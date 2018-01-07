 "Смерть России", - активисты "Черного комитета" облили краской здание российского культурного центра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке организации.

В сообщении отмечается: "В Рождественскую ночь активисты Черного Комитета совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государства-агрессора и агитирует здесь за "русский мир".

В ходе нападения центральный вход учреждения был залит красной краской, которая символизирует кровь украинцев на руках Москвы, также была сделана надпись: "Смерть России!", И разбросаны листовки следующего содержания:

"Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории.

Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные.

Наш лозунг простой - смерть России".

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