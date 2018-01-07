 За минувший год Порошенко принял в гражданство 957 человек, а прекратил гражданство 5168 лиц, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.

94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

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