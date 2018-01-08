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Все про:Иран (449) Хаменеи (3) мракобесие (32) английский язык (55)

 В Иране запретили преподавание английского в начальных школах

Иран запретил преподавание английского языка в рамках программы начальной школы.

Такое решение принято в связи с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения" Запада, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну..

В частности, глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам заявил, что преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".

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Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе, где учатся дети в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.

В своем обращении к учителям аятолла Хаменеи заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".

Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действиями протестующих управляют из-за рубежа.

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Как известно, массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.

Источник: https://censor.net.ua/n3043152
 
 
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То есть их студенті не смогут поехать учиться за рубеж. Ведь во многих ВУЗах именно английский язік преподавания.
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Ще досі в Києві повно іранських студентів, але мабуть тепер їх не стане. Нехай тепер вчать українську мову замість англійської.
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Підтримую! В Иране запретили преподавание английского в начальных школах - Цензор.НЕТ 3685 Тим паче-що і українська і персидська давно визнані найкрасивішими мовами світу.
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В Венесуэле после того, как в городе Кайкара в 460 км на юг от столицы, по меньшей мере, 20 магазинов были разграблены, а 48 человек задержаны за незаконное присвоение продукции (по неофициальным данным, в ходе инцидентов погибли два человека), входы в супермаркеты охраняют военные и сотрудники полиции.
Соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе, передает Deutsche Welle.
Вовнутрь позволяют попасть лишь ограниченному количеству покупателей.
В связи с мощной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом в стране остро ощущается дефицит продовольствия.
Кроме того, местные жители часто не могут себе позволить купить даже базовый набор продуктов из-за низкой зарплаты.
Власти отреагировали на растущий продовольственный кризис, обязав владельцев 26 самых популярных сетей супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После этого возле магазинов выстроились длинные очереди. Для поддержания правопорядка привлекли военных.
Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власти должны удовлетворить их запрос в письменной форме.
Напомним, ранее сообщалось, Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, 13 декабря, что страна вошла в стадию гиперинфляции.
Кроме того, сообщалось, в Венесуэле национальная валюта, боливар, резко упала в цене, а цены на продукты выросли. Боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 г. Сейчас за $1 дают 84 тысячи боливаров, тогда как в начале ноября - 41 тысячу боливаров, а в январе -3,1 тысячи.
Источник: http://ru.golos.ua/social_problem/v_venesuele_voennyie_vzyali_pod_ohranu_supermarketyi_izza_massovyih_grabejey_1431

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А ведь Венесуэла в пятерке стран мира по запасам нефти. Но ее президенту является Чавес в виде птицы и дает советы.
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Гебня и полоумные муллы, это одно и тоже!
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абсолютно правильно Иран имеет величайшее историческое наследие которое надо изучать с раннего детства а..... западную культуру с её "ценностями" педеризму лесберизу и прочими извращенцами разве что для преклонного возраста
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а рюськую культуру с ее лагерным педеризмом?
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а при чём здесь рюськую культуру статья то об Иране
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а причем тут педеризм..ведь реь идет об английском языке..
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а при тому щоб народ не задавав
не правильних питань і не ставив під сумнів
дурну владу, нехай вивчає
скрепи про вялічіє нації
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Иван Стас , не обращай внимание, это один из штатных клоунов здесь В Иране запретили преподавание английского в начальных школах - Цензор.НЕТ 146
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Тобто треба заборонити всім вченим та студентам обмін з усім не ісламським світом?
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Скрепы крепить надо а то режим аятол рушитсии В Иране запретили преподавание английского в начальных школах - Цензор.НЕТ 9936
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так в статті ж написано, що в середній школі діти 13-14 років вивчають іноземну мову і як говорив один із класиків треба з культур світу взяти найкраще.....
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Саме так, вивчають англійську мову. В Ірані більше 200 ВУЗів, які співробітничають з усім світом. Правда багато хто їм вже відмовляє. Все співробітництво ведеться англійською мовою. Тобто далі вони не будуть мати студентів для навчання за кордоном...А окрім культури є ще техніка, де Іран хоче мати свій рівень. Достатньо 5 років для технічного падіння Ірану при цьому рішенні.
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1.Испанский рулит.
2.Запрет учить в НАЧАЛЬНОЙ школе и запрет учить вообще - не одно и то же.
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ухаха нуну в Иране там как раз весело- история культа Астарты скрепы так сказать И прочие веселья кои греки ещё со времён Анабазиса видали чухали вспотевшие головы и офигивали ибо Вакханалии на их родине по сравнению с персидским лядством отдыхають В Иране запретили преподавание английского в начальных школах - Цензор.НЕТ 6765
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Пока долбойобы из рассий, иранов и разных других венесуэл и корей дрочат на свое "величайшее историческое наследие" весь мир движется вперед. И лечиться всякие кобзоны и прочие аятоллы почему-то предпочитают не "наследием" и в хороших клиниках проклинаемого ими запада.
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исламская религия сохранила величайшую культуру богов а запад эту святость пытается облить помоями.....
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Этот шедевральный эталонный долбоебизм я, пожалуй, заскриню.
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исламская религия сохранила величайшую культуру богов

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и поэтому теперь в Иране богохульство карается смертной казнью?
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Іслам не визнає та не зберігає культуру "богов".
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Что то ты заговариваешься, умник. Ислам это единобожие, причем самая его отбитая форма. Никаких "богов", всяких там Ахурамазд с Заратустрами они не сохраняли, а наоборот стараются искоренить все, что не муслимское.
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ты не путай сказочный и книжный Иран, каким ты себе его представляешь, с величайшим историческим наследием- с Ираном реальным, где после Исламской революции они немножко, совсем чуть-чуть двинулись на религии и где теперь протесты против власти приравниваются к протестам против Бога (богохульство)- а за это в Иране грозит смертная казнь
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вы хотите сказать что и после украинской революции мы не чуть-чуть двинулись а на полную катушку.......?????
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я хочу сказать, чтобы ты не уходил от темы разговора и моего поста
Ты может быть и двинулся вместе с Ираном ,который явно стал перебарщивать на теме религии, трактуя ее так- как выгодно их руководству, совсем как в кацапии
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Дійсно, що там прийшли до влади релігійні фанатики.
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В Иране есть космодром, технологии обогащения урана, многотысячелетеяя история и культура. Американцам не стоит их учить жизни. За своими соплями должны смотреть
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Ще як вчить! Атомні технології...А вторгнення в Іран 1979 року?
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В Ірані зараз все відстале, а з ураном та цією програмою великі проблеми. А на ту історію тепер Хоменеі плює, бо це не влада ліберального Шаха.
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Не украинцу об этом говорить, и ровняться с Ираком. Разные величины. Иран спутники в космос запускает, и это под санкциями, СВИФТ, арест 40 млрд долларов. Иранцы умные.
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Я про себе писав. Та про Іран трохи знаю від мого товариша, який там працював на посаді від України.
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Но тем не менее в Иране много христианских церквей разных конфессий и даже на удивление только в Тегеране действующих 14 синагог. Что не меньше удивляет, это заявление Аятолла Хомейни, что иранские евреи не будут нести ответственность за преступления "сионистского режима", а кроме того евреи - люди Книги и часть иранского народа. Не знаю, сказочный это, книжный или реальный Иран, но там нет гонений на почве религии.
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Иран действительно имеет великую культуру, но ислам ее уничтожает - все, что было до принятия, - мерзко.
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Не Іслам, який там давно і буде далі, а знищують культуру релігійні фанатики.
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Хорошо, уничтожают культуру религиозные фанатики неизвестно-какой-религии. На самом деле, это общая тенденция в исламе - вытравливание любого воспоминания о том, что было до него. Например, в Афганистане взорвали гигантские статуи Будды
===Как сказали представители талибов, это была трудная задача, и на её выполнение потребовалось 20 дней. Власти заявляют, что эти статуи являются предметами идолопоклонничества, что несовместимо с учением ислама.===
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Було і я це не виправдовую. Я кажу, що наприклад в Туреччині зберігають всю культуру, що була до Fetіx. Так, що саме фанатики рушать історію та культуру.
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А вот это может вызвать реальный взрыв. Более-менее образованные слои населения все меньше хотят жить в 15-м веке
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Иран не хочет быть Ливией, Ираком и Сирией. И не будет.
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Іран таким не може бути, бо вони не араби.
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Арабы Ливия, или Ирак, разбомбленный за пробирку стирального порошка?
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Грозный сейчасБ процветающмй город. Выпри их из Раши.
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так за что..ты не ответил..или скрепная бомба всегда приносит добро?
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Правильно! Именно изучение английского в школах принесло горе в эти страны.
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Не, ну аятолам таки горе оно принесло. Умное стадо трудно в ярме удержать.
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