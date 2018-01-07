 Против президента Молдовы Додона может начаться уголовное преследование, - глава Конституционного суда

Об этом заявил председатель Конституционного суда Тудор Панциру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на кишиневский портал Newsmaker.

По его словам, КС уже обратился в парламент с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.

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"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность практически во всех европейских странах, только у нас ее нет", - отметил Панциру

Как отмечается, эта инициатива касается пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственные назначения.

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Решением Конситуцийного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязательств, а полномочия подписать документ получают глава правительства или парламента.

Соответствующее решение было принято уже трижды. Последние раз - в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.

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