 Украина, имея соседом Россию, должна вступить в НАТО, - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина", Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет".

"Я возглавляю комитет" За Украину в НАТО "[общественное движение]. Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать во внимание ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги", - сказал Кравчук.

О том, как Украина должна противостоять давлению России, он заметил: "Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы - это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства ".

Леонид Кравчук, президент Украины после восстановления ее независимости в 1991-94 годах, возглавил вновь созданную общественную организацию "Движение за Украину в НАТО" в сентябре 2015 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Беловежское соглашение в 1991 году предотвратило назревавшую гражданскую войну в СССР, - Кравчук