 Глава ЦРУ Помпео: Россия будет вмешиваться в выборы конгресса США в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По словам Помпео, в следующий раз российское вмешательство ожидается в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в конгресс.

При этом глава ЦРУ отметил, что обеспокоен действиями не только Кремля, но и других противников Соединенных Штатов. "Я волнуюсь не только из-за русских, но и из-за других. У нас есть множество противников, которые хотят подорвать западную демократию", - заявил Помпео.

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Он также подчеркнул, что в таких условиях именно его ведомство играет важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности и для защиты демократии. "Мы усердно работаем над этим. И мы будем давать отпор и русским, и кому угодно, кто решится на это посягнуть", - сказал глава ЦРУ.

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