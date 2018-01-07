 Украина, имея соседом Россию, должна вступить в НАТО, - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина", Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет".
"Я возглавляю комитет" За Украину в НАТО "[общественное движение]. Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать во внимание ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги", - сказал Кравчук.
О том, как Украина должна противостоять давлению России, он заметил: "Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы - это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства ".
Леонид Кравчук, президент Украины после восстановления ее независимости в 1991-94 годах, возглавил вновь созданную общественную организацию "Движение за Украину в НАТО" в сентябре 2015 года.
СРСР розвалився, тому що
1. Комуністична ідеологія - тупиковий варіант
2. Державне утворення створено по національному принципу
3. Ідеологія - протистояння ідеологій (релігій)
демоих кратичнреволюцій Дай боже щоб ця єлітаповиздихала та більше не розмножувалась. Щоб вони після своїх реформ доживали на мінімальну пенсію
МИЛЛИАРДЕРОВ МИЛЛИОНЕРОВ ПОЛНО а производство металла,проката,профилей и прочих конструкций возросло в 2 раза.
Вопрос у меня один к власти.каким образом за почти 4 года войны удалось выплачивать всем 13 миллионам пенсионеров пенсии ежемесячно и без задержек??
Виграли від цього експортери металу.
А пенсіонери отримали інфляцію, ціни і тарифи.
Украина и НАТО
- Варшавский саммит НАТО 2016 определил нам срок до 2020 года, к концу которого украинская армия должна соответствовать стандартам Альянса. Это программа-минимум. Задача сложная, но выполнимая.
Но есть более сложные задачи, ведь НАТО - это военно-политическая организация. Альянс требует не только реформы армии, но и политических: реформы в экономике, в борьбе с коррупцией. Это нам будет сделать сложнее.
Поэтому даже, если наша армия к 2020 году будет готова к вступлению в НАТО, то наша вся страна вряд ли будет готова, ведь за оставшиеся пару лет такие реформы мы не успеем провести. Альянс нам говорит: двери открыты. Это должно нас стимулировать к реформам. Но коррупционеры у власти этого не позволят.
Трамп постепенно уничтожит РАБссию мирным экономическим путьом.
24 октября 1991 года было принято постановление Верховной рады Украины о безъядерном статусе страны. 14 января 1992 года подписано трехстороннее соглашение России, Соединенных Штатов и Украины: все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности Украины, а Россия взамен на боеголовки поставляет Украине топливо для атомных станций
Киев получил в наследство более 1900 боезарядов, 176 шахтных установок с межконтинентальными ракетами разных типов и 46 стратегических бомбардировщиков. Казахстан не сильно отстал от Украины - новое независимое государство стало хозяином 1410 боезарядов, 104 ракетных шахт и 40 бомбардировщиков. А вот Белоруссии достались мобильные ракетные комплексы «Тополь» в количестве 81 штуки с межконтинентальными баллистическими ракетами и 81 боезаряд.
«Не принимать, не производить и не передавать ядерное оружие» -
эти слова прописаны в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Такой бонус (или обременение - зависит от того, как посмотреть), как ядерное оружие, который получили новые государства, немедленно стал серьезной международной проблемой. К процессу «развода» союзных республик подключился Вашингтон, оказывая давление и уговаривая передать все боезаряды и носители России. Не менее активно в этом процессе участвовала и Москва - интересы обеих стран совпали полностью: в «ядерном клубе» новых членов не ждут.
Хотя боеголовки и средства их доставки оказались у новых хозяев, использовать это оружие они не могли
До мая 1992 года командование всеми стратегическими силами на постсоветском пространстве осуществлял последний министр обороны СССР Евгений Шапошников, а вот решение о применении ядерного оружия мог принять только президент России Борис Ельцин по согласованию с президентами других «ядерных» республик СНГ. У последних просто не было кодов для запуска ракет. Как, впрочем, и достаточной инфраструктуры для их содержания и обслуживания.
Технически из трех республик только Казахстан был близок к созданию собственного полного ядерного цикла. У Алма-Аты был знаменитый полигон в Семипалатинске, где испытывалось советское ядерное оружие, Мангышлакский ядерный центр, исследовательские реакторы и заводы по обогащению урановой руды. А вот Украина в этом вопросе отставала даже от Северной Кореи .
Лидеры новых независимых государств всерьез обсуждали возможность создания единых вооруженных сил СНГ, но в итоге в 1992 году была создана временная структура - Объединенные вооруженные силы Содружества независимых государств на переходный период (ОВС СНГ). К ведению этого органа были отнесены и стратегические силы бывшего СССР.
На волне эйфории от развала Советского союза и под мощным внешнеполитическим давлением новые республики спешили заявить о своем безъядерном статусе, иногда - как Белоруссия, - не особо и торгуясь. Казахстан тоже сразу занял последовательную позицию - полностью избавиться от атомного оружия.
К марту 1992 года Казахстан и Белоруссия вывезли в Россию тактические и оперативно-тактические боезаряды, через два месяца то же самое сделала и Украина. Технически справиться с этим было достаточно просто.
но этому , к сожалению, препятствуют торговые партнеры )(*ла.
07.01.2018 23:43
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Каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, а Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, говорится в отчете Министерства социальной политики Украины.
По его словам, тогдашний генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер находился в Канаде с визитом, где организовал официальный ужин, на который также пригласили Украину и Грузию.
"Там генсек объявил, что на саммите 2006 года Украина и Грузия получат официальное приглашение присоединиться к ПДЧ", - сказал посол.
"Но после этого премьер-министр Янукович приехал на одно из заседаний Комиссии Украина-НАТО, и вместо того чтобы поблагодарить за это предложение - прямо отказался от него. Тогда он сказал, что Украина хочет только взаимодействовать на практических направлениях, таких как совместные учения и отказался от политической интеграции "- раскрыл он детали отказа от ПДЧ.(с)
эти слова прописаны в Декларации о государственном суверенитете Украины
В декларации написано - в будущем стать безьядерным.
Так же там написано - нейтральным.
Тем не менее иностранная военная база находилась временно, потому что будущее еще не наступило.
Но то же в будущем.
Поэтому если временно, то можно и ядерным и в НАТО.
Вот.
50 с лишним лет и временно.
Учись эксперт.