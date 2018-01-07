 За минувший год Порошенко принял в гражданство 957 человек, а прекратил гражданство 5168 лиц, - АП

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.
94 из них были лицами без гражданства.
Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.
Як молдавський жид може вирішувати кому жити на Україні, а кому ні?!!
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
Розділ ІІ
Стаття 9
Пункт 6
Потім - тлумачення
... і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
Вроде я так же Гражданин Украины так почему Конституция страны мне устанавливает исключительно только обязаности а об моих правах умалчивает или только указывает что я обязан?
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
А Вы уже для себя решили: сам дал - сам забрал. Вот сидит, мля, и каждый день выбирает кому дать гражданство, а у кого забрать.
Но для некоторых хуйло ж уже и не враг.
А-а-а-а,партнеры-с!
Все стает политическим (даже не так политическим, как удобным для комерции).
К цифрам вопросов нет .
Захарченко, Кернеса и Добкина (создавших отряды титушек) - нет
Воров: Бойко, Курченко, Арбузова - нет
Пшонку - нет
Мера Одессы Труханова, который занимает в итальянском списке украинской мафии шестую позицию (гражданина Греции и рф) - нет
Саакашвили - вот зло!
Порошенко виноват...
http://ua1.com.ua/politics/yanukovich-ta-azarov-dosi-e-geroyami-ukrajini-volonter-38701.html
«Посмотрите в дополнение к закону о Госбюджете. Там предусматривается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирования энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование.
Это те проекты, которые должны реализоваться на средства Всемирного банка , а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут «, - рассказал Суслов.
Также бывший чиновник отметил, что Украина сильно погрязла в кредитных долгах и отказ от сотрудничества с МВФ - невозможен.
По сути страна больше не принадлежит украинцам, поскольку в случае отказа платить безумные проценты под которые Порошенко подписал целый народ, Украину ждут санкции и изоляция.
Эксперты отмечают, что погасить кредиты уже невозможно ни сейчас, ни через 300 лет! Также отмечается, что 70% кредитов было разворовано, поскольку деньги даже не успели попасть в Украину.
НЕУЖЕЛИ ЛОХИ ЕГО ЕЩЕ НА ОДИН СРОК ПЕРЕИЗБЕРУТ? (Я блин не пойду . Мне 59. ГОЛОСУЙТЕ ПРИДУРКИ). Выбирайте Вакарчука или другого гундоса Скрипку. Но вам лучше не будет.
Интересно, кто эти, покинувшие нас 5199 лиц...
- Янукович , Азаров , Захарченко , Гоблін Аксёнов і т.д - чомусь й досі є громадянами України !
через тиждень спливе час , що дали мєнтам на розслідування вбивства Ноздровської - от тоді і побачимо що і до чого .
А на конституцию уже можно ложить... А на законы оно пюлюёт...
Ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Захарченко та Пасічник, як і раніше, залишаються громадянами України.
Про це повідомляється у відповіді Адміністрації президента України на інформаційний запит "112 Україна", передає "Народна Правда".
Громадянами України все ще є і так звані "керівники" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов і Володимир Константинов, а також колишній ватажок "ЛНР" Плотницький.