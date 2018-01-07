 Полицейский Prius попал в аварию в Одессе после попытки развернуться через "двойную сплошную". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Со слов очевидцев, полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через "две сплошные линии", в результате чего допустили столкновение с автомобилем Chevrolet. Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали.

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Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, по факту дорожной аварии с участием патрульных составлены "все необходимые материалы". "По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности", - заявила Марченко.