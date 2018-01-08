 В Иране запретили преподавание английского в начальных школах

Такое решение принято в связи с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения" Запада, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну..

В частности, глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам заявил, что преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".

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Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе, где учатся дети в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.

В своем обращении к учителям аятолла Хаменеи заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".

Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действиями протестующих управляют из-за рубежа.

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Как известно, массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.