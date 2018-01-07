 "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, имела место массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек. Конфликтующие применили нож и травматический пистолет. Всего задержаны четверо молодых людей, среди них оказались 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся полицейским "гражданином Луганской народной республики".

Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил ножевые ранения. Второй пострадавший, также петербуржец, госпитализирован с многочисленными порезами. Еще один горожанин получил множественные пулевые ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.

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