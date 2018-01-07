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 Похороны Ирины Ноздровской состоятся 9 января, - журналист Тимофийчук

9 января в селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронят погибшую правозащитницу и юриста Ирину Ноздровскую

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Владимир Тимофийчук. 

Он отметил: "Похороны Ирины Ноздровской состоятся 09.01 (вторник) примерно в 9.00 – 10.00 по ул. Советская, 18, с. Демидов, Вышгородского района", – написал он.

Напомним, 1 января,журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3043147
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохороны Ирины Ноздровской состоятся 9 января, - журналист Тимофийчук
 
 
 
 
 
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