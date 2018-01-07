 Меркель начала новые коалиционные переговоры

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle, предварительные консультации продлятся пять дней, до четверга.
Ангела Меркель считает, что коалиционная работа будет идти "очень быстро, очень интенсивно". Лидер ХДС и канцлер Германии заявляет, что учтет ошибки, допущенные во время прошлой неудачной коалициады. В частности, предварительные результаты консультаций не будут публиковаться.
Предыдущий раунд консультаций проводится в тесном кругу лидеров партий. Если он будет успешным, Мартин Шульц получит от партии мандат на начало официальных консультаций - у них от каждой партии будут принимать участие по 13 переговорщиков. Окончательное решение об участии в коалициаде социал-демократы должны принять 21 января.
Напомним, ФРГ не может сформировать новое правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры о формировании правительства между ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и Зелеными (несостоявшаяся коалиция "Ямайка") потерпели неудачу. "Свободная демократическая партия" 20 ноября в одностороннем порядке заявила о выходе из переговоров.
Немецкие христианские демократы, которых возглавляет федеральный канцлер Ангела Меркель, начали консультации с Социал-демократической партией о возобновлении "Большой коалиции" после провала переговоров о создании коалиции "Ямайка".
Если в этот раз политики не смогут договориться Меркель либо придется согласиться с необходимостью формирования правительства меньшинства, либо будут назначены новые выборы в стране.
Канцлер Германии заявила о том, что не поддерживает инициативу проведения новых выборов в стране.
А то Вы только стерва,и блошьше ничего.А кликуху,,Железной Леди,, вам никогда недобится.В крайнем случае больше чем подстилкой горбачева Вы небзаслуживаете.
президента (представительские функции и право роспуска парламента), министра иностранных дел, министра внутренних дел и т.д. Лидеры конкурентов получают мандат на переговоры, где им ставят условия: на что можно идти, а на что нельзя. Чем не демократия?
Зато кацапы у соловья постоянно дудят: Меркель можно 4 раза и путину можно 4 раза.
И умалчивают, что глава коалиционного правительства в Германии, полностью подконтрольного парламенту, и царь-самодержец - это не одно и то-же.
А кого сами немцы считают отвечающим премьер- минстра и правительство или парламент ?
Зачем вы так про них ?
Они украинцы ( выходцы) и переживают за нашу страну.
Попробуйте поговорить с ними о немецкой политике