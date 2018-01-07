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Все про:гражданство (697) Порошенко (14070)

 За минувший год Порошенко принял в гражданство 957 человек, а прекратил гражданство 5168 лиц, - АП

Президент Петр Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1 тыс. лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.

94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

Также смотрите: СБУ остановила деятельность двух нелегальных центров по оформлению двойного гражданства. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3043130
 
 
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Не зрозумів, чому видалили???! Ну, нічого я повторю ще раз.
Як молдавський жид може вирішувати кому жити на Україні, а кому ні?!!
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Вы не догадываетесь, что существуют миграционные законы?
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І ще він не здогадується про те, що існує такий от закон http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 де прописано, як і що відбувається при отриманні громадянства України.
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Койот Восточноукраинский) Ну а когда пеца Грузину паспорт выдавал, наверно по существующему миграционному закону?
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На підставі Закону про Громадянство.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

Розділ ІІ
Стаття 9
Пункт 6
Потім - тлумачення

... і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
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Меня настораживает,Порошенко принял Порошенко отменил.А оставшихся 42 миллионов украинцев ему пофиг.
Вроде я так же Гражданин Украины так почему Конституция страны мне устанавливает исключительно только обязаности а об моих правах умалчивает или только указывает что я обязан?
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А почему, этот медалевручатель должен единолично вручать или лишать? Где такое написано в Конституции Украины? Он когда дали 3 года Саакашвили в Грузии сам признал, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА МИЛОВАТЬ ИЛИ ЛИШАТ, ТЕМ БОЛЕЕ АМНИСТИРОВАТЬ!!! Ну если вы адекватные троли, то скажитеКАК ЭТО?
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Григорий, ну Вы же разумный человек. Вы же должны понимать, что журналистская фраза "Порошенко надав і припинив громадянство" подразумевает всего-навсего то, что согласно прописаных в законе про гражданство норм, он подписал соответствующие указы. А сами указы готовили совершенно другие люди, в том числе из миграционной службы. Это ж элементарно, Ватсон!
А Вы уже для себя решили: сам дал - сам забрал. Вот сидит, мля, и каждый день выбирает кому дать гражданство, а у кого забрать.
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Эт точно! Не надо брать себе в рот невпихуемое. Если только ленты резать, он президент, а отвечать это СЛУЖБЫ!
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цікаво хто більше сбрехав ..куйло чи ліпєцкій..какой счьот?
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Ну я не знаю, как для патриотов-барИгоборцунов, а для меня, например, хуйло если открыл рот, то или зевнуть, или соврать. Потому переплюнуть того, кто врёт постоянно, когда открывает рот - невозможно.

Но для некоторых хуйло ж уже и не враг.
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Ну для Липецкого Упырка,он никогда врагом и не был. Может для Медведчука? Не?!
А-а-а-а,партнеры-с!
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приятно, что получить гражданство Украины сложнее, чем лишиться его
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Брехня! По Украинским законам нормально все (если нос барыга соевый не сунет).
Все стает политическим (даже не так политическим, как удобным для комерции).
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Одно не ясно - почему проблемы украинского гражданства решает какой-то молдаванский маланец , обворовавший Украину и вывезший наворованное в Нидерланды .
К цифрам вопросов нет .
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Реформы такие проводит этот жиробас кабанистый.
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...и одно лишение гражданства(не будем называть фамилию Саакашвили)...ну что-бы не бесить на ночь глядя соевую бригаду,будет стоить ПОПу как минимум второго президентского срока.Хотя срок может всё таки быть...
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Что самое интересное, например Поклонскую и Захарченко никто гражданства не лишил.))
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Разберёмся, кого лишили гражданства:
Захарченко, Кернеса и Добкина (создавших отряды титушек) - нет
Воров: Бойко, Курченко, Арбузова - нет
Пшонку - нет
Мера Одессы Труханова, который занимает в итальянском списке украинской мафии шестую позицию (гражданина Греции и рф) - нет
Саакашвили - вот зло!
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а теперь самое сложное - сколько рабочих мест было создано в Украине, и почему так мало?)))
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Президент за это, конечно, не отвечает - но почему-то все время его об этом спрашивают...
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Кошка бросила котят
Порошенко виноват...
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По словам экс-министра, прекращение сотрудничества с МВФ приведет к отказу в поддержке от ЕС и других международных партнеров.
«Посмотрите в дополнение к закону о Госбюджете. Там предусматривается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирования энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование.
Это те проекты, которые должны реализоваться на средства Всемирного банка , а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут «, - рассказал Суслов.
Также бывший чиновник отметил, что Украина сильно погрязла в кредитных долгах и отказ от сотрудничества с МВФ - невозможен.
По сути страна больше не принадлежит украинцам, поскольку в случае отказа платить безумные проценты под которые Порошенко подписал целый народ, Украину ждут санкции и изоляция.
Эксперты отмечают, что погасить кредиты уже невозможно ни сейчас, ни через 300 лет! Также отмечается, что 70% кредитов было разворовано, поскольку деньги даже не успели попасть в Украину.
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Наблюдаю за политикой уже давно, но такого как этот барыга еще не видел.
НЕУЖЕЛИ ЛОХИ ЕГО ЕЩЕ НА ОДИН СРОК ПЕРЕИЗБЕРУТ? (Я блин не пойду . Мне 59. ГОЛОСУЙТЕ ПРИДУРКИ). Выбирайте Вакарчука или другого гундоса Скрипку. Но вам лучше не будет.
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Питерский новинский втюхивает кацапский мир на украинских каналах, которые назвать украинскими не хочется.
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Лишает гражданства лично президент ?
Интересно, кто эти, покинувшие нас 5199 лиц...
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Поросячий молебенЗа минулий рік Порошенко прийняв до громадянства 957 осіб, а припинив громадянство 5168 осіб, - АП - Цензор.НЕТ 1499
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Рошен сознательно и целенаправленно уничтожает Украину, стремясь ее обезлюдеть. Так легче и землю продать и быть переизбранным на следующий срок в опустевшей стране
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Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тыс.Источник: https://censor.net.ua/n3043 - але За минулий рік Порошенко прийняв до громадянства 957 осіб, а припинив громадянство 5168 осіб, - АП - Цензор.НЕТ 9694

- Янукович , Азаров , Захарченко , Гоблін Аксёнов і т.д - чомусь й досі є громадянами України !
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судя по всему, украинская политическая и бизнес-элита упорно не хотят слышать общество. Приближается момент ультиматума.
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час ультиматумів давно вже сплив ...
через тиждень спливе час , що дали мєнтам на розслідування вбивства Ноздровської - от тоді і побачимо що і до чого .
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а что, судить их будут по закону гор, или по законам Украины?
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По суду Линча! Самый справедливый суд в мире!
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Шо, новый царь вылупился? - кому хочу даю, а кого не хочу - ебу?!
А на конституцию уже можно ложить... А на законы оно пюлюёт...
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Порося у вас я поняла в хлеву и сало потом хотите продать россиянам ?
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Среди тех, кому Порошенко прекратил гражданство Украины есть Плотницкий и Захарченко?
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Если прекратить то судить как их прикажите ? Пока они наши граждане то и достать их рано или поздно будет легче.
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Лучшего Президента Украины чем Порошенко я не помню. Не нравится кому то то валите в ту страну где вам лучше жить а мы вместе с теми кто желает видеть Украину свободной будем ее строить. Слава Украине !
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Диванные "патриоты" заткните пасти и не бросайтесь дерьмом. Из за таких как вы Украина потеряла независимость в 20-х годах прошлого века. Сперва надо победить а после искать кто что не так делал в это тяжелое время. Порошенко мог жить спокойно как многие другие где то за границей в комфорте и роскоши но он взвалил это тяжелое время бремя главы страны и удержал Украину от гибели.
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Давай уж лучше ты - в Израиль . И соплеменников своих захвати .
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А при чем здесь Израиль ? Здесь в Украине моя Родина а вам уважаемый лучше заткнуть пасть а то ищите виноватых в других национальностях а сами то с ушами да хвостиком.
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Сколько усилий и труда стоило Порошенко чтобы наши Герои вернулись домой.Это большая победа и радость для украинских граждан. Каждый наш воин должен чувствовать заботу нашей власти.
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Какая то у тебя поверностно -телевизионная информация....копай глубже и анализируй
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В кремлівському лайні, так? Ні, цви вже якось самі..
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ЧОМУ так важливо зберігти для них громадянство України?

Ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Захарченко та Пасічник, як і раніше, залишаються громадянами України.
Про це повідомляється у відповіді Адміністрації президента України на інформаційний запит "112 Україна", передає "Народна Правда".
Громадянами України все ще є і так звані "керівники" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов і Володимир Константинов, а також колишній ватажок "ЛНР" Плотницький.
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Хтось може висловити якісь думки з приводу того, що громадянина України Леоніда Пасічника, який очолює ЛНР ніхто не збирається не тільки позбавити українського громадянства, але й ордена "За військову службу в Україні". Голова «Міністерства держбезпеки» ЛНР, який пішов на підвищення і став Головою ЛНР, Леонід Пасічник залишається підполковником України. Чи отримує громадянин України, кавалер ордена "За військову службу в Україні" підполковник України і за сумісництвом - Голова ЛНР Леонід Пасічник військову пенсію від МЗС України? Якщо так, то в якому розмірі?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа минувший год Порошенко принял в гражданство 957 человек, а прекратил гражданство 5168 лиц, - АП
 
 
 
 
 
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