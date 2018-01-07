 6 и 7 января в оккупированном Крыму продолжились обыски в домах крымских татар, - Чийгоз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз.
"Задержаний вчера и сегодня не было, но были так называемые обыски в двух семьях. Сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств и к нему активно приобщаются в Европе, США, Канаде и в Украине очень активно участвует в этом", - рассказал Чийгоз .
По его словам, становится очевидным, что намерение запугать давлением, репрессиями и террором дают обратный эффект.
"Мы знаем, что чем больше будет давление, тем больше население будет участвовать в этом сопротивлении", - добавил Чийгоз.
Киев
надо считать процент от тех..кто выехал из ордло в украину..???
07.01.2018 21:37
В 2014-м этот региональный патриотизм переродился в злокачественную форму. И тут уж пафос стал просто зашкаливать. У Донбасса появилось множество «защитников», которые стали наперебой требовать для него особого статуса, рассказывать об особой исторической миссии этого региона и об особенных людях, к которым нужен особый подход. В конце-концов дошло до того, что Донецк вообще провозгласили столицей Малороссии.
Можно поподробнее, кому эти средства стекаются?
В Сирии беспилотники неизвестного происхождения атаковали аэродром российской авиабазы Хмеймим.
По предварительным данным, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены.
С российской базы был совершен обстрел дронов, однако о его результатах не сообщается.
Кроме того, о звуках стрельбы, взрывов и сирен сообщил и сирийский журналист Кеворк Алмассиан. По его словам, среди российских военных есть раненые.
При этом Telegram-канал Directorate 4 пишет, что один из обнаруженных неподалеку от аэродрома беспилотников имел примитивную конструкцию: деревянная рама, много клейкой ленты и мотор.
Это которые - "я, конечно не антисемит, но...", "Крым - это аннексия, но...", "Война в Украине - это плохо, но...", "Репрессии были, но...", "Сталин - тиран, но...".
Или: "Я оппозиционер, Но давайте не раскачивать лодку"; "Я не исламофоб, Но ислам - религия терроризма, да и вообще все они бескультурные и дикие"; "Я не имперец, Но еду "на" Украину"; "Я люблю свою жену, Но мне нужны любовницы и иногда я её бью. Да, это плохо, Но всегда виноваты оба".
Союз "но", как вторая кожа, как третья личина. Как побег от ответственности. Оправдание всего. Маска для любых времен. Индульгенция за любые поступки.
У них все неоднозначно. У всего есть плюсы и минусы. Расстреляли? Зато в тот день погода хорошая была, урожай какой получился, надои. Война? Надо разобраться кто виноват, не спешите, не поднимайте крик, дайте нам ещё года три подумать.
Украли? Смотря с какой стороны посмотреть - с этой вроде украли, а с этой - наше, не будем спешить. Изнасиловали? Ужас, но юбка была ведь коротка.
Эти люди размывают вину, как заправские шулера подменяют причины и следствия, никогда не дают однозначных оценок.
И при любой погоде они хотят остаться в тепле. При любом намеке на необходимость личного, внутреннего решения - они меняют цвета со скоростью света.
Они боятся, как огня любого выбора, скользят и вертятся, как ужи на сковороде.
Получается, что эти люди, как бы порядочные, но подлецы. Как бы разумные, но идиоты. Как бы жмут тебе руку, а в другой держат нож за спиной. Как бы с тобой, но донос на всякий случай уже лежит в конверте.
Они не имеют своей позиции, не имеют убеждений, они все время наполовину, все время и вашим, и нашим.
По-настоящему их ничто не беспокоит, они прячут свое равнодушие за бесконечной демагогией, мудроствованиями, передергиваниями, манипуляциями, а на самом деле плевали они и на Крым, и на войны, и на диктатуру.
Они знают значения слов, например, слова "справедливость", но не чувствуют ее, они вообще ничего толком не чувствуют.
Во все времена такие хуже всех. Они спокойно остаются на плаву в любой выгребной яме и тянут за собой остальных.
Потому что хоть и в дерьме по горло, но...
Александр ТВЕРСКОЙ