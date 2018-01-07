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Все про:культура (578) националисты (314) Россия (67636)

 "Смерть России", - активисты "Черного комитета" облили краской здание российского культурного центра в Киеве

В ночь с 6 на 7 января украинские националисты из организации "Черный комитет" облили краской здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке организации.

В сообщении отмечается: "В Рождественскую ночь активисты Черного Комитета совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государства-агрессора и агитирует здесь за "русский мир".

В ходе нападения центральный вход учреждения был залит красной краской, которая символизирует кровь украинцев на руках Москвы, также была сделана надпись: "Смерть России!", И разбросаны листовки следующего содержания:

"Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории.

Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные.

Наш лозунг простой - смерть России".

Также читайте: Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043133
 
 
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ванЕк, в абибасе грядут большие перемены в руководстве компанией, на рф,кстати , тоже грядут большие перемены....
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Та ты шо, Вася? Лично тебе позвонили и отчитались? А потом ты проснулся...
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хуйло само развалит рабССию на народные республики после выборов.
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Хмеймим в Сирии. Когда «победители» стали пускать салюты и палить из табельного оружия в небо, вот тогда на огонек и полетели мины. Вспышки и шум разрывов салютов стали маскировкой для прилетевших подарков. А когда фейерверк пошел из склада боеприпасов, то ужравшаяся российская рвань просто была поставлена перед фактом и уже ловила подарки от своего «деда мороза» из арсенала.
Там случился серьезный погром и полностью уничтожена часть авиапарка российской авиационной группировки. Понятно, что не обошлось там без убитых и раненых. Интерес к убитым и раненным заключается лишь в том, что из российского Чкаловска в Хмеймим вылетел военно-транспортный Ил-76, бортовой номер которого указывает на летающий госпиталь ВС РФ «Скальпель». Если пришлось гнать медицинский борт из Подмосковья, значит на то были причины. Но самое интересное другое. Он зашел на посадку в Хмеймим, но так и не приземлился. Покружил, и ушел через воздух Турции на Сочи. Еще раз, самолет ВТА РФ не смог сесть на авиабазе РФ в Сирии. Это что же там должно было делаться, что даже ВПП для борта оказалась недоступной? Похоже, что красота там - неописуемая. Но юмор не в этом, а в том, как все получилось. Имеется две версии, одна другой смешнее.
Первая из них говорит о том, что местные противники Асада и россиян хорошо изучили повадки россиян и были уверены, что те нарежутся в лоскуты (на Новый Год) и утроят фейерверк на базе, мол - знай наших. В общем, когда «победители» стали пускать салюты и палить из табельного оружия в небо, вот тогда на огонек и полетели мины. Вспышки и шум разрывов салютов стали маскировкой для прилетевших подарков. А когда фейерверк пошел из склада боеприпасов, то ужравшаяся российская рвань просто была поставлена перед фактом и уже ловила подарки от своего «деда мороза» из арсенала.Так российских военных еще никто не поздравлял. Если все было именно так, то сирийцы оказались обладателями шикарного и смелого чувства юмора.В любом случае, россиянам в Хмеймим было весело и они там не скучали.
Вторая версия - еще веселее. Возможно, все происходило как в первом варианте, только вот по складу попали не сирийцы, а сами салютующие «победители».
А как было принято еще в совке: «Как новый год встретишь, так его и проведешь».
Будем надеяться, что в этом выражении есть некий скрытый смысл и мы увидим еще много интересного и веселого. Anti-Colorados
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Ну какой может быть "культурный центр россии"? Если и есть какая то национальная культура у народов составляющих этот обезьянник, то она либо забыта в угоду имперским иллюзиям, либо враждебна тому же "руссизму" ,как например в Туве. А все, что пытаются представить как культуру -наворовано с миру по нитке, да и выдано за свое.
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Неоткуда, но зрадофилы свои "бриллианты" постоянно в "словах" подобных Ыкзпердов-сусловых находят.

Они канал Мураева смотрят , там одни эти ыксперты.
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Консервы беснуются.
Недаром на rusvesna.su аншлаг - все боты собрались; бендеровская провокация собрала всю бригаду.
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Зачем заниматся хулиганством и вандализмом ? А может лучше пойти в военкомат да заключить контракт з ВСУ и в зоне АТО доказать свой патриотизм.
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А може краще ввести військовий стан на Донбасі ...Та заборонити усілякі *феерверкі * та веселощі ..Все такі -війна з козорилими !?
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"Зачем заниматся хулиганством и вандализмом ?" - чтобы дать вечно скучающим российским телезрителям повод поохать и поахать над очередной бендеровской выходкой.
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да насрать на на русню и их прихвостней.
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вот пойди и у себя в "авсралии" насри под двери русского посольства. Докажи всем свой патриотизм.
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Ну да, над своими выходками российские телезрители не охают.
Так и говорят - погода хорошая что бы бомбить Алеппо.
Отбомбились и говлрят - детей посыпали мукой и облили кетчупом.

Культура.
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2013 год - за гривну дают 3 рубля.
2017 год (экономика паРашки разорвана в клочья 2-мя войнами, санкциями, ценами на нефть; Украина уверенно движется в ЕС) - за гривну дают 2 рубля.
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Наш лозунг простой - смерть России

++++++++++++++++++++++++++++++

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Как патриотично!...
А главное безопасно...
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"розийская наука и культура" это очень смешно! ))
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Русишь-культуришь? А х...шь! Лучше не приближаться на полет осы - МИГом загремишь в улешь!
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Nealena Nova, вонючка, был я проездом недавно через Беларусь, в провинции алкошня и безысходный совок, цены выше чем в Украине. Тебе просто нравится раком стоять перед своим несменяемым колхозаном! Скоро отсасывать его сыночку будешь с радостью!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Смерть России", - активисты "Черного комитета" облили краской здание российского культурного центра в Киеве
 
 
 
 
 
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