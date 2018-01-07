 Противотанковую гранату времен Второй мировой войны нашли в одном из дворов Киева, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

6 января в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Оболонском районе столицы, на ул. Лесной, на территории частного домовладения в песке гражданами обнаружен подозрительный предмет. По прибытию пиротехники обнаружили противотанковую гранату ПГ-7 времен Второй мировой войны.

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Группой пиротехнических работ обнаружен боеприпас был изъят и уничтожен на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 3 единицы разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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