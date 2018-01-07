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 Происшествия, Киевские новости
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 Противотанковую гранату времен Второй мировой войны нашли в одном из дворов Киева, - ГСЧС

В Оболонском районе Киеве на территории частного домовладения нашли противотанковую гранату времен Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

6 января в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Оболонском районе столицы, на ул. Лесной, на территории частного домовладения в песке гражданами обнаружен подозрительный предмет. По прибытию пиротехники обнаружили противотанковую гранату ПГ-7 времен Второй мировой войны.

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Группой пиротехнических работ обнаружен боеприпас был изъят и уничтожен на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 3 единицы разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043142
 
 
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Что за ПГ- 6? Такой не знаю. Сдается мне, что журналисты по телефону выясняли. Противотанковые были РПГ-40, РПГ-41, РПГ-43, РПГ-6.
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ПГ-7принята на вооружение в начале 60-х. Сообщение не отредактировано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивотанковую гранату времен Второй мировой войны нашли в одном из дворов Киева, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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