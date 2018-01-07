 Полицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через "двойную сплошную". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Со слов очевидцев, полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через "две сплошные линии", в результате чего допустили столкновение с автомобилем Chevrolet. Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали.
фото - "Думская"
Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, по факту дорожной аварии с участием патрульных составлены "все необходимые материалы". "По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности", - заявила Марченко.
https://www.youtube.com/watch?v=AYgdK0kcw4M&feature=share
Вот еще один радикально реформированный из свежего
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виновным окажется не полицейский..
Сегодня ночью, около 02:00, по предварительным данным - неадекватный водитель, уходящий от погони полиции по ул. Братиславская, 24, - разбил не меньше 7 автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Осколки фар, разбитые части бамперов, детали автомобилей были разбросаны по проезжей части на десятки метров. Ничего не подозревающие водители обнаружили свои разбитые авто только утром. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Конечно же, точной информации о статусе инцидента - поимке водителя, компенсации пострадавшим автомобилям, деталях случившегося - нет.
Кто теперь будет возмещать убытки - остается загадкой? Как думаете, как добиться справедливости
Ул.Братиславская никогда не была частью Троещины.
Існуюють різні види. Якщо подібні речі прописані в контракті, який взяв водій і за який платить, то витрати покриються. Ні - тоді за власний кошт.
Ось за що боролася Ірина Ноздровська. Ці документи свідчать, що поліція, прокуратура та навіть співробітники медичного закладу покривали злочин. http://ukr-biz.com.ua/blogs/89714/
В 14 городах Украины сегодня прошла акция "Різдво з патрульними". Только в Киеве празднования собрали около 10 000 детей.Источник:https://censor.net.ua/p3043131
https://www.youtube.com/watch?v=AYgdK0kcw4M&feature=share
Якби я був поліцейським і по радіозв'язку сказали: поступив дзвінок, що поряд з вами біля будинку четверо і один з бітою вбивають людину, то я розвертався б і через газон.
Треба знати, ЧОМУ вони так вчинили і чи мали на це право.
твоей крутостиважности твоего дела.
Бо в певних випадках він має право так їхати, і навіть зобов'язаний. Напевно, відчуває і моральний обов'язок.
Мова йде - і повинна йти - про те, чого не сказали в цій статті - про права і обов'язки, про причини дії і їх обгрунтованість в цьому конкретному випадку, а не лише про факт розвороту через подвійну суцільну лінію.