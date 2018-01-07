 "Смерть России", - активисты "Черного комитета" облили краской здание российского культурного центра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке организации.
В сообщении отмечается: "В Рождественскую ночь активисты Черного Комитета совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государства-агрессора и агитирует здесь за "русский мир".
В ходе нападения центральный вход учреждения был залит красной краской, которая символизирует кровь украинцев на руках Москвы, также была сделана надпись: "Смерть России!", И разбросаны листовки следующего содержания:
"Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории.
Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные.
Наш лозунг простой - смерть России".
Там случился серьезный погром и полностью уничтожена часть авиапарка российской авиационной группировки. Понятно, что не обошлось там без убитых и раненых. Интерес к убитым и раненным заключается лишь в том, что из российского Чкаловска в Хмеймим вылетел военно-транспортный Ил-76, бортовой номер которого указывает на летающий госпиталь ВС РФ «Скальпель». Если пришлось гнать медицинский борт из Подмосковья, значит на то были причины. Но самое интересное другое. Он зашел на посадку в Хмеймим, но так и не приземлился. Покружил, и ушел через воздух Турции на Сочи. Еще раз, самолет ВТА РФ не смог сесть на авиабазе РФ в Сирии. Это что же там должно было делаться, что даже ВПП для борта оказалась недоступной? Похоже, что красота там - неописуемая. Но юмор не в этом, а в том, как все получилось. Имеется две версии, одна другой смешнее.
Первая из них говорит о том, что местные противники Асада и россиян хорошо изучили повадки россиян и были уверены, что те нарежутся в лоскуты (на Новый Год) и утроят фейерверк на базе, мол - знай наших. В общем, когда «победители» стали пускать салюты и палить из табельного оружия в небо, вот тогда на огонек и полетели мины. Вспышки и шум разрывов салютов стали маскировкой для прилетевших подарков. А когда фейерверк пошел из склада боеприпасов, то ужравшаяся российская рвань просто была поставлена перед фактом и уже ловила подарки от своего «деда мороза» из арсенала.Так российских военных еще никто не поздравлял. Если все было именно так, то сирийцы оказались обладателями шикарного и смелого чувства юмора.В любом случае, россиянам в Хмеймим было весело и они там не скучали.
Вторая версия - еще веселее. Возможно, все происходило как в первом варианте, только вот по складу попали не сирийцы, а сами салютующие «победители».
А как было принято еще в совке: «Как новый год встретишь, так его и проведешь».
Будем надеяться, что в этом выражении есть некий скрытый смысл и мы увидим еще много интересного и веселого. Anti-Colorados
Они канал Мураева смотрят , там одни эти ыксперты.
Недаром на rusvesna.su аншлаг - все боты собрались; бендеровская провокация собрала всю бригаду.
Так и говорят - погода хорошая что бы бомбить Алеппо.
Отбомбились и говлрят - детей посыпали мукой и облили кетчупом.
Культура.
2017 год (экономика паРашки разорвана в клочья 2-мя войнами, санкциями, ценами на нефть; Украина уверенно движется в ЕС) - за гривну дают 2 рубля.
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А главное безопасно...