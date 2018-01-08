 "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко

Об этом он сказал во время посещения Свято-Духового кафедрального собора в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил Лукашенко.
Глава соседнего государсва заверил, что будет стараться, чтобы гости страны чувствовали, что белорусы - "крепкие люди, которые живут неплохо".
Он нас не предавал, он никогда и не был за нас, чтобы нас предавать- он всегда делал то что ему выгодно, при этом не забывая получить очередные 2 ярда баксов в год от куйла
А у бацек усе чоколятно.
"Вы терпели моего отца, я это понимаю, а теперь будете терпеть меня" ( с )
"они в каком-то смысле убогие. Беда же настоящая заключается в том, что во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы - они по сравнению с русскими были где-то на второй или третьей позиции".
Давай, старик, поторопись, хор Александрова без тебя в аду концерт не начинает - ждёт.
Гагаринский парк Симферополя становится все более неудобным для прогулок Симферопольцы жалуются, что после обустройства новых дорожек гулять в Гагаринском парке стало не только неудобно, но и опасно.
Работы по реконструкции самого большого парка Симферополя начались в конце 2017 года. Уже тогда строительство асфальтовых дорожек вызвало волну нареканий местных жителей. После жалоб в парк выехала группа симферопольских депутатов, подрядчику погрозили пальцем и он пообещал сделать все в лучшем виде.
Но время и погода показали обратное. Первый же дождь оставил на асфальте огромные лужи, которые пешеходам нужно обходить или перепрыгивать. А некоторые дорожки вообще приводят к... грязи , и чтобы добраться до старой, мощеной плитками набережной горожанам приходится пачкать ноги.
«Тротуары окончены в ненадлежащих местах!», «Тротуар на выходе из парка к Перинатальному центру заканчивается в нескольких метрах, в грязи», «Все дорожки и тропинки в грязи, на которой чуть ли не подскальзываешься», - жалуются горожане.
Маразматик еще что-то там озвучивает вольготно, уродец мля
Вона мені відповіла, що насправді все дуже =мрачно=. Ціни тримаються штучно (на власні товари), їхня якість не конкурентна поза країною. Прогнози на майбутнє - невтішні. (йдеться про економіку)
Передаю те, що сказали мені.
Источник: https://censor.net.ua/n3043155
Да кто ж сомневается?!
У наших "небожителей" тоже вроде бы уже всё есть,а жрут,сцуко,как не в себя.
(Цитату помнят из уст Батьки, но ее относят к Черномырдину и даже к Ельцину)
Слышь, чудо, даже если просто взять размеры средней ЗП по Киеву и Минску (хотя понятно, что размер средней ЗП по городу это как средняя температура в больнице), но чтобы были хоть какие- то цифры, (а то ты вообще без пруфлинков вещаешь)
то получим следующее
средняя ЗП в Киеве- 386$
https://ru.tsn.ua/groshi/srednyaya-zarplata-v-kieve-v-poltora-raza-vyshe-chem-v-ukraine-934392.html
средняя ЗП в Минске- $392
http://bdg.by/news/authors/srednyaya-zarplata-v-belarusi-2017-y-vse-blizhe-500-vse-dalshe
265 бел рублей- это 3 498 грн.
И это без войны, с полной утратой суверенитета, в "таможенном рае" с россией без перспектив на будущее.
Почему, ведь по гланды вошли в россию, а деньги не текут? Так же как и Украина берут в долг.