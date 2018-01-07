 "Только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше", - Аброськин об убийстве Ноздровской

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня вечером совместно с и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым в Вышгородском отделе полиции подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровськои.

До этого, вместе с Сергеем Яровым были на месте, где был обнаружен труп потерпевшей.

Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы.

Спасибо полицейским, которые уже столько дней, несмотря на праздники, свое свободное время и личную жизнь, работают и делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление.

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Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

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