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 Политика Украины, Общество
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Все про:взятка (3465) Госпогранслужба (2573)

 Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Сотрудникам Госпогранслужбы Украины более одной тысячи раз предлагали взятки в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, общая сумма предлженных взяток составила больше одного миллиона гривен.

 Уже зафиксированы попытки дать взятку пограничникам и 2018 году.  2018 году очередная попытка подкупа пограничников была зафиксирована .

Сегодня ночью в пункте пропуска Бачевск двое граждан Азербайджана предлагали взятки общей суммой 1850 гривен пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Сейчас их передали представителям Нацполиции.

Смотрите также: Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3043108
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Более 1 тысячи раз не взяли))) А где статистика сколько раз взяли?
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Как госпогранслужба ведет статистику - прям гордость берет. А Сколько денег АП предлагает депутатам за тот или иной закон шакаладнай братвы ? Аппарат верховной рады имеет данные???
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Зачем позорится вообще.Параллельная реальность рулит.
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Страна гнилая.Так как гнилое правительство. Делать героев из нищих глупо и аморально. Ведь в большинстве случаях,те брали. Это будет бесконечно.Если с корнем не вырвать комуняцкую постсоветскую "элиту".
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Я в шоке! На таможне без взятки тебя в Украину не пустят! Какого хера они строят из в край коррумпированных таможенников честных людей?
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Если дают много взяток значит есть много законов и указов которые это дело провоцируют. Это как со штрафами ограничить скорость: чем тошнее тем больше взяток. Бабло побеждает зло.
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****
на таможенном контроле в аэропорту собака, натасканная на наркотики,
несколько раз взглядом давала понять пассажиру, прилетевшему из Голландии,
что проблему можно легко уладить за килограмм "охотничьих сосисок".
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Взятки на границе берут повально. А на линии пересечения мешками собирали. Такие темы лучше не поднимать , чтобы не стыдиться. Мышление и отсутствие национального достоинства. Ещё много времени надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году
 
 
 
 
 
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