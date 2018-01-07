 Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, общая сумма предлженных взяток составила больше одного миллиона гривен.

Уже зафиксированы попытки дать взятку пограничникам и 2018 году. 2018 году очередная попытка подкупа пограничников была зафиксирована .

Сегодня ночью в пункте пропуска Бачевск двое граждан Азербайджана предлагали взятки общей суммой 1850 гривен пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Сейчас их передали представителям Нацполиции.

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