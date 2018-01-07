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 6 и 7 января в оккупированном Крыму продолжились обыски в домах крымских татар, - Чийгоз

6 и 7 января в оккупированном Россией Крыму продолжаются незаконные обыски в семьях крымских татар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз.

"Задержаний вчера и сегодня не было, но были так называемые обыски в двух семьях. Сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств и к нему активно приобщаются в Европе, США, Канаде и в Украине очень активно участвует в этом", - рассказал Чийгоз .

По его словам, становится очевидным, что намерение запугать давлением, репрессиями и террором дают обратный эффект.

"Мы знаем, что чем больше будет давление, тем больше население будет участвовать в этом сопротивлении", - добавил Чийгоз.

Также читайте: Действия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз

Источник: https://censor.net.ua/n3043136
 
 
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Самі ж їх пустили, тепер радійте.
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пустили их рыговские члены верх совета крыма..предатели в армии и мвд..
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Будем откровенны, Киевская власть пустила рашистов в крым. А татары и украинские патриоты в самом начале вышли на улицы с протестами. Но им Барыги пригрозили что все кто будет сопротивляться окупации будут арестованы как провокаторы. То же самое и было на даунбасе.
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Ось тільки не бреши. На Даунбасі зустрічали асвабадітєлєй виплигуючи з штанів від радості.

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а что, нет? Эти скоты, живущие по принципу "Где сытней, там и Родина!", разве не так встречают?
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найди в ютубе проукраинские митинги в Донецке в 2014г
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Сколько бьіло за Украину в Донецке 2014 года?
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а Ярема вместо того, чтобы помочь , приехал порисовался и с..ебался в
Киев
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да..людей там аваковы бросили..сидели за круглыми столами с рыгаи и тянули на себя одеяло..
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Єто бьіло, но Аваков єто не Украина.
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ага..масло должно быть асляным..также и мвд должно выполнять свои обязанности..
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Должно бьіло как и СБУ с армией, но не вьіполнило. А теперь по мнению неко орьіх в єтом виноватьі крьімские татарьі
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А я не лично вам єто писал, а вообще. ваше мнение видел и лайкнул. Но с вами многие не согласньі, вот чем проблема.
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надо считать процент от тех..кто выехал из ордло в украину..
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Можно, но не все кто вьіехал в Украину бьіл проукраински настроен. Я с некоторьіми беседовал и в лучшем случае єто бьіли просто люди бежавшие от войньі.
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а я и не говорю..что все..но то что они выехали в украину..а не в рф..тоже о чем то говорит..
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Єто говорит о том, что им вьігоднее с их деньгами бьіло ехать в Украину. Но не говорит о политических предпочтениях. Я как раз в то время с Луганчанами и жителями Донецка разговаривал. В основном им бьіло плевать на Украину.
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опять вы мне навязали спор..я не заявлял..что все уехавшие из ордло..патриоты украины..
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молодой рабочий

надо считать процент от тех..кто выехал из ордло в украину..???
07.01.2018 21:37

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Ваш ответ на вопрос о количестве проукраинских жителей Донбасса.
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и че..вы подсчитали исходя из беседы с двумя человеками..
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Ничего. Так как вьі прямо не отвечаете.
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могу только пояснить..что все люди поддаются пропаганде и внушению..если ребенку с детства внушать..что он дебил..то в коне концов он в это поверит..в украине 25 лет была роспропаганда..особенно на востоке..можно подсчитать сколько росканалов вещало..
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к тому же надо учитывать огромное количество агентов влияния от рф..которые и до сих пор прекрасно себя чуствуют..
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С єтим не спорю. Но поддается тот, кто хочет єто сльішать. Вот не знаю точную цифру, но явно большинство на Донбассе бьіло против Украиньі и предлагаю считать по результатам вьіборов януковича.
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да поддается..но ведь для того..чтобы они захтели услышать была проведена огромная работа..напрмер распространие мифа о "великом" ссср и его наследнице рф..
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в донецке матюгальники на площадях орали о фашистах и бендеровцах..пугали украинским языком..
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Так я много лет говорил с луганчанами и донетчанами до єтого и ближе к 2014 году до войньі. Настроения Киева и Донбасса всегда здорово отличалось.
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Донецкие политики и бизнесмены всегда любили подчеркивать свой региональный патриотизм. Не любовь к Украине (это, напротив, не приветствовалось), а именно любовь к Донбассу, к Донецку. Причем патриотизм этот принято было выражать максимально пафосно. «Донбасс никто не ставил на колени», «Донбасс порожняк не гонит», «Донбасс кормит Украину», «Услышать Донбасс» - все эти лозунги давно уже стали мемами в сети.
В 2014-м этот региональный патриотизм переродился в злокачественную форму. И тут уж пафос стал просто зашкаливать. У Донбасса появилось множество «защитников», которые стали наперебой требовать для него особого статуса, рассказывать об особой исторической миссии этого региона и об особенных людях, к которым нужен особый подход. В конце-концов дошло до того, что Донецк вообще провозгласили столицей Малороссии.
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Вот именно. На єтом сегодня точка на єтой ветке.
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к тому же этот коммент не вам был адресован..
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Ето ты уже показываешь окупацию, когда барыга открыл границы для разейских войск и истребил всех патриотов. А ты покажи сколь вначале людей вышло против рашистов. Покажи Рыбака которому сепары вспороли живот. Покажи семью священника которых рашисты расстреляли за то что те вышли против сепаров с иконами. И многое другое. А в крыму по рассказам моих родственников там проживающих, в 2014-м население было приблизительно 30% сепаров звавших разею а потом пришедших на рехверендум, 30% проукраинцев вышедших против окупантов и получивших от киевской власти за ето по шее и 30% по)(уисто которым все равно кто будет. барыга же предал проукраинских жителей. Сначала предал поставив их раком перед окупантами, потом второй раз предал поставками окупантам уже на окупированный крым електроенергию, газ и продовольствие чем еще больше подзадорил и вдохновил крымских сепаров. И не забудь еще что Кулявлоба выделил Аксенову 400 миллионов на референдум.
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А про "Кулявлоба" и 400 миллионов есть что нибудь (не оправдьіваю)?
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Уже в окупированный крым Кулявлоба в знак доброй воли перечислил 400 миллионов (по старому курсу) якобы на пенсии тамошним пенсионерам. Но так как в окупированном крыму в бюджете было пусто, то Аксенов ети деньги использовал на референдум.
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Да, забыл еще напомнить как Аваковский беркут останавливал автобусы и избивали всех и садили в каталажки патриотов которые ехали на помощь проукраинским донбасцам.
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5 копійок) Твоя картинка подтверждает если в стране нет власти, то по улицах этой страны будут ездить иностранные танки!
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Яукр - если я к тебе безоружному приду домой с автоматом то скорее всего вся твоя семья выйдет встречать меня с хлебом - солью... Татары в этом случае не причем.... - с труса Турчинова спрос...
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Да у нас походу тоже окупация. Рюкзаковцы обыскивают дома патриотов
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Алексей Носов d8330900 - а сажают побольше.... Некоторых просто убили...(Лесника - Амирова к примеру)...
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Совсем не понятна эта тема. Я никогда не слышал, что крымские татары организовали какое-либо сопротивление. Что там за обыски?
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ты что, он их спас! Рашкованы на полном сурьезе рассказывают, что если рябой параноик их не вывез, их бы всех вырезали вернувшиеся фронтовики.
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Так нашим резидентам скажите спасибо,которіые автобусами нацгвардию отправляли их бить.
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Сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств Источник: https://censor.net.ua/n3043136

Можно поподробнее, кому эти средства стекаются?
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Замовчувати не варто, але й нового не скажете... Не давайте забути, нагадуйте... Крапля камінь точить...Бог в поміч...
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Российскую авиабазу в Сирии снова атаковали: есть раненые.

В Сирии беспилотники неизвестного происхождения атаковали аэродром российской авиабазы Хмеймим.
По предварительным данным, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены.
С российской базы был совершен обстрел дронов, однако о его результатах не сообщается.
Кроме того, о звуках стрельбы, взрывов и сирен сообщил и сирийский журналист Кеворк Алмассиан. По его словам, среди российских военных есть раненые.
При этом Telegram-канал Directorate 4 пишет, что один из обнаруженных неподалеку от аэродрома беспилотников имел примитивную конструкцию: деревянная рама, много клейкой ленты и мотор.
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Есть люди бессовестные, есть совестливые, а есть хамелеоны.

Это которые - "я, конечно не антисемит, но...", "Крым - это аннексия, но...", "Война в Украине - это плохо, но...", "Репрессии были, но...", "Сталин - тиран, но...".
Или: "Я оппозиционер, Но давайте не раскачивать лодку"; "Я не исламофоб, Но ислам - религия терроризма, да и вообще все они бескультурные и дикие"; "Я не имперец, Но еду "на" Украину"; "Я люблю свою жену, Но мне нужны любовницы и иногда я её бью. Да, это плохо, Но всегда виноваты оба".
Союз "но", как вторая кожа, как третья личина. Как побег от ответственности. Оправдание всего. Маска для любых времен. Индульгенция за любые поступки.
У них все неоднозначно. У всего есть плюсы и минусы. Расстреляли? Зато в тот день погода хорошая была, урожай какой получился, надои. Война? Надо разобраться кто виноват, не спешите, не поднимайте крик, дайте нам ещё года три подумать.
Украли? Смотря с какой стороны посмотреть - с этой вроде украли, а с этой - наше, не будем спешить. Изнасиловали? Ужас, но юбка была ведь коротка.
Эти люди размывают вину, как заправские шулера подменяют причины и следствия, никогда не дают однозначных оценок.
И при любой погоде они хотят остаться в тепле. При любом намеке на необходимость личного, внутреннего решения - они меняют цвета со скоростью света.
Они боятся, как огня любого выбора, скользят и вертятся, как ужи на сковороде.
Получается, что эти люди, как бы порядочные, но подлецы. Как бы разумные, но идиоты. Как бы жмут тебе руку, а в другой держат нож за спиной. Как бы с тобой, но донос на всякий случай уже лежит в конверте.
Они не имеют своей позиции, не имеют убеждений, они все время наполовину, все время и вашим, и нашим.
По-настоящему их ничто не беспокоит, они прячут свое равнодушие за бесконечной демагогией, мудроствованиями, передергиваниями, манипуляциями, а на самом деле плевали они и на Крым, и на войны, и на диктатуру.
Они знают значения слов, например, слова "справедливость", но не чувствуют ее, они вообще ничего толком не чувствуют.
Во все времена такие хуже всех. Они спокойно остаются на плаву в любой выгребной яме и тянут за собой остальных.

Потому что хоть и в дерьме по горло, но...

Александр ТВЕРСКОЙ
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А все ждут без оговорочной капитуляции и вывода оккупантов. Подождем. и выгоним.
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Украинская власть относилась к татарам ничем не лучше,чем гебня парашенская.Но только они за Украину вышли,когда мусора и сбушники продажные Крым сливали своим корешам.
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Борщ в части носили, а военньіе сидели в частях и не отвечали оккупантам огнем.
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Это наследие чучмы.Спасибо Украинцам,на определенном этапе победили это.В параше знатная истерика.как это Украинцы не сдались.
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Но в большей степени решение принимал Турчинов и есть еще речь Юли в то время. Вот и думайте, что єто за банда.
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Єто так, а еще их друзья ничем не лучше.
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"Православные инквизиторы" трудятся без выходных! Даже Рождество Христово- не повод останавливать репрессии.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество6 и 7 января в оккупированном Крыму продолжились обыски в домах крымских татар, - Чийгоз
 
 
 
 
 
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