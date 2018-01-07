 Военнослужащие в зоне АТО получили к Рождеству 900 термосов от сотрудников Секретариата Кабмина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По инициативе работников Секретариата Кабинета министров Украины в подарок украинским воинам было приобретено почти девятьсот термосов емкостью 1,2 л. По решению руководителя АТО они были распределены между военными частями, которые выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Так, в канун Рождества, на позиции, которые занимают наши воины в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино, были переданы 88 термосов.