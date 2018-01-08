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 Экономика, За рубежом
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Все про:Беларусь (2602) Лукашенко (1595) экономика (3404) уровень жизни (18)

 "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко

Главным событием 2017 года в Беларуси ее президент Александр Лукашенко считает преодоление негативных тенденций в экономике.

Об этом он сказал во время посещения Свято-Духового кафедрального собора в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил Лукашенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски", - Лукашенко

Глава соседнего государсва заверил, что будет стараться, чтобы гости страны чувствовали, что белорусы - "крепкие люди, которые живут неплохо".

Источник: https://censor.net.ua/n3043155
 
 
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Предал Украинцев и этому радуется.Гандон совковый.
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почему предал?
Он нас не предавал, он никогда и не был за нас, чтобы нас предавать- он всегда делал то что ему выгодно, при этом не забывая получить очередные 2 ярда баксов в год от куйла
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Та не. Терпилы - это те, хто терпимой жизнью живет. Шо у Беларуси, шо, как это ни прискорбно, в Украине.

А у бацек усе чоколятно.
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24 года терпит, но все равно руководит Беларусью "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6140
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Та не. Это жители Белоруссии его ПОКА терпят. "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7289
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Даже Лукашенко говорит,что белорусы терпилы.
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2048 год. Речь президента Беларуси Николая Лукашенко после инаугурации:
"Вы терпели моего отца, я это понимаю, а теперь будете терпеть меня" ( с )
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Из казапстанской козломордии пишут, что престарелый Олег Табаков готовится к щелчку ластами. Это тот баран, который об украинцах говорил, что
"они в каком-то смысле убогие. Беда же настоящая заключается в том, что во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы - они по сравнению с русскими были где-то на второй или третьей позиции".
Давай, старик, поторопись, хор Александрова без тебя в аду концерт не начинает - ждёт.
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Ну хоть не бендеровцы виноваты

Гагаринский парк Симферополя становится все более неудобным для прогулок Симферопольцы жалуются, что после обустройства новых дорожек гулять в Гагаринском парке стало не только неудобно, но и опасно.
Работы по реконструкции самого большого парка Симферополя начались в конце 2017 года. Уже тогда строительство асфальтовых дорожек вызвало волну нареканий местных жителей. После жалоб в парк выехала группа симферопольских депутатов, подрядчику погрозили пальцем и он пообещал сделать все в лучшем виде.
"Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2092
Но время и погода показали обратное. Первый же дождь оставил на асфальте огромные лужи, которые пешеходам нужно обходить или перепрыгивать. А некоторые дорожки вообще приводят к... грязи "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6136 , и чтобы добраться до старой, мощеной плитками набережной горожанам приходится пачкать ноги.
«Тротуары окончены в ненадлежащих местах!», «Тротуар на выходе из парка к Перинатальному центру заканчивается в нескольких метрах, в грязи», «Все дорожки и тропинки в грязи, на которой чуть ли не подскальзываешься», - жалуются горожане.
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сказал белорусский усатый кончита-терпила )
Маразматик еще что-то там озвучивает вольготно, уродец мля
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Вже писала раніше. Знайома працює в одній міжнародній установі. Рік тому була у відрядженні в Білорусі. Знаючи, як тут одна звідти надриває горлянку, ображаючи і принижуючи українців та Україну, розпинається про їхній "рай", запитала: як там ситуація ? настільки краще за Україну ?
Вона мені відповіла, що насправді все дуже =мрачно=. Ціни тримаються штучно (на власні товари), їхня якість не конкурентна поза країною. Прогнози на майбутнє - невтішні. (йдеться про економіку)

Передаю те, що сказали мені.
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Луке удается выплывать, пока с кацапами шашни удаются. Как только кацапия схлопнется, ему петлять будет некуда. От тогда начнется жоппа.
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Угу. "Жить будем плохо, но недовго"... так, Бацька?
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Это же надо умудрится свой народ терпилами обозвать...
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ще педрика липецького забув долучити до цієї гоп-компанії рашистів
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Афтар сєй картінкі нєкій Діма Філатов із Днєпра. Так він упоротий фанат слєпих трастов і ліпєцкіх шоколадьє. Нончє промишляєт по мєлочам на сайтє ДурДом под ніком executioner


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у нас все для этого есть", - заявил Лукашенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3043155

Да кто ж сомневается?!
У наших "небожителей" тоже вроде бы уже всё есть,а жрут,сцуко,как не в себя.
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"Жить будем плохо, но недолго"
(Цитату помнят из уст Батьки, но ее относят к Черномырдину и даже к Ельцину)
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Не надо спорить.Просто сравнить доходы минимальной зарплаты и пенсии. все остальное буде5т понятно без слов.Я не счторонник луки но то что он на порядок дает жить лучше своему народу чем наши ворюги -это факт. Если убрать ворюг так мы будем одалживать валютному фонду. А как их убрать если они во власти и одни меняют других. "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3819
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А вы в курсе какой ценой немного лучше им живется чем у нас?У них нет государства,белоруский язык умер и так далее,они всего лишь приложения для кацапов....Единственное что мне там только нравиться,так это дороги,почти на ровне с Польшей
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это на вот столько, что даже рук не хватает показать
"Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6370
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На порядок это простые люди живут в 10 раз лучше чем мы и ты грамотей сраный не считай себя умным.. а кого то дураком.. Просто под прикрытием войны нас доводят до убожества.
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Виктор Ли a3db1a1b Так скажи это своим,чтобы танки убрали из Украины.
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Это ты своим скажи что бы бабки по кипрам не разворовывали. И ответь мне почему нашему генплокулолу и его семье а так же ахметову запретили въезд в США. ? Тут кому танки мешают ?
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Виктор Ли a3db1a1b Ну я не фанат Порошенко,если что,меня тут называли зрадофилом.Но нужно адекватно мыслить,говорить что белорусы живут лучше,просто глупо.Они скупаются в наших приграничных городах различным товаром,говорят что намного дешевле и лучше чем у них.А за генпрокурора,это отдельная тема,тут она не к месту.
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во сколько, в 10 раз???? "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 715

Слышь, чудо, даже если просто взять размеры средней ЗП по Киеву и Минску (хотя понятно, что размер средней ЗП по городу это как средняя температура в больнице), но чтобы были хоть какие- то цифры, (а то ты вообще без пруфлинков вещаешь)
то получим следующее

средняя ЗП в Киеве- 386$
https://ru.tsn.ua/groshi/srednyaya-zarplata-v-kieve-v-poltora-raza-vyshe-chem-v-ukraine-934392.html

средняя ЗП в Минске- $392
http://bdg.by/news/authors/srednyaya-zarplata-v-belarusi-2017-y-vse-blizhe-500-vse-dalshe
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Ваш "факт" - это не правда. С этого года их минималка меньше нашей, а цены на выше, что даже спец туры есть на украинские рынки в приграничных городах.
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Их минимальная пенсия 100 $ а наша 50$ еще вопросы есть?
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Информация по минимальной зарплате в Белоруси. http://mintrud.gov.by/ru/inform_o_razmere_zp_v_2017/
265 бел рублей- это 3 498 грн.
И это без войны, с полной утратой суверенитета, в "таможенном рае" с россией без перспектив на будущее.
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Пожалуйста не рассказывай мне что там и что у нас потому что я живу в приграничном раене и тесно связан с Беларусью. Наша власть нас нагревает по полной программе а мы терпим и считаем что будет лучше. После распада как начали нас душить так и душат до сих пор и хуже всех из бывшего ссср живет Украина а должна была жить лучше всех.
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Засуньте в жопу войну и не воруйте.Если война так не должен повышать свое состояние не президент не премьер не вся верхушка а у нас все наоборот на войне бизнес строят. Почему вся мразь богатеет а нам говорят война .Пошел в жопу с такими объяснениями.
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Нервы лечи. Я о войне гвоорю, как о негативном последствии для украинской экономики: потеря инвистиций, захваченная промышленность на оккупированных территориях. В Белоруси этого нет, но почему- то живут плохо.
Почему, ведь по гланды вошли в россию, а деньги не текут? Так же как и Украина берут в долг.
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В России в этом году тоже может появиться президент типа бацьки. И у него большие шансы. Он из компартии, значит все пожилые будут голосовать за него. А молодые будут голосовать против Путина, а значит за него во втором туре. Ждемс и запасаемся попкорном. Впереди большая интрига.
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Neutral13 - не дай Бог путин не станет презиком - для Украины это большая беда... Запад может отыграть, да и Грудинин может оказаться поумнее.... Нам нужен что бы победил плешивый - его миссия развалить рашку..
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От нас все-равно ничего не зависит. Наше дело просто наблюдать. Но, шансы у него реально большие - это не король подростков Навальный. Кроме него больше все-равно нет никого, кто может выйти во второй тур. А там, как я уже написал выше, за него будет и стар и млад.
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Neutral13 Вы я вижу наивный человек,там нет выборов вообще,все эти вторые туры,это просто показуха.
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я тебе скажу по секрету- он тихий ватник, шифруется
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Neutral13 Это все технические кандитаты,у кацапов выборов нет,да им и не нужны они.
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Лукашенко: "Жить будете плохо, но недолго!"
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Жизнь у нас не прекрасна, она терпима потому что я редиска и нехороший человек.


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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко
 
 
 
 
 
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