 6 и 7 января в оккупированном Крыму продолжились обыски в домах крымских татар, - Чийгоз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз.

"Задержаний вчера и сегодня не было, но были так называемые обыски в двух семьях. Сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств и к нему активно приобщаются в Европе, США, Канаде и в Украине очень активно участвует в этом", - рассказал Чийгоз .

По его словам, становится очевидным, что намерение запугать давлением, репрессиями и террором дают обратный эффект.

"Мы знаем, что чем больше будет давление, тем больше население будет участвовать в этом сопротивлении", - добавил Чийгоз.

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