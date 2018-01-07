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Все про:Молдова (873) Додон (90)

 Против президента Молдовы Додона может начаться уголовное преследование, - глава Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы просит парламент ввести уголовную ответственность за невыполнение конституционных обязанностей и постановлений суда.

Об этом заявил председатель Конституционного суда Тудор Панциру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на кишиневский портал Newsmaker.

По его словам, КС уже обратился в парламент с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров

"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность практически во всех европейских странах, только у нас ее нет", - отметил Панциру

Как отмечается, эта инициатива касается пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственные назначения.

Также читайте: Президента Молдовы снова временно отстранили от должности

Решением Конситуцийного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязательств, а полномочия подписать документ получают глава правительства или парламента.

Соответствующее решение было принято уже трижды. Последние раз - в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.

Также читайте: Додон "завернул" закон о борьбе с российской пропагандой

Источник: https://censor.net.ua/n3043135
 
 
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так чего бояться..тем более что порошенко януковича не слаще..
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українського додона з косою
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Кто сказал? Скинь ссылку официальну где на нас напал путен???
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Так, глядишь, и шоколадный под какую-то стать поднырнёт (хоть, если положить руку на сердце, шоколадный уже много укладов порушил)
.Ждём-с с нетерплячкой! Бо он нас своими "покращеннями" - уже заебаL... Не знаем даже, как после их выжить.
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ти не лютий,а дурний.Покращенець азяров уже в росії.А розгрібаємо досі
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Нужно выгнать всех политиков, которые уже были во власти в Украине, иначе будущего у этой страны не будет.
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и я всегда говорил - лимит!
ну один раз, ну два посидел в зраде - и гуд бай!
но по 5-6 раз??? это уже рецидивисты
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згоден але потрібен закон від цієї ж банди свинорилих
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Смотрю на пэдро и сразу вспоминаю хусейна, каддафи, чаушеску. Чем-то он мне их напоминает... Караджича не убили, но в Гааге запроторили на 40 лет тюрьмы за геноцид какого-то народа в бывшей Югославии. Ну - Пэдро тянет на все эти статьи. Пора американцам брать его за жабры...
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Ты дурак?
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Нет у него работа родину продавать.
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х-ло замість додона пришле котовського, а той покаже їм що таке демократія
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Для далпаеов типа тебя, в Молдове сразу же же городу Хынчешты в отличии от нас сразу вернули историческое название после кацапездовского кАтовска. Никто там его не знал и окромя города где искусственно навезли кучу кацапыдла и их потомков типа Бэльц, никто про эту куиту не знает. Но ты писШи исчо, я почитаю, бо ты наверное в курсе))) Такие дятлы с нашими украинскими паспортами обычно в Рыбнице живут и говном везде нас поливают.
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Агенты кремля выгоняют законную власть и расшатывают лодку. Правильно я говорю рыгоботы соевые?
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Алексей Носов d8330900 - хе..., они тебе не ответят - большинство из них в этой картинке.... Щодо президента Молдови Додона можуть розпочати кримінальне переслідування, - глава Конституційного суду - Цензор.НЕТ 7008

Щодо президента Молдови Додона можуть розпочати кримінальне переслідування, - глава Конституційного суду - Цензор.НЕТ 7012
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А в Украине большой выбор тех, за кого можно проголосовать?
Порошенко
Тимошенко
Ляшко
Гриценко
Добкин
Тигипко
Это кандидаты во время выборов 2014 года (набравшие более-мене приличное количество голосов).
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Там вообще все запутано - куда бежать, что делать)))
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Любители Тимошенко, Порошенко, Гриценко, ЯнукОвоща и прочих уродов, которые себя причисляют к политикам в Украине, посетите хоть один раз ЕС и больше никогда не будете хвалить и голосовать за этих ублюдков.
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овоща немає а за косу голосувати то треба взагалі бути кончаним
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и в ЕС,и в США - все одно ни дулю с косой,ни саака не хочу
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Епать, кацап. Шо делать с "любителями" Кайзера Вильгельма (с большой буквы, остальные дальше будут с маленькой), виши, адика, йобиков и еще кучи всякой шелупени, которую "осознанные" громадяны в европах выбирают? Количество далпоепов вне зависимости от страны везде одинаково. Бажаю кацапам еще раз натянуть на шишку будапешт, а тем творить лютую куйню в составе 3-его рейха. Корни одни и методы тоже, еУропейцы, плять, щас там еще чехи прибегут шо "были не при делах" и прочие граждане. Это на счет шо мы фошизды.
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і плані вибирання додонів ? там парітет і займаєм остані місця рейтингу помийок європи
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зрадотня с кацпами надеется,что теперь мы рашкошавку выберем - спасибо Молдове за наглядный пример в виде дадона,не фига в Украине русне не светит)
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А пэдро не рашкошавка? Да-ну! Бызальтернативный получаецца?
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нет,Порох не рашкошавка - вот это самое то,что вашему кацапомалороскому сборищу жить мешает)
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Он мешает жить всем гражданам Украины. А накануне выборов попросит хуйла (его партнёров в ОРДЛО) ввести войска и объявит военное положение, чтобы отменить выборы и оставаться у власти. Других вариантов у вашего босса нет. Народ Украины дал президенту чёрную метку. А помазал пэдро президентом в Украину Фирташ в Вене, который является кошельком хуйла здесь. Не ипите мне мозг, какой он не рашкошавка. Уголёк у кацапов покупать, добавлять роттердамский плюс и вас с руки кормить... Это у него получается, но вы ему не поможете.
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да не действует на украинцев этот прокацапский бред )))Мы поможем своей стране - не дадим вам "додона" пропихнуть,благо что пример Молдовы перед глазами)
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Порошенко=Додон. Пример Молдовы -правильный! Поршенко нужно уголовно преследовать за измену и казнокрадство. Нет, во время войны - это мародёрство!
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додон равно дуля с косой,так что ничего ни ей ни вам не светит)
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Lera Lera 039019b9) А Я то думаю отчего у пеци свой прокурор с юридическим образование, теперь понятно чтобы порохосрань тут писал что прокацапский бред не действует!
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Lera Lera 039019b9) А пецины полководцы галетей-иловайский и полторак-дебальцевский, кому мешает жить?
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Livij, тебе нравится жить в такой Украине, которую разграбили Тимошенко, Порошенко, Рабинович, Гриценко, Бойко и прочие уроды? Хосешь и дальше видеть их в ВР и на посту президента?
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аргументация слабенькая))) старайся...
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нужно всегда выделять целевую группу...)))
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Я смотрю у вас в методичке задание смешивать Тимошенко с кровосисями, а Гриценко добавлять для балласта. Так стараетесь затереть её. Выделите её в отдельный ряд и не равняйте её рейтинг с бойками и рабиновичами. Ничего у вас не получится, стыцьки! Народ уже разобрался в этих технологиях.
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Не, ну кацманавты от юльки - они такие, они, где не надо и то всплывут))) еше не все...
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Пэтя аж бутербродом с чёрной икрой подавился))
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У молдован есть ещё одно сильное преимущество!
У них на смену додону ЕСТЬ реальные кандидаты-патриоты на пост президента!
А у нас???
Нам нашего точно нужно менять в 2019!
Но на кого???
Из той кагорты, что у нас есть - это обмен "шило на мыло"...
А оставим Пэтрыка - загнёмся полностью...
В общем - ПОПа ещё та нас ждёт (((
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Голосуйте за Тимошенко, не сомневайтесь. Заграница нам поможет, если пэтрыка и его команду рыгоаналов НАБУ закроет. Инвестиции пойдут в страну. А не кредиты МВФ.
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Це та що казала що якісь "ряжені" протестують ??? Та що вважає українців за бидломасу?? ))
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Напомните мне, пожалуйста. Кому и при каких обстоятельствах она это сказала. Вы согласны, что многие политические силы устраивают проплаченные митинги. Таких действительно можно назвать ряженными. Может она это имела ввиду? Титушню в Мариинском парке?
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Під час її прем"єрства, відносно акцій автовласників !!)))
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А за рік до автовласників , були акціі підприємців !!))
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Ну, женсчина... Эмоции... ПМС... Бывает. Сейчас у неё намного больше политического опыта и менопауза. Такого оскорбления "ряженные" к участникам мирного митинга она больше не допустит, надеюсь...
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САме її багатий досвід розведення лохів і насторожує !!!)))
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Я на Майданах з 1989 р. і за жодний не отримував жодної копійки , навть коли йшов в одній шерензі з ЮВТ , під час акцій "Україна без Кучми" 2000 р. !!!)))
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Дійсно , весь, без жодних винятків, істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів , які паразитують в Україні !!! На українців чекає дуже нелегке завдання вибори без вибору !!)))
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magic SOM,усе просто.Схопи Петра за яйця і проголосуй за нього.А ми допоможемо,теж будемо його тримати
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Молдавский конституционный суд - просто образец для подражания для украинского аналога.
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на какой срок отстраняют: на день, на неделю, на пару часов?
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На час підписання необхідного документа !!))
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Вот тот рыжий кот и ХЛО с сыром в сговоре. Они на одной стороне играют против волка.
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Порохоботи зайнялись улюбленою справою -спамити !! Це не аргумент , а недолугість !!!)))
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Трепещи, додонище на букву г, очевидный предатель и тормоз проевропейской Модовы! Делаю ставку на парламент и конституционный суд Молдовы. Прсадют, ой посадют, хуйловского прихвостня.
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Так это же власть порохоботов имеет бизнес в срашке а их уполномоченые типа Мертвечука ведут открытую антиукраинскую деятельность зарабатывая милиарды...или я ошибаюсь?
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Уже за одно то, что он 9 мая встретил в компании самизнаетекого, его нужно изолировать от общества нормальных людей.
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Уважаемые поклонники основателя Партии регионов и дьякона УПЦ Московского патриархата, по совместительству президента Украины г-на Порошенко П.А. !
Отправлять оппонентов в спам - это недобросовестно относится к работе, которую вам поручило партия\правительство и лично г- Президент ! Где ваш интеллект ? Где умение риторики ? Где сногсшибательные аргументы в защиту любимого Президента? Выше знамя РАШАэн !!
Вперед к победе шоколизма !
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не слабо братья молдоване щемят )(уйловского холуйка!
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Franz Maser, кацап, в спам в первую очередь летите вы, ольгинские мандавошки, не смотря на то, что вы цепляете себе Украинский флаг!
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Вот только украинцам порешать за молдаван))) Молдаване живут бедно, но лучше украинцев. В Молдове 3 550 000 населения, и около 500 000 работают в Раше. В моем поселке в РФ ВЕСЬ рынок коммунальных услуг их. Дворники, сантехники, озеленители... все молдаване. Зарабатывают нормально, не менее 30 000 дворник, но если форсмажор, типа снега много выпало, то доплачивают. Плюс левые услуги, мебель кому-то затащить-вытащить, и жилье от домоуправления.. Раз в пол года приходят с письмом;"нравится как мы работаем? Подпишите чтобы продлили"
Не надо дуаать, что там мало людей за Додона. Там верха штормит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПротив президента Молдовы Додона может начаться уголовное преследование, - глава Конституционного суда
 
 
 
 
 
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