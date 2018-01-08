 "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко

Об этом он сказал во время посещения Свято-Духового кафедрального собора в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил Лукашенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски", - Лукашенко

Глава соседнего государсва заверил, что будет стараться, чтобы гости страны чувствовали, что белорусы - "крепкие люди, которые живут неплохо".