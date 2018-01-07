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Все про:Германия (2898) Меркель (1457)

 Меркель начала новые коалиционные переговоры

В воскресенье, 7 января, стартовали предварительные переговоры о формировании новой "большой" коалиции в Германии. 

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle, предварительные консультации продлятся пять дней, до четверга.

Ангела Меркель считает, что коалиционная работа будет идти "очень быстро, очень интенсивно". Лидер ХДС и канцлер Германии заявляет, что учтет ошибки, допущенные во время прошлой неудачной коалициады. В частности, предварительные результаты консультаций не будут публиковаться.

Предыдущий раунд консультаций проводится в тесном кругу лидеров партий. Если он будет успешным, Мартин Шульц получит от партии мандат на начало официальных консультаций - у них от каждой партии будут принимать участие по 13 переговорщиков. Окончательное решение об участии в коалициаде социал-демократы должны принять 21 января.

Также читайте: Меркель выступила за проведение новых выборов в бундестаг

Напомним, ФРГ не может сформировать новое правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры о формировании правительства между ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и Зелеными (несостоявшаяся коалиция "Ямайка") потерпели неудачу. "Свободная демократическая партия" 20 ноября в одностороннем порядке заявила о выходе из переговоров.

Немецкие христианские демократы, которых возглавляет федеральный канцлер Ангела Меркель, начали консультации с Социал-демократической партией о возобновлении "Большой коалиции" после провала переговоров о создании коалиции "Ямайка".

Если в этот раз политики не смогут договориться Меркель либо придется согласиться с необходимостью формирования правительства меньшинства, либо будут назначены новые выборы в стране.

Канцлер Германии заявила о том, что не поддерживает инициативу проведения новых выборов в стране. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043146
 
 
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Правительство меньшинства нормальный выход для Меркель.
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Уважаемая Меркель,ИзбРождеством Христовым,а Вы еще долго будете сосать Горбачеву?Когда Ваш рот освободится то хоть скажите что-то толковое,конечно если и из задницы Вам вытащат.
А то Вы только стерва,и блошьше ничего.А кликуху,,Железной Леди,, вам никогда недобится.В крайнем случае больше чем подстилкой горбачева Вы небзаслуживаете.
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Министр иностранных дел ФРГ Габриэль резко раскритиковал ужесточение санкций против России/Колбасные мигранты под немецким флажком требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть. Когда их спрашивают почему они не кастрировали своих говнюков -министров, мигранты жидко обгаживаются и тихо поскуливают. Шуцманы дубинками намертво вбили в немцев страх перед начальством.
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Посмотрите на процесс - вовлечены разные партии, конкурентам предлагаются ключевые посты:
президента (представительские функции и право роспуска парламента), министра иностранных дел, министра внутренних дел и т.д. Лидеры конкурентов получают мандат на переговоры, где им ставят условия: на что можно идти, а на что нельзя. Чем не демократия?
Зато кацапы у соловья постоянно дудят: Меркель можно 4 раза и путину можно 4 раза.
И умалчивают, что глава коалиционного правительства в Германии, полностью подконтрольного парламенту, и царь-самодержец - это не одно и то-же.
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В своей стране проблем - бульдозерлом не разгребешь. Так что как-то похер на обоих - что им там у себя можно, а что нет (лишь бы они проблем нам не добавляли).
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Меркель - единственный политик в Германии, которая говорит: "путин врёт, а я неприемлю лжи". И она единственная, кто идёт на потери и применяет санкции, т.к. правда дороже.
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Насколько я понимаю если будет правительство меньшинства это значит оно не будет иметь поддержки в парламенте.
А кого сами немцы считают отвечающим премьер- минстра и правительство или парламент ?
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От жеж проблемы у этих недодуманных немцев. Пусть приедут за опытом к нашему пэдро! Коалиции нет, а ему по цЫмбалам...
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под немецким флажком требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть

Зачем вы так про них ?
Они украинцы ( выходцы) и переживают за нашу страну.
Попробуйте поговорить с ними о немецкой политике
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Харьков Сумской, есть у украинцев такая черта , за которую нас часто критикуют - местечковость.
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