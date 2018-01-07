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 Политика Украины, Экономика
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Все про:продажа (401) Янукович (30095) Онищенко Александр (486) Курченко (422) Фукс (3)

 Курченко продал Онищенко и Фуксу часть замороженных активов Януковича, - Al-Jazeera

Трое украинских олигархов провели куплю-продажу части незаконных активов, которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко - газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как "семейный финансист" Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении нардепа Онищенко, - САП

Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активами.

"Вся идея в том, чтобы заморозить актитиви, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами - это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладате свои деньги в машину, которая убегает с места преступления", - сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в "действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов" компании Quickpace Limited.

Также читайте: Бизнесмен Фукс в качестве подставного лица скупает стратегические активы в Украине для Януковича и его сообщников, - The Washington Times

 Руководитель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.

"Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать", - сказал он Al-Jazeera. Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом российском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.

Читайте: Украина направила ходатайство в Интерпол об объявлении Курченко в международный розыск, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, что со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $40 млрд.

Ранее стало известно, что НАБУ расследует возможное исчезновение арестованных 156,8 млн долл. компании Онищенко со счетов "Ощадбанка". Позже Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что данные средства конфискованы в рамках спецконфискации средств Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3043132
 
 
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При Порошенко Украина заняла 131 место из 136 в индексе коррупции по данным Международной антикоррупционной организации Transparency International. В спину Украине дышат такие высокоразвитые страны, как Гватемала, Нигерия и Папуа - Новая Гвинея, расположились вслед за Украиной », - осталось совсем чуть чуть побыть Порошенку и Украина будет МИРОВЫМ БЕЗОГОВОРОЧНЫМ ЛИДЕРОМ ПО КОРРУПЦИИ, И это все при том, что в Украине существует сразу несколько специальных антикоррупционных органов », больше чем где либо.
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25.01.17 09:11
Украина 131-я из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции Transparency International https://censor.net.ua/news/424781/ukraina_131ya_iz_176_stran_v_reyitinge_vospriyatiya_korruptsii_transparency_international

Кто-то соврал про 136 стран. Ещё таким жирным шрифтом.
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Не, ну раз из 176 - то это все меняет. Ряформы идут, коррупция почти побеждена.
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Это ничего не меняет кроме того, что некто заради большей красивости "зрады" немного припиз... приукрасил.

Там, кстати ещё и процветающая россосия на том же 131-м месте; и Казахстан тоже.

А ещё некто Юрий Шмадченко припизд... ну ты понял, про тот что при Порошенко стало хуже. В 2013-м ( до Порошенко) было 144-е место у Украины. http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442

Потому провторюсь. Не меняет ничего окромя того, что кто-то спизд...во всём своём комменте.
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Так я не понял - по твоим словам при Парашенке победили коррупцию а кругом одни пиздуны?

разъясни простолюдинам как ты видишь в шоколадный глаз?...
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Про пиздунов в точку, и ты один из них. Вот сейчас про шоколадный глаз спиздел...
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Пиздят простоблядуньі. Работа у них такая. Бабло Курченко вместе с гастербайтером отрабатьівать.
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ф-у-у-ххх...
аж от серца атлягло - всё таки из 176 - это же совсем другой расклад...
кацап, пиши исчо...
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Кацапа ты в зеркале видишь, когда бреешься.

А 131-й из 136 это совсем другой расклад, чем 131-й из 176. Это тебе любой первокласник объяснит, если ты не понимаешь.

И чтоб два раза не вставать. Про шоколадный глаз можешь пообщаться внутри своей секты зрадофилитиков. Там вас экспертов таких немеряно.
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Ничего это не меняет.

Юрий Шмадченко так и остаётся пи..доболом, которому лайки ставит секта зрадофилитиков даже не проверяя его пи..добольство.
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слышь вася, а ты не акуел ли часом еще свой парашный рот тут раскрывать ?
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Слышь, тормоз, я у тебя забыл спросить что и где я буду писать.
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Я как то сразу успокоился.Все таки 131 из 176- это гораздо лучше, чем из 136
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Я рад за Вас.

А ещё лучше было бы, если бы некоторые товарищи, накидывая зраду зрадную, для красоты не перевирали факты.
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Долой спам! Долой пар... Нет, пока не надо, это тоже туда же в отгребную яму пойдет...
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Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Ранее программа "Схемы" сообщала, что Фукс летает одним частным самолетом с главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом Украины, сопредседателем парламентской группы "Возрождение" Виталием Хомутынником.
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оніщенко компанйон коси ! от так то воно
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і коли це хомутинік був партнером Коломойського..
хомутиній і його вирождєніє, а токож "типа волянароду"
старі ділові партнери педри..
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Ахметка забыл, что то Кипрский суд, а не Печерский принял решение заморозить.

Хотя мож за 50% и разморозят, если тот олигарх, по чьему запросу было принято решение не предложит 60%.
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скорее всего убыток рыжевого возместят за счет бюджета..
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в ахметова заарештували гроші по позову уряду за укр телеком який хочуть націоналізувати
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Уряд как раз на при делах. Рыжий таракан просто не заплатил 720 лямов зелени, поэтому английский суд обязал его заплатить, а он забыл. Теперь на Кипре ему "напомнили ".
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Ниже расписано "молодым рабочим". Могу только добавить, что арестовано на основании решения Лондонского суда.
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Это же тоже чья-то игра. Оффшор Raga Establishment, который принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко, купил акции «Укртелекома» в 2011 году за 10,6 млрд грн (по тому курсу в баксах 1 млрд 325 млн), а Ахметову уже в 2013 году продали за $860 млн, но Ринату и этого показалось много, он внес только $100 млн аванса, и я даже не сомневаюсь, что именно так с Яныком и договаривались. Горбуненко по ходу просто нагнули под эту схему, потому что у Родовида были большие проблемы. А Укрателеком, вроде, должен был отойти Стоматологу. Горбуненко приобрел Raga Establishment в 2013 году, и убитый оффшор начинает судиться с Ахметовым почти через 5 лет. Круто. Я себе представляю, какие там вообще при Яныке схемы проворачивали. Хотя, при Петрухе все может быть еще круче. Но все равно - сядут все. Иначе просто быть не может.
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Вы немного не дочитали. По этому делу есть решение Лондонского суда от 2012 года .
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Прекрасный повод заморозить через международные суды имущество фукса. Дабы неповадно было барыжить (покупать краденое)
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кто же петины деньги заморозит,наша прокуратура даст бумажку что претензий не имеет и никто в мире их не заморозит нет оснований.А эти ребята что идиоты покупать замороженные активы без гарантий банковой или скорее петя через них купил себе. Кум разморозит
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Провели куплю - продажу части незаконных активов
На Кипре
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Он скажет: Надо обмыть сделку! Всем шампанского, мне коньяк!
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прелєстно, Україну опускає усіляка срань !!!
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Не Украину они опускают, а такую же срань, дорвавшуюся до корыта.
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а как насчет замороженных или арестованных активов, все брехня, да петя? Вива Панама!!!
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С ушами и мёртвыми душами красиво, весело. А вот по большому счёту денежки наши---народные. Курченко спасает бабло шапкокрада и его сынка. Они кореша давно. Там по ФК Металлист дела скотские. Только суд Линча. Моральное право имеем. С АТО везти надо глушаки на пистолеты. А не гранаты. Это как с прииска привезти лопату. Только сплошной отстрел тут на местах любителями и за бабло за границей профессионалами решат тему. Это не стёб или бред. Абсолютная справедливость бывает и действует очень на долго. Очень сложная паралель---но. Коммуняки отстреляли всех своих врагов, включая С. А Бандеру уже в поздние времена. Потому и продержались. Деньги и власть НИКТО добровольно не отдаёт. Вырывают с кадыком.
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будем надеяться что в феврале Вашингтон возьмет за фаберже не только пацанов с Мордора, но и наших, как Пашу Лазаренко.
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При Паше все цвело и развивалось. Он не обдирал так, как дальше начали обдирать.
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"всьо цвєло і развєвалось", особливо розцвіла ВОНА і косу приварила.
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Ой Дядя Юра! Ну нельзя так макухой увлекаться. И многим тоже. Только для рыбалки. Крепенько сказал и давненько тов. Жванецкий:* Тщетильней ребята надо---тщетильнее*..... Вы наивно верите в то что Госдеп ФИО выложит и цифру под фото обозначит в уе?! Дурэнь думкой богатие! Там же монетки вертятся-крутятся в их системе! Страхеря инфляцию и прочую полюцию. И класно причём. И давно. Да если бы это только. Офшоры для Запада просто Клондайк. После войны особенно. Что в 1945 г кончилась. Все свои ошибки, просчёты, риски они бумагой чужой страхерят---а у себя только печатают. Там только в форте Нокс уже злато не взвешивают---сил нет, так до хрена. А зачем? Сколько ещё стран будут идти нашей дорогой, тырить у себя дома и вывозить в известные места. Скоро в Швейцарии запретят на лыжах шпарить. 2 сантиметра скал осталось---сотрут слаломисты хреновы---а там золото сплошное. Уже 5 лет там четырёхдневка, и 6-часовой раб-день. Дворники 3 т евро получают. Проверьте. Мы не 3 сорт---мы неликвид. Одно радует. Не только мы, и не последние. Аминь.
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Ваши это кто ?
Курченко или Онищенко ?
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***
Кто хочет стать миллионером?
Конечно, скажите, любой.
Иметь «лимон» в своём кармане
Не прочь седой и молодой.

Мечтают стать миллионером
Доярка, сторож и шахтёр,
А так же, столяр, токарь, пекарь,
Строитель, дворник, сутенёр.

Владеть мечтают миллионом
Водитель, грузчик и кузнец,
Моряк, рыбак, студент, учитель,
Военный, врач и продавец.

Хотели б стать миллионером
Пожарник и милиционер.
Не хочет стать миллионером
Лишь тот, кто был... Миллиардер!

(Альберт Кожевников)
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Хотят многие, но вот заработать миллион своим горбом мало кто не хочет, хотя это и не сложно. И начинается круг зависти, который заканчивается всенародно любимым "забрать и поделить". Конечно по справедливости.
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а мне кажется, что "забрать и поделить" уже не хотят,
а мечтают просто "забрать" без делить... (делить не умеют)
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"...Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем..." (с) Капиталистические акулы
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А где Югик))) теперь тут от него зависит...
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Янукович. Вот это барыга так барыга! Уже давно лет как згинул подлец, а след от его делишек тянется до сих пор. Сколько ж оно барыжное существо денег награбило у простаков доверчивых, у тех же жителей Донбасса, которые его так боготворили.... Но судя по некоторым нападкам на Порошенко эти благоверные Яныка до сих пор его любьять? Курченко продав Онищенку та Фуксу частину заморожених активів Януковича, - Al-Jazeera - Цензор.НЕТ 5221
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Всё ждут его прихода... всё надеются... Мало наворовал... людей погубил мало... значит... Курченко продав Онищенку та Фуксу частину заморожених активів Януковича, - Al-Jazeera - Цензор.НЕТ 2982
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Чтобы узнать кто сколько погубил людей, над отогнать его от корыта. Поэтому не спеши сравнивать. Подождем когда твоих хозяев отгонят. Но, боюсь, цепляться, за корыто они будут зубами.
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В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активами.

Это хорошо .
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Чому про це ЦН не пише ?
Годинник на Вежі‏ @godynnyk1 14 ч.14 часов назад
"Порошенко подав у ВР законопроект "про продовження строку діяльності ЦВК у нинішньому складі на чолі з Охендовским на 2018-2019 роки".
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РФ ведет целенаправленную работу по фальсификации выборов президента в 2019 году, - СБУ. ВИДЕОоб этом во время 8-го "Национального экспертного форума", который транслировал " 112 Украина ", заявил Виктор Кононенко, заместитель председателя СБУ.Источник: https://censor.net.ua/v464284
водинтур-2 готовит ФСБ? вот это поворот.
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Якщо Банкова зрозуміє , що на виборах їм нічого не світить - тут і буде оголошено , що вибори сфальсифікувала СБУ ФСБ ..))
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Очерки боярской и дворянской жизни развлекают нас, нищебродов, непредсказуемостью развития сюжетов.
Одно непонятно: какого лешего до всех этих разборок катарскому телеканалу ?
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Що ж це за така заморозка, якщо їх, ті активи, продавати можна?
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хоть от Аль Джазиры узнаем, что к чему: нашим то этим заниматься некогда.
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це все фінансові розборки після невдалого перевороту на передодні Нового року. ВОНА всіх підставила і "пєрєіграла"
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Судью который посмеет вынести решение хоть на секунду разморозить эти активы, повесить в центре Киева без суда и следствия. Имея информацию о таких аферах и не предотвратить ее это плевок стране и ее гражданам.
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А как могла быть оформлена сделка купли- продажи на неразмороженые активы ?
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На Кипре.

Смотрю список самых коррумпированных стран, там после Украины Гондурас и Папуа Новая Гвинея.
Греции там нет.
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Как наивно было со стороны украинцев проголосовать за олигарха и надеяться на какие-то реформы в стране. Олигархия - это неофеодализм. Феодалам не нужны никакие реформы. Феодалы хотят все заморозить и ничего не менять. А холопам вешать всякую лапшу на уши, чтобы не бунтовали. Вот почему феодалы так испугались Саакашвили. Его экстрадируют, чтобы не подбивал холопов на бунт.

Надо уничтожить олигархов как класс, вернуть Украине все заводы, присвоенные феодалами. Потом объединить заводы в корпорации и акции корпораций продавать на фондовой бирже. Любые внебиржевые продажи должны быть запрещены. Если не уничтожим олигархов, то сами все погибнем. Сейчас население Украины сокращается на 200 тыс. чел. в год. На территории, подконтрольной Киеву, реально проживает не более 30 млн чел.
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кто же петины деньги заморозит,наша прокуратура даст бумажку что претензий не имеет и никто в мире их не заморозит нет оснований.А эти ребята что идиоты покупать замороженные активы без гарантий банковой или скорее петя через них купил себе. Кум разморозит.

Ты зубы не заговаривай.
Там написано что замороженные не могут покупаться - продаваться ни в Украине ни за ее пределами. Петя сделки не оформляет.
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Странно только то, что НАБУ всеми правдами и не правдами пытаются вернуть конфискованные деньги "легитимному", поэтому и поднимают всю эту шумиху и обыски в Ощаде проводят. Какой интерес в этом самого НАБУ?
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по чем сегодня получают петюшки с минагитПРома кума за пост???
за дерьмо на юльку и саакашвили я так понимаю в двойном размере, судя по выбросу своего д*рьма на них???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКурченко продал Онищенко и Фуксу часть замороженных активов Януковича, - Al-Jazeera
 
 
 
 
 
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