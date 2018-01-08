 Чтобы остановить войну нужны переговоры один на один между российской и украинской властью, - Кравчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, можно остановить эту войну.

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"Первое - это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе, - это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией - что мы можем, что Россия может, что мы не можем, - ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", - считает он.

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"Второй - изменить или наполнить "минский формат" другим смыслом. Я здесь вижу или переход к "будапештскому формату", или оставить "минский", но наполнить его другими возможностями", - добавил Кравчук.