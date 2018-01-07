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 Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция

На Закарпатье двое детей госпитализированы в связи с отравлением алкоголем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Закарпатской области.

"Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача из приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

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Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.

Источник: https://censor.net.ua/n3043106
 
 
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с каких пор пьянку называют колядованием ?
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а родители небось за кордоном... колядуют тяжким трудом, высылая сюда денежку
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Все за кордоном, дома только детки спиваются.
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За кордоном, за кордоном, граждане недобитое кацапьё.

В Мытищах в больницы доставили троих детей, которые отравились алкоголем.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Новомытищинском проспекте.
У троих детей диагностировали отравление алкоголем. Известно, что пострадали три мальчика. Одному из пострадавших 9 лет, второму - 16 лет, третьему - 13 лет.
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Від цього закордоння часто-густо і сім"ї розпадаються. А дітям потрібні батьки в першу чергу, а не денюжка.
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У Хусті багато мадьярів. Вони там паленку п'ють, яка 80 обертів. Отож і потруїли дітей.
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Родители,работая в рашке,привозят много пороков оттуда..Дети впитывают все это на них глядя.
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Ничего страшного. Будет урок зато.
Может алкашами не станут потом.
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По 13 лет пацпнятам, в таком возрасте все " ужасно крутые мужики" , но у какого дятла хватило ума наливать ребенку? Собутыльников себе нашли ?
Порой люди ,празднуя святые даты, ведут себя как враги рода человеческого.
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это все равно как в Колумбии двое пацанов обкурились.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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