 Курченко продал Онищенко и Фуксу часть замороженных активов Януковича, - Al-Jazeera

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко - газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.
Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как "семейный финансист" Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.
Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.
В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активами.
"Вся идея в том, чтобы заморозить актитиви, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами - это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладате свои деньги в машину, которая убегает с места преступления", - сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.
Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в "действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов" компании Quickpace Limited.
Руководитель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.
"Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать", - сказал он Al-Jazeera. Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.
Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом российском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.
Напоминаем, что со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $40 млрд.
Ранее стало известно, что НАБУ расследует возможное исчезновение арестованных 156,8 млн долл. компании Онищенко со счетов "Ощадбанка". Позже Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что данные средства конфискованы в рамках спецконфискации средств Януковича.
Украина 131-я из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции Transparency International https://censor.net.ua/news/424781/ukraina_131ya_iz_176_stran_v_reyitinge_vospriyatiya_korruptsii_transparency_international
Кто-то соврал про 136 стран. Ещё таким жирным шрифтом.
Там, кстати ещё и процветающая россосия на том же 131-м месте; и Казахстан тоже.
А ещё некто Юрий Шмадченко припизд... ну ты понял, про тот что при Порошенко стало хуже. В 2013-м ( до Порошенко) было 144-е место у Украины. http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442
Потому провторюсь. Не меняет ничего окромя того, что кто-то спизд...во всём своём комменте.
разъясни простолюдинам как ты видишь в шоколадный глаз?...
аж от серца атлягло - всё таки из 176 - это же совсем другой расклад...
кацап, пиши исчо...
А 131-й из 136 это совсем другой расклад, чем 131-й из 176. Это тебе любой первокласник объяснит, если ты не понимаешь.
И чтоб два раза не вставать. Про шоколадный глаз можешь пообщаться внутри своей секты зрадофилитиков. Там вас экспертов таких немеряно.
Юрий Шмадченко так и остаётся пи..доболом, которому лайки ставит секта зрадофилитиков даже не проверяя его пи..добольство.
А ещё лучше было бы, если бы некоторые товарищи, накидывая зраду зрадную, для красоты не перевирали факты.
Ранее программа "Схемы" сообщала, что Фукс летает одним частным самолетом с главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом Украины, сопредседателем парламентской группы "Возрождение" Виталием Хомутынником.
хомутиній і його вирождєніє, а токож "типа волянароду"
старі ділові партнери педри..
Хотя мож за 50% и разморозят, если тот олигарх, по чьему запросу было принято решение не предложит 60%.
На Кипре
Курченко или Онищенко ?
Кто хочет стать миллионером?
Конечно, скажите, любой.
Иметь «лимон» в своём кармане
Не прочь седой и молодой.
Мечтают стать миллионером
Доярка, сторож и шахтёр,
А так же, столяр, токарь, пекарь,
Строитель, дворник, сутенёр.
Владеть мечтают миллионом
Водитель, грузчик и кузнец,
Моряк, рыбак, студент, учитель,
Военный, врач и продавец.
Хотели б стать миллионером
Пожарник и милиционер.
Не хочет стать миллионером
Лишь тот, кто был... Миллиардер!
(Альберт Кожевников)
а мечтают просто "забрать" без делить... (делить не умеют)
Это хорошо .
Годинник на Вежі @godynnyk1 14 ч.14 часов назад
"Порошенко подав у ВР законопроект "про продовження строку діяльності ЦВК у нинішньому складі на чолі з Охендовским на 2018-2019 роки".
водинтур-2 готовит ФСБ? вот это поворот.
СБУФСБ ..))
Одно непонятно: какого лешего до всех этих разборок катарскому телеканалу ?
Смотрю список самых коррумпированных стран, там после Украины Гондурас и Папуа Новая Гвинея.
Греции там нет.
Надо уничтожить олигархов как класс, вернуть Украине все заводы, присвоенные феодалами. Потом объединить заводы в корпорации и акции корпораций продавать на фондовой бирже. Любые внебиржевые продажи должны быть запрещены. Если не уничтожим олигархов, то сами все погибнем. Сейчас население Украины сокращается на 200 тыс. чел. в год. На территории, подконтрольной Киеву, реально проживает не более 30 млн чел.
Ты зубы не заговаривай.
Там написано что замороженные не могут покупаться - продаваться ни в Украине ни за ее пределами. Петя сделки не оформляет.
за дерьмо на юльку и саакашвили я так понимаю в двойном размере, судя по выбросу своего д*рьма на них???