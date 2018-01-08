 Чтобы остановить войну нужны переговоры один на один между российской и украинской властью, - Кравчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, можно остановить эту войну.
"Первое - это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе, - это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией - что мы можем, что Россия может, что мы не можем, - ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", - считает он.
"Второй - изменить или наполнить "минский формат" другим смыслом. Я здесь вижу или переход к "будапештскому формату", или оставить "минский", но наполнить его другими возможностями", - добавил Кравчук.
С такими мразями нельзя договориться даже если бы и хотели !
Типа того или другой формат или тот же формат но с другими инструментами.
Пора понести ответственность (и не только политическую) за сдачу интересов Украины бывшим през......
И под одеялом))) сладкая парочка)))
дебил...бля!!!!
Ну очень смешно.
Катар и Турция потому что они за крымских татар мазу тянут.
Якою є причина віроломного, кривавого нападу Росії на Україну?
Причиною є те, що Україна може стати тим тлом, на фоні якого буде абсолютно чітко видно моральну ницість, убогість, зажерливість і підступність російської кремлівської "еліти" і наслідків її кривавого правління. Путін почав війну тільки для того, щоб Україна не стала успішною.Бо це - смерть Росії, і ніяк не менше.
А тепер варто подумати, чи припинить путінсько-фашистська Росія війну?
Ні, не припинить. Варто повторити, чому - бо успішна Україна для Росії - це смерть, це повний розпад Імперії Зла на десяток чи навіть десятки країн, це війна всередині Кремля за виживання. А вони не хочуть, щоб війна прийшла (вірніше, повернулася!) в Кремль, в їх палаци, бункери і таємні схрони...
Отже, питання стоїть так: або Росія, або Україна. На жаль, це так.
В течение 6 января через КПВВ линию разграничения в Донецкой и Луганской областях пересекли 24,4 тысяч человек и 3,5 тысяч транспортных средств
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, по информации ведомства, через КПВВ "Майорское" в субботу проследовало 5 тыс 780 человек и 820 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" - 6 тыс 325 человек и 1 тыс 205 транспортных средств, через КПВВ "Новотроицкое" - 4 тыс 385 человек и 910 транспортных средств, через КПВВ "Гнутово" - 2 тыс 315 человек и 605 транспортных средств, а через КПВВ "Станица Луганская" - 5600 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3043103
Крым к российскому государству никакого отношения не имеет.
Что бы это поняли в российском государстве нужны США и Китай, а Катар и Турция нужны что бы об этом не забыли.
И откуда они там взялись, вернее - почему ?
Видимо, скоро февраль.......
"Евреи хотят жить в своем государстве, палестинцы хотят их уничтожить.
Остаётся мало места для компромиссов"...
Сбитый сирийцами российский Орлан-10
Последняя атака на авиабазу ВВС РФ в Сирии Хмеймим дает пищу для размышлений очень многим наблюдателям, и что интересно, даже у рашен-патриотов эти вопросы находят весьма логичные ответы. Как мы вчера отмечали, скорее всего, сирийские патриоты несколько сменили тактику своих действий, что сразу поставило в тупик самих россиян и вассалов из тех, что остались от армии Асада. До этого повстанцы демонстрировали две беспроигрышные тактики, на которые «победители» так и не нашли ответа. Первая из них - массовое использование старых американских ПТРК «Тоу». Этими системами тщательно выжигалась бронетехника оккупанта и правительственных войск. Причем, одинаково хорошо горели как устаревшие Т-72, так и новые Т-90. Дошло до того, что экипажи этих машин, при малейшем подозрении атаки с помощью Тоу - покидали машины и драпали куда попало. Отсюда и трофеи у повстанцев, в том числе и Т-90.
Похоже на то, что отдельные отряды имеют вполне приличный запас ракет, ибо Сеть наполнена кадрами атаки уже не только танков, но и более легкой техники и даже опорных пунктов противника. Тоу работает надежно и красочно. Полеты в небо военных Асада или россиян являют собой незабываемое зрелище.
Куда более мощное и деморализующее действие оказывают взрывы грузовиков, начиненных взрывчаткой. Смертник подгоняет его к скоплению живой силы и техники противника и подрывает несколько сотен килограммов взрывчатки в самой гуще противника. Мощность взрыва, в таком случае, эквивалентна тяжелой авиабомбе или боевой части ракеты типа Точка-У или Калибр. Там забрасывается до полутонны взрывчатки, а грузовичок может быть нагружен еще больше. В общем, фактический и психологический эффект подобного взрыва - трудно с чем сравнить. Противнику постоянно надо оглядываться на любое транспортное средство, приближающееся в его сторону. Это может быть гостинец от повстанцев, и от него никуда не скроешься, ибо фейерверк будет заведомо сильным. Смертника не пошлют в последний бой с мелочевкой.
Но вот теперь оказалось, что противники россиян освоили куда более коварный метод уничтожения «освободителей». Речь идет о кустарно изготовленных авиационных дронах-камикадзе, оснащенных мини бомбами или зарядами ВОГ. С учетом того, что собрать подобное устройство можно из подручных средств, а длительная их эксплуатация не предусматривается, то наклепать этих игрушек можно достаточно много. Другое дело, что подобное устройство изготавливалось как последний элемент большой тактической схемы. Ведь сам по себе аппарат не способен доставить сколько-нибудь существенный заряд до цели, а это значит, что сама цель должна быть источником основного разрушительного взрыва.
Наверное, Хмеймим стал местом, где повстанцы уже четко знали, что и как делать. До этого технология обкатывалась какое-то время, пока не стала результативной. Наиболее значимый результат, с применением этой тактики, был достигнут несколько месяцев назад, во время атаки на открытый крупный артсклад россиян, развернутый на стадионе Дейр-эз-Зора. Как мы помним, там дрон сбросил боеприпас прямо на штабеля с ракетами и снарядами, а через несколько минут склад перестал существовать. Казалось бы, надо делать выводы и что-то предпринимать в плане защиты важных объектов с воздуха. Тем более, что из Москвы идут постоянные сказки о том, что у них имеются самые современные и мощные средства ПВО, в частности - «Панцирь», который как раз и призван решать эти задачи.
Однако Хмеймим показал, что либо «Панцирь» не работает, либо им не умеют пользоваться, ибо там точно стоят эти установки. Повстанцы уже несколько раз атаковали базу и успешно уничтожали вооружение, расположенное на ней. Наверное, мы скоро услышим легенду о том, почему не удалось сбить эти дроны. Но вот самим повстанцам удается сбивать российские дроны даже без «Панцирей» и С-400. В отличие от россиян, они не стесняются этого делать и демонстрировать свои успехи.
Трофей Орлан-10
В общем, Кремль получил не ту победу и даже не ту войну, которой можно бы гордиться. Насколько можно понять, повстанцы совершенствуют тактику применения новых инструментов и Хмеймим станет одним из самых жарких мест Сирии.
антиколорадос