 Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Закарпатской области.

"Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача из приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

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Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.