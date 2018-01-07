 Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Закарпатской области.
"Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача из приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.
Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.
В Мытищах в больницы доставили троих детей, которые отравились алкоголем.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Новомытищинском проспекте.
У троих детей диагностировали отравление алкоголем. Известно, что пострадали три мальчика. Одному из пострадавших 9 лет, второму - 16 лет, третьему - 13 лет.
Может алкашами не станут потом.
Порой люди ,празднуя святые даты, ведут себя как враги рода человеческого.