мне не указ. не нравится- пусть не живут У МЕНЯ в стране
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Я не думаю, что это сделали те, кто давно там является гражданами. Те уже все давно ассимилировались несмотря на цвет кожи и приняли условия и ценности страны, где давно живут. Это кто-то из новой волны.
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обиженных в зад имеют- есть такая поговорка
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Мої почуття ображає те, як по вулиці при температурі 40°С в нікабі йде літня жінка, а поруч її 30-літній син в футболці і джинсах. Бо йому можна, а її заб'ють камінням, якщо одягне не те.
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аллах-бородатый чувак в чалме.хахаха)) кто-то обиделся? та всем пофиг
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Закон не забороняє шарлі ебдо малювати все, що вони вважають за потрібне.
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"віруючі")))
Християни пройшли це в середні віки, хрестові походи, спалювання на вогні... А мусульмани там і залишились.
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Кто то в курсе "Шарли Эбдо" продолжает рисовать карикатуры на Аллаха?
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Да продолжает. Только теперь у них серьезная охрана офиса есть.
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Почав поважати поляків за те, що вони не пускають дикунів до себе в країну.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо Франции почтили память жертв терактов 2015 года в журнале "Шарли Эбдо"
 
 
 
 
 
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