 Курченко продал Онищенко и Фуксу часть замороженных активов Януковича, - Al-Jazeera

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко - газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как "семейный финансист" Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

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Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активами.

"Вся идея в том, чтобы заморозить актитиви, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами - это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладате свои деньги в машину, которая убегает с места преступления", - сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в "действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов" компании Quickpace Limited.

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Руководитель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.

"Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать", - сказал он Al-Jazeera. Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом российском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.

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Напоминаем, что со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $40 млрд.

Ранее стало известно, что НАБУ расследует возможное исчезновение арестованных 156,8 млн долл. компании Онищенко со счетов "Ощадбанка". Позже Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что данные средства конфискованы в рамках спецконфискации средств Януковича.