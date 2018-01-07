 Против президента Молдовы Додона может начаться уголовное преследование, - глава Конституционного суда

Об этом заявил председатель Конституционного суда Тудор Панциру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на кишиневский портал Newsmaker.
По его словам, КС уже обратился в парламент с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.
"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность практически во всех европейских странах, только у нас ее нет", - отметил Панциру
Как отмечается, эта инициатива касается пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственные назначения.
Решением Конситуцийного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязательств, а полномочия подписать документ получают глава правительства или парламента.
Соответствующее решение было принято уже трижды. Последние раз - в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.
.Ждём-с с нетерплячкой! Бо он нас своими "покращеннями" - уже заебаL... Не знаем даже, как после их выжить.
ну один раз, ну два посидел в зраде - и гуд бай!
но по 5-6 раз??? это уже рецидивисты
Порошенко
Тимошенко
Ляшко
Гриценко
Добкин
Тигипко
Это кандидаты во время выборов 2014 года (набравшие более-мене приличное количество голосов).
У них на смену додону ЕСТЬ реальные кандидаты-патриоты на пост президента!
А у нас???
Нам нашего точно нужно менять в 2019!
Но на кого???
Из той кагорты, что у нас есть - это обмен "шило на мыло"...
А оставим Пэтрыка - загнёмся полностью...
В общем - ПОПа ещё та нас ждёт (((
magic SOM,усе просто.Схопи Петра за яйця і проголосуй за нього.А ми допоможемо,теж будемо його тримати
Отправлять оппонентов в спам - это недобросовестно относится к работе, которую вам поручило партия\правительство и лично г- Президент ! Где ваш интеллект ? Где умение риторики ? Где сногсшибательные аргументы в защиту любимого Президента? Выше знамя РАШАэн !!
Вперед к победе шоколизма !
Не надо дуаать, что там мало людей за Додона. Там верха штормит.