 Во Франции почтили память жертв терактов 2015 года в журнале "Шарли Эбдо"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала "Шарли Эбдо" по случаю третьей годовщины убийства его сотрудников джихадистами. К Макрону присоединились выжившие журналисты из "Шарли Эбдо", а также члены правительства и мэр Парижа Энн Идальго.
Церемония, состоявшаяся 7 января, имела непомпезный характер по просьбе семей погибших.
Венки были также помещены под памятную мемориальную доску у рынка Гипершахер в Порт-де-Винсенне в восточной части Парижа, где три года назад экстремист захватил заложников в еврейском супермаркете вскоре после нападения джихадистов на "Шарли Эбдо".
Напоминаем, двое джихадистов, которые поклялись в верности "Аль-Каиде", убили 11 человек в офисах "Шарли Эбдо" в 2015 году в отместку за сатирическое освещение ислама.
Християни пройшли це в середні віки, хрестові походи, спалювання на вогні... А мусульмани там і залишились.