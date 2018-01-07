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 Политика Украины
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Все про:Кравчук (817) НАТО (5603)

 Украина, имея соседом Россию, должна вступить в НАТО, - Кравчук

Украина, которая имеет такого соседа, как Россия, имеет выход - вступить в НАТО, считает первый президент современной Украины Леонид Кравчук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина", Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет".

"Я возглавляю комитет" За Украину в НАТО "[общественное движение]. Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать во внимание ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги", - сказал Кравчук.

О том, как Украина должна противостоять давлению России, он заметил: "Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы - это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства ".

Леонид Кравчук, президент Украины после восстановления ее независимости в 1991-94 годах, возглавил вновь созданную общественную организацию "Движение за Украину в НАТО" в сентябре 2015 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Беловежское соглашение в 1991 году предотвратило назревавшую гражданскую войну в СССР, - Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3043140
 
 
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Це просто маячня.
СРСР розвалився, тому що
1. Комуністична ідеологія - тупиковий варіант
2. Державне утворення створено по національному принципу
3. Ідеологія - протистояння ідеологій (релігій)
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А когда эта комуно-сука которая продала Украину чем думала о вступлении в НАТО И Евросоюз. И теперь эта продажная мразь дает советы. Они все эти президенты и правители должны сидеть по тюрьмах пожизненно за то что довели такую страну до убожества и войны .Будьте прокляты и те и эти твари. Україна, маючи за сусіда Росію, повинна вступити до НАТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7439
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В мене теж саме питання після двох демоихкратичн революцій Дай боже щоб ця єліта повиздихала та більше не розмножувалась. Щоб вони після своїх реформ доживали на мінімальну пенсію
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он просто "прозрел"...и теперь говорит очевидную вещь...жаль что поздно...
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Он не прозрел. Это та сука которая была инструктором к.п.у и по жизни живет при дожде между капельками. Все президенты премьеры министры и депутаты должны сидеть за преступления перед страной за то что завели в долги в убожество и войну. Будте все прокляты мрази.
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НАТО - это военно-политическая организация. Альянс требует не только реформы армии, но и политических: реформы в экономике, в борьбе с коррупцией Поэтому даже, если наша армия к 2020 году будет готова к вступлению в НАТО, то коррупционеры у власти этого не позволят.
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Без реформи держави, реформи армії не буде. Лише комплексна реформа держави.
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СТРАННОЕ В УКРАИНЕ УБОЖЕСТВО.
МИЛЛИАРДЕРОВ МИЛЛИОНЕРОВ ПОЛНО а производство металла,проката,профилей и прочих конструкций возросло в 2 раза.
Вопрос у меня один к власти.каким образом за почти 4 года войны удалось выплачивать всем 13 миллионам пенсионеров пенсии ежемесячно и без задержек??
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Бакс був 8-9 грн, тепер 28 грн.
Виграли від цього експортери металу.
А пенсіонери отримали інфляцію, ціни і тарифи.
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Этот старый флюгер пусть лучше расскажет как он был с Шуфричем и Бойко в блоке "Не Так", одним из основных пунктов в программе которого было НЕ ВВСТУПЛЕНИЕ в НАТО, когда мы при Ющенко еще реально могли ПДЧ получить!
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это идеальный вариант,вот только вопрос-а захочет ли НАТО принять нас...там боятся рассею...все кроме США...Европа трусливо желает "слить" Украину рассеи-санкции можно снять и войны (гипотетической) типа можно будет избежать...но думаю путлер просто так не остановится уже...
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Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на членство в НАТО, - СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО отмечает, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

Украина и НАТО
- Варшавский саммит НАТО 2016 определил нам срок до 2020 года, к концу которого украинская армия должна соответствовать стандартам Альянса. Это программа-минимум. Задача сложная, но выполнимая.
Но есть более сложные задачи, ведь НАТО - это военно-политическая организация. Альянс требует не только реформы армии, но и политических: реформы в экономике, в борьбе с коррупцией. Это нам будет сделать сложнее.
Поэтому даже, если наша армия к 2020 году будет готова к вступлению в НАТО, то наша вся страна вряд ли будет готова, ведь за оставшиеся пару лет такие реформы мы не успеем провести. Альянс нам говорит: двери открыты. Это должно нас стимулировать к реформам. Но коррупционеры у власти этого не позволят.
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от Госдепа пришло странное сообщение.
Трамп постепенно уничтожит РАБссию мирным экономическим путьом.
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Экспэрды,учите историю и не тискайте везде будапештский,это пустая декларация,ЯО Украина лишилась в 1992 году

24 октября 1991 года было принято постановление Верховной рады Украины о безъядерном статусе страны. 14 января 1992 года подписано трехстороннее соглашение России, Соединенных Штатов и Украины: все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности Украины, а Россия взамен на боеголовки поставляет Украине топливо для атомных станций

Киев получил в наследство более 1900 боезарядов, 176 шахтных установок с межконтинентальными ракетами разных типов и 46 стратегических бомбардировщиков. Казахстан не сильно отстал от Украины - новое независимое государство стало хозяином 1410 боезарядов, 104 ракетных шахт и 40 бомбардировщиков. А вот Белоруссии достались мобильные ракетные комплексы «Тополь» в количестве 81 штуки с межконтинентальными баллистическими ракетами и 81 боезаряд.

«Не принимать, не производить и не передавать ядерное оружие» -

эти слова прописаны в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Такой бонус (или обременение - зависит от того, как посмотреть), как ядерное оружие, который получили новые государства, немедленно стал серьезной международной проблемой. К процессу «развода» союзных республик подключился Вашингтон, оказывая давление и уговаривая передать все боезаряды и носители России. Не менее активно в этом процессе участвовала и Москва - интересы обеих стран совпали полностью: в «ядерном клубе» новых членов не ждут.

Хотя боеголовки и средства их доставки оказались у новых хозяев, использовать это оружие они не могли

До мая 1992 года командование всеми стратегическими силами на постсоветском пространстве осуществлял последний министр обороны СССР Евгений Шапошников, а вот решение о применении ядерного оружия мог принять только президент России Борис Ельцин по согласованию с президентами других «ядерных» республик СНГ. У последних просто не было кодов для запуска ракет. Как, впрочем, и достаточной инфраструктуры для их содержания и обслуживания.

Технически из трех республик только Казахстан был близок к созданию собственного полного ядерного цикла. У Алма-Аты был знаменитый полигон в Семипалатинске, где испытывалось советское ядерное оружие, Мангышлакский ядерный центр, исследовательские реакторы и заводы по обогащению урановой руды. А вот Украина в этом вопросе отставала даже от Северной Кореи .
Лидеры новых независимых государств всерьез обсуждали возможность создания единых вооруженных сил СНГ, но в итоге в 1992 году была создана временная структура - Объединенные вооруженные силы Содружества независимых государств на переходный период (ОВС СНГ). К ведению этого органа были отнесены и стратегические силы бывшего СССР.

На волне эйфории от развала Советского союза и под мощным внешнеполитическим давлением новые республики спешили заявить о своем безъядерном статусе, иногда - как Белоруссия, - не особо и торгуясь. Казахстан тоже сразу занял последовательную позицию - полностью избавиться от атомного оружия.

К марту 1992 года Казахстан и Белоруссия вывезли в Россию тактические и оперативно-тактические боезаряды, через два месяца то же самое сделала и Украина. Технически справиться с этим было достаточно просто.
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Спецпредставитель Трампа "будет готовить Украину к вступлению в НАТО"« Подготовка Украины к вступлению в НАТО - это большая часть моей дипломатической карьеры », - отметил Курт Волкер.


но этому , к сожалению, препятствуют торговые партнеры )(*ла.
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Блин, наши президенты становятся реально государственными деятелями только после отставки, года через 2. На посту ни один не смог сопротивляться искушению. Нынешний гарант коррупции в условиях войны просто позорище.
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Хватит жвачку про НАТО жевать. Это и так давно понятно. Конкретные шаги в этом направлении влать Порошенко не белает.
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А тактическое оружие куда коммунисты продали? если бы был Президентом Чорновіл В'ячеслав Максимович, то поступил иначе.
07.01.2018 23:43
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Распорядок дня нынешнего гаранта коррупции в Украине: 8.00- 24.00 отжим бизнеса с использованием силовиков. Небольшой перерыв на пиар при открытии садика, больницы, которую построил благотворительный фонд, который он прессует. На мелкие вопросы типа войны с Путиным просто не остается времени. А так да, гарант работает не покладая рук
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Почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц.
Каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, а Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, говорится в отчете Министерства социальной политики Украины.
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Не зрозуміло в чому причина психічних розладів в українців. Кількість реформи вже сягає двох сотень. Навіть самі реформатори з рахунку збилися. Економіка росте, зарплати і пенсії невпинно зростають, а народ чомусь божеволіє.
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Рассуждения о вступлении в НАТО, все равно, что; "А не трахнуть ли мне Пенелоау Круз"
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этот старый пердун начал разваливать и грабить Украину......
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поздно пить боржоми. нужно было ЯО менять на вступление в НАТО. в обозримом будущем нас туда не примут. а Кравчуку так вообще в тюрьме самое место.
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"Еще в 2006 году нам сообщили, что Украина достигла в своем развитии и в своем взаимодействии с альянсом такого уровня, что может перейти на новый уровень, который называется Планом действий относительно членства", - рассказал Пристайко.
По его словам, тогдашний генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер находился в Канаде с визитом, где организовал официальный ужин, на который также пригласили Украину и Грузию.
"Там генсек объявил, что на саммите 2006 года Украина и Грузия получат официальное приглашение присоединиться к ПДЧ", - сказал посол.
"Но после этого премьер-министр Янукович приехал на одно из заседаний Комиссии Украина-НАТО, и вместо того чтобы поблагодарить за это предложение - прямо отказался от него. Тогда он сказал, что Украина хочет только взаимодействовать на практических направлениях, таких как совместные учения и отказался от политической интеграции "- раскрыл он детали отказа от ПДЧ.(с)
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Не то ли это ЧМО, которое вместо шанса на развитие утопило Неньку в бандитизме?
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Не принимать, не производить и не передавать ядерное оружие» -

эти слова прописаны в Декларации о государственном суверенитете Украины

В декларации написано - в будущем стать безьядерным.
Так же там написано - нейтральным.
Тем не менее иностранная военная база находилась временно, потому что будущее еще не наступило.
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Еще там написано - внеблоковым.

Но то же в будущем.

Поэтому если временно, то можно и ядерным и в НАТО.
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С 28 мая 2017 года пролонгируется на 25 лет действие соглашения

Вот.

50 с лишним лет и временно.

Учись эксперт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина, имея соседом Россию, должна вступить в НАТО, - Кравчук
 
 
 
 
 
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