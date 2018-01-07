 Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, общая сумма предлженных взяток составила больше одного миллиона гривен.
Уже зафиксированы попытки дать взятку пограничникам и 2018 году. 2018 году очередная попытка подкупа пограничников была зафиксирована .
Сегодня ночью в пункте пропуска Бачевск двое граждан Азербайджана предлагали взятки общей суммой 1850 гривен пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу.
Сейчас их передали представителям Нацполиции.
на таможенном контроле в аэропорту собака, натасканная на наркотики,
несколько раз взглядом давала понять пассажиру, прилетевшему из Голландии,
что проблему можно легко уладить за килограмм "охотничьих сосисок".