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 "Только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше", - Аброськин об убийстве Ноздровской

Первый заместитель глав Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал некоторую информацию о ходе расследования убийства Ирины Ноздровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Аброськин отметил: "Сегодня вечером совместно с и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым в Вышгородском отделе полиции подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровськои.

До этого, вместе с Сергеем Яровым были на месте, где был обнаружен труп потерпевшей.

Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы.

Спасибо полицейским, которые уже столько дней, несмотря на праздники, свое свободное время и личную жизнь, работают и делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Похороны Ирины Ноздровской состоятся 9 января, - журналист Тимофийчук

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Также читайте: Аброськин о расследовании убийства Ноздровской: Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3043150
 
 
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атброськин, тебе, сепаратисту и шестерке криминалитета - никто в Украине не верит..
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дай показания по этому делу публично, если не веришь ему
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ПИАРИТЬСЯ НА СВОЁМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ - ЭТО АМОРАЛЬНО !!!!!!!!!!!!
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Только благодаря пофигизму и попустительству полиции убийство и произошло.
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а денег у тебя хватит приставить к каждому гражданину Украины по 3-4 охранника ?
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Последний раз было примерно так:

"Лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції розслідування справи просувається", - Аброськін про вбивство Ноздровської - Цензор.НЕТ 422

А шо, шото поменялось?
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как только он прозреет, тотчас зашагает семимильными шагами от победы к победе и познает веселье духа и душевный покой.
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в Украине ментовский беспредел шариковых-атброськиных и антиукраинский режим вальцмана..
бедная Украина..
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Ну спасибки опера вы наши легендарные. Просим чуток не спешить---а то вдруг ошибка там оперативная вкрадётся. Правду-матку(не то что подумал сразу) вывернуть надо наизнанку. Чин-чинарём. Да мы и не сомневаемся. Берегите себя---поспите там чуть. Пельменьчиков по быстрячку---и опять в бой. Наша служба и опасна и трудна---и конечно хрен кому то не видна.
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І тут мінтило викрутився з користю для мвс, а людину вбили тому що поліція у нас сліпа і безрука де зайве не лежить.
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Та да, если б родственники не потребовали дополнительных экспертиз, вы б уже и прикрыли это дело.
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Только БЛАГОДАРЯ НЕРАВНОДУШНЫМ УКРАИНЦАМ...и РЕЗОНАНСУ.... тебя паскуду сепарскую и полицию заставили что то делать. В другом случае и внимания никто бы не обратил на случившееся.Хотя нихера вы не сделаете...как и с покойной Аминой Акуевой...тишина и спокойствие...как с Героями Небесной Сотни...тишина и спокойствие...И тут скоро наступит тишина и спокойствие...
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осталось назвать "СПАСИБА БЛАГОДЕТЕЛИ" вы наши. (отвлекли мужиков от туалетов)
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Благодаря им преступники сбежали в россию!. Уроді, всем понятно кто заказал. Только менты в догадках. Хорошо видно заплатили им. Три уголовных дела по угрозам открыто а Аброськин теряется в догадках. Кто бы это???
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Вангую:убийца/убийцы этой девушки наказаны НЕ БУДУТ.Мы в ОЧЕРЕДНОЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ РАЗ выслушиваем пафосные речи...Но потом эта тема как-то забудется...Как и сотни подобных...Короче-пипл хавает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше", - Аброськин об убийстве Ноздровской
 
 
 
 
 
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