 "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, имела место массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек. Конфликтующие применили нож и травматический пистолет. Всего задержаны четверо молодых людей, среди них оказались 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся полицейским "гражданином Луганской народной республики".
Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил ножевые ранения. Второй пострадавший, также петербуржец, госпитализирован с многочисленными порезами. Еще один горожанин получил множественные пулевые ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.
конкистадоры нашего времени, пулей и ножом, несущие веру в богоизбранность расиянтов...
пострадавшие....
ну то издержки, понаражают ещё
негоже вольным людям (ну хотя бы по их мнению) быть в плену таких предрассудков
Эмнисти интернационал должна выступить с заявлением об ущемлении в течннии нескодьких часов. Сейчас текст пишут.
И вааще что за буржуйское название "Санкт-Петербург"??? Не пора ли кремлядьским недомеркам, обратно переименовать его в Членинград???
стоп-стоп, стопе!
каким боком ото к Украине?
хочешь сказать шо донбасс це не украина?
может тогда по твоему и крым - не украина?
гражданин неведомой республики?
не-не, не слыхали про такое новообразование (злокачественное)
*
а вот Донбасс и Крым - то совем другая песня!
хорошие лугандонцы укропов мочат
у хреновыеых лугандонцев отбирают почётное имя лугандонец и обзывают его приезжим с Украины.
ибо тока проклятый приезжий с Украины поднимет руку, нож, ствол на жителя страны скреп.
Чисто случайно)
может тогда по твоему и крым - не украина?
С точки зрения россиянцев - нет.
Они их спасали от нацизма.
Теперь нацизм на саму россию перекинулся.
Уже русских в самой россии уземляют.
нахаваетесь еще суки говнеца данэцькага...............
Скоро будет освобождена вся нароссия.
)))
Чтобы жить без бед и экономно
Когда время пенсии придёт,
Жириновский посепенье гномов
Где-то под москвою создаёт.
Попросил под это 100 гектаров,
Лес во-первых, речка во-вторых.
Кто-то скажет: «Многовато, старый!»
Он ответит: «Нам на семерых!»
Сам в деревне будет вроде мэра,
Чтоб начальством жить и не тужить,
Гномы из ЛДПР и Л/ДнРа,
Это я могу предположить.
Гномосексуальные проблемы
Будут решены, не унывать!
Бепоснежка будет спать со всеми,
Купят восьмиспапьную кровать.
Клоун, говорите? Вот так клоун!
Под себя с улыбкой всё гребёт,
И стыда при этом - никакого.
Стыд его, похоже, не волнует!*
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* Орлуша не смог подобрать рифму к слову «гребёт»