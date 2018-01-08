 В Иране запретили преподавание английского в начальных школах

Такое решение принято в связи с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения" Запада, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну..
В частности, глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам заявил, что преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".
Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе, где учатся дети в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.
В своем обращении к учителям аятолла Хаменеи заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".
Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действиями протестующих управляют из-за рубежа.
Как известно, массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.
Соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе, передает Deutsche Welle.
Вовнутрь позволяют попасть лишь ограниченному количеству покупателей.
В связи с мощной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом в стране остро ощущается дефицит продовольствия.
Кроме того, местные жители часто не могут себе позволить купить даже базовый набор продуктов из-за низкой зарплаты.
Власти отреагировали на растущий продовольственный кризис, обязав владельцев 26 самых популярных сетей супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После этого возле магазинов выстроились длинные очереди. Для поддержания правопорядка привлекли военных.
Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власти должны удовлетворить их запрос в письменной форме.
Напомним, ранее сообщалось, Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, 13 декабря, что страна вошла в стадию гиперинфляции.
Кроме того, сообщалось, в Венесуэле национальная валюта, боливар, резко упала в цене, а цены на продукты выросли. Боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 г. Сейчас за $1 дают 84 тысячи боливаров, тогда как в начале ноября - 41 тысячу боливаров, а в январе -3,1 тысячи.
Источник: http://ru.golos.ua/social_problem/v_venesuele_voennyie_vzyali_pod_ohranu_supermarketyi_izza_massovyih_grabejey_1431
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не правильних питань і не ставив під сумнів
дурну владу, нехай вивчає
скрепи про вялічіє нації
2.Запрет учить в НАЧАЛЬНОЙ школе и запрет учить вообще - не одно и то же.
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и поэтому теперь в Иране богохульство карается смертной казнью?
Ты может быть и двинулся вместе с Ираном ,который явно стал перебарщивать на теме религии, трактуя ее так- как выгодно их руководству, совсем как в кацапии
===Как сказали представители талибов, это была трудная задача, и на её выполнение потребовалось 20 дней. Власти заявляют, что эти статуи являются предметами идолопоклонничества, что несовместимо с учением ислама.===