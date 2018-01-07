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 Полицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через "двойную сплошную". ФОТО

Сегодня в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Со слов очевидцев, полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через "две сплошные линии", в результате чего допустили столкновение с автомобилем Chevrolet. Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали.

Полицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через двойную сплошную 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

Полицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через двойную сплошную 02

фото - "Думская"

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Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, по факту дорожной аварии с участием патрульных составлены "все необходимые материалы". "По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности", - заявила Марченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3043144
 
 
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Угу. И много уже выгнали? Скорее дадут в руки знак *20* и иди на дорогу отрабатывай.
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Какой знак? Может видеофиксация заработала?
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Если за рулём дебил квАковский,то это неудивительно.
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Подумаешь.. енто ж пустяки-дело житеское! да они этих примусов целое кладбище набили-и шо??
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Водитель увидев что полицейский автомобиль явно собирается сделать грубейшее нарушение ПДР поддал газу... Поліцейський Prius потрапив в аварію в Одесі після спроби розвернутися через "подвійну суцільну" - Цензор.НЕТ 7732
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это не наши.. дави!-скомандовал себе водитель Поліцейський Prius потрапив в аварію в Одесі після спроби розвернутися через "подвійну суцільну" - Цензор.НЕТ 7677
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Вот это и есть врождённый,"генетический" менталитет.
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и быдлячество и чувство безнаказанности
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Если не включил красную мигалку, то лошара полицейский.
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на красную вообще стоять бояться. а синюю пропускать надо, так было.
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"По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности", - заявила Марченко. Источник: https://censor.net.ua/n3043144
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виновным окажется не полицейский..
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Сто пудов! найдется куча свидетелей, которые под присягов покажут, что мусора шли под всеми маяками и с включенной дудкой.
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а водитель на встречке, от которого они всеми силами пытались уклониться, намеренно таранил их не меньше 7 раз
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Киев. Троещина. К сожалению, утро Рождества, 7 января, стало светлым и радостным праздником не для всех жителей столицы.
Сегодня ночью, около 02:00, по предварительным данным - неадекватный водитель, уходящий от погони полиции по ул. Братиславская, 24, - разбил не меньше 7 автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Осколки фар, разбитые части бамперов, детали автомобилей были разбросаны по проезжей части на десятки метров. Ничего не подозревающие водители обнаружили свои разбитые авто только утром. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Конечно же, точной информации о статусе инцидента - поимке водителя, компенсации пострадавшим автомобилям, деталях случившегося - нет.
Кто теперь будет возмещать убытки - остается загадкой? Как думаете, как добиться справедливости
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Киев.Троещина. ... ул.Братиславская, 24 (с)

Ул.Братиславская никогда не была частью Троещины.
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А страховки в Україні не існує ?
Існуюють різні види. Якщо подібні речі прописані в контракті, який взяв водій і за який платить, то витрати покриються. Ні - тоді за власний кошт.
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Эк удивили, я бы этим мудакам не то что авто, велосипед бы не доверил. Ну да лиха беда начала! Скоро начнут громить Аутлэндеры.
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Терміново! Максимальний репост !
Ось за що боролася Ірина Ноздровська. Ці документи свідчать, що поліція, прокуратура та навіть співробітники медичного закладу покривали злочин. http://ukr-biz.com.ua/blogs/89714/
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это полный беспредел...!!!
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Ну, с этим разворотом всё понятно. Не понятно почему не на евробляхах - раз, и почему не на отечественном автопроме за который переживает Южанина - два. Шото пошло не так...
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Они у нас способны только акции проводить.
В 14 городах Украины сегодня прошла акция "Різдво з патрульними". Только в Киеве празднования собрали около 10 000 детей.Источник:https://censor.net.ua/p3043131
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Що найцікавіше - Аваков , й досі , в Італії ... Не хвилює його вбивство Ноздровської і все інше ...
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Ну да. Деева ушла. Новый медовый месяц. "Жена" там шото "продала", телеканал какой-то, бабосы, яхта, итальянские макароны с морепродуктами... Жизнь удалась, а вы о работе.
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Судя по фото, он вообще с правого ряда пошёл на поворот...
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Ну вот говорил же Аваков-50 км по городу.Что теперь придумают? А извините это ж свои.
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НАМ ДАВНО ПОРА СОГЛАСИТСЯ, что в нашей полиции работают, неучи и бездари. ЭТА РЕФОРМА - ОДНО ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО. ОЧЕНЬ ЖАЛКО РЕСУРСОВ И СРЕДСТВ ПОТРАЧЕННЫХ В ПУСТУЮ. АВАКОВА ДАВНО НАДО СУДИТЬ ЗА НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2 МЛРД. ДОЛ., а не за рюкзаки за 10 млн. грн.
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сам ты очко втирательство. лучше чем было - уже норм, а из г-на сразу конфетку не слепишь.
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Зато из говна еще большее говно получается практически мгновенно, шо нам очень наглядно и продемонстрировали.
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не, он должен пилить два километра до перекрестка, к вечеру приедет на вызов. просто у нас не умеют пока мигалки пропускать.
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Проект "селфи-полиция" признан провалившимся.
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Сижу, никого не трогаю, Приус починяю Поліцейський Prius потрапив в аварію в Одесі після спроби розвернутися через "подвійну суцільну" - Цензор.НЕТ 6212
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судя по фото, там только крыло заменить и норм. Цена вопроса - 1000 грн
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Вот скажите я в свое время 5 лет учился ,чтобы стать лейтенантом. Машины у нас было три на весь горотдел..Аварий служебных я за годы службы вообще не помню.Возникает вопрос =туда ,что всех одаренных набирали ,два месяца учебы хватает.Ну одного Габро я уже видел.И что нужно ждать ,чтобы он тебе башку прострелил ,а потом воскреснуть и обжаловать.
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ну бьют они машины,тупят,неопытны, но я не за что не променяю нашу патрульную полицию на мусоров из прошлого! Поліцейський Prius потрапив в аварію в Одесі після спроби розвернутися через "подвійну суцільну" - Цензор.НЕТ 9332
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Просмотрел комменты - все или почти все ругают полицейских. А ведь ни слова не сказано (я не увидел), куда направлялся патруль - спешил на вызов, объезжал территорию, или домой. От ответа и судить надо.
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А какая разница? Спешить надо аккуратно.
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Та вы шо, какое аккуратно? Палиция ж рехвормированная едет! Розсунься море - жаба лізе. Панимать нада!
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Когда вас будут грабить - пусть спешат со всей аккуратностью. А если (надеюсь, не случится) ко мне будут спешить - пусть поторопятся.
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Если ехали не на вызов - виноваты в любом случае, даже если ехали с мигалкой. Если ехали без мигалки - виноваты в любом случае. Если с мигалкой - возможны варианты.
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Всенародная любовь к мусорам.Что не так.
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Следак напишет,что мигалка была включена
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Даже и сомнений нет. Еще и свидетели найдутся.
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Просто взгляните....
https://www.youtube.com/watch?v=AYgdK0kcw4M&feature=share
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Приус то ладно,я о другом,посмотрите на новых полицаев,они уже такие сраки наели,что бывшие гаишники им завидуют))Сракожопая гвардия сАбакова.
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такое впечатление, что курсантов посадили за руль..
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Не стаття, а якийсь "вброс". Куди їхали, чого їхали... Нічого цього немає. Розверталися, зіткнулися... Куди вони їхали? Побачили магазин і згадали, що хотіли води купити? Чи щось інше?
Якби я був поліцейським і по радіозв'язку сказали: поступив дзвінок, що поряд з вами біля будинку четверо і один з бітою вбивають людину, то я розвертався б і через газон.
Треба знати, ЧОМУ вони так вчинили і чи мали на це право.
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Видите ли, Miko R, иметь право - не означает быть дебилом и переть навстречу поезду в расчете на то, что он свернет, испугавшись твоей крутости важности твоего дела.
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Прочитай ще раз останнє речення мого поста вище. Крім того, при попередній мусорні про аварію мусорського бобіка ніхто в ЗМІ без мусорського дозволу й не пискнув би.
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Я его прочитал. Таким вещам, как закон сохранения импульса, насрать имел ли право мусор ехать навстречу поезду и с какой целью он под поезд сворачивал. Результатом такого поворота будет дохлый мусор и обломки от "Приуса", раскиданные в радиусе 30 метров.
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Коли в Польщі по запрудженій машинами вулиці летить зі спецсигналом державна чи приватна швидка допомога, зі швидкістю втроє більше потоку, і всі розступаються, водій швидкої, напевно, також про перший закон Ньютона не думає.
Бо в певних випадках він має право так їхати, і навіть зобов'язаний. Напевно, відчуває і моральний обов'язок.
Мова йде - і повинна йти - про те, чого не сказали в цій статті - про права і обов'язки, про причини дії і їх обгрунтованість в цьому конкретному випадку, а не лише про факт розвороту через подвійну суцільну лінію.
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Значит нужно до 20км/час снизить скорость для всех. Правильно я говорю соевые анусолизы? Вы хоть статистику ведете? Полицаи уже давно дали форы эуробляхерам по количеству дтп.
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Не, палицаям разрешить 21 км/ч - им будет приятно ощущать свое превосходство над простыми водилами и по срочным делам быстрее будут доезжать.
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Мне интересно, ты клинический идиот или еще есть шанс на выздоровление?
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как они там разворачиваться хотели: через две сплошные, бордюр и тротуар... дэбилы , до перекрёстка 60 метров...
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Реальные авторитетные посоны через перекресток не ездют. Перекресток для лохов придуман.
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не интересно, а где гонки от Молодой до Крыжановки?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через "двойную сплошную". ФОТО
 
 
 
 
 
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