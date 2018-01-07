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 Общество, За рубежом
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 "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой

В центре российского Санкт-Петербурга задержаны дагестанец и "гражданин ЛНР" по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они поучаствовали в конфликте на Конюшенной площади, в результате которого были госпитализированы восемь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, имела место массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек. Конфликтующие применили нож и травматический пистолет. Всего задержаны четверо молодых людей, среди них оказались 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся полицейским "гражданином Луганской народной республики".

Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил ножевые ранения. Второй пострадавший, также петербуржец, госпитализирован с многочисленными порезами. Еще один горожанин получил множественные пулевые ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.

Смотрите также: 20 трупов за 6 месяцев: кладбище 14-го батальона наемников "Призрак" "ЛНР". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3043105
 
 
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Ущімляют права еЛеНеРавца на єво самаапріділениє как сібя вєсті с нажом !!!
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Пассионары подъехали в старую столицу из молодых респеблик
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приехали проповедники, нести идеи рускага мира.
конкистадоры нашего времени, пулей и ножом, несущие веру в богоизбранность расиянтов...
пострадавшие....
ну то издержки, понаражают ещё
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У них там, небось, ввели право свободного владения оружием....
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Я думаю,що нам,цивілізованим людям,краще і не знати,що в них там дозволено)))
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для людей, свободных духом, нет для этого никаких запретов.
негоже вольным людям (ну хотя бы по их мнению) быть в плену таких предрассудков
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Свободу "гражданину" "ЛНР"! Он ещё не всех кацапов замочил!
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Это точно.
Эмнисти интернационал должна выступить с заявлением об ущемлении в течннии нескодьких часов. Сейчас текст пишут.
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Он у себя дома, что хочет то и делает! Приехал учить холопов, как нужно любить свою Уродину. Хотели Новоотсосии-получайте!
И вааще что за буржуйское название "Санкт-Петербург"??? Не пора ли кремлядьским недомеркам, обратно переименовать его в Членинград??? "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 1236
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"... 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся полицейским "гражданином Луганской народной республики".

стоп-стоп, стопе!
каким боком ото к Украине?
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каким боком ото к Украине?



хочешь сказать шо донбасс це не украина?
может тогда по твоему и крым - не украина?
"Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 360
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гражданин луганской народной республики ?
гражданин неведомой республики?
не-не, не слыхали про такое новообразование (злокачественное)
* "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 3541
а вот Донбасс и Крым - то совем другая песня!
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дамбасс це Украна! выходец це не Украина! вот и все. а дагэстанэц вабше трогат нэлза, эти звэры занесены в Красную книгу.
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ша не понятно????
хорошие лугандонцы укропов мочат
у хреновыеых лугандонцев отбирают почётное имя лугандонец и обзывают его приезжим с Украины.
ибо тока проклятый приезжий с Украины поднимет руку, нож, ствол на жителя страны скреп.

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К у задержанного, фамилие, не Аджауров случкйно?
Чисто случайно)
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а че " гражданин ЛНР " у него национальность есть . вот только не знаю как правильно ЛэНэРянин или ЛэНэРинец . может эЛэНэРец ? "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 1465
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" гражданин ЛНР " это синоним слова "прокаженный".
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расеяни вам же чеченов и азеров мало так это к вам дамбасята вежливые срускиммиром пожаловали, наслаждайтесь....
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русский национальность, а лэнерянин это гражданство
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Я поправлю Вас, коллега. Лэнерянин - это диагноз!
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хочешь сказать шо донбасс це не украина?
может тогда по твоему и крым - не украина?

С точки зрения россиянцев - нет.
Они их спасали от нацизма.
Теперь нацизм на саму россию перекинулся.
Уже русских в самой россии уземляют.
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"русских" в принципе не существует..
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в на московії є рюзьге, а в Україні- русини, русичі, слово Русь взагалі візатнійська назва, так греки-візантійці називали територію Київської Русі та ії мешканців, тобто Україну і українців
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"Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 8570 он апалченец! да вы его на руках носить должны, кацапы вы гребаные, он за вас ваивал как диды а вы его арестовывать? непарядак!
нахаваетесь еще суки говнеца данэцькага...............
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Казав я колись маскалям шо ви ще взнаєте хто такі дамбасяни. Так не повірили ж...
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Асвабаждение донецкого метро от украинских захватчиков это как битва под Сталинградом.
Скоро будет освобождена вся нароссия.
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Херои потихоньку возвращаются в родную говень.
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кацапстан всегда притягивал генетический мусор..
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ЗА неделю в Сирии погибили два бригадных генерала...Война закончена говорит путин "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 4522
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Тому вони загинули в мирний, а не військовий час.
)))
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Дагестанец вообще это гражданин РФ, а выходец из асвабажденных республик это то же гражданин у них хражданская война.
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нехай би ті всі лугандони всі їхали на московію, кїбеніматері на білому катері! хіба вони не хотіли рюзькава миру?
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в этом случае болею за нашего, заблудшего хлопца с ЛНР..... "Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой - Цензор.НЕТ 396. Навел шороха в "культурной" столице... Правильно - не хрен обижать пролетария с молодой республики Лугандония....
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Лэнерянину нужно обратиться в Генеральное консульство ЛНР в городе Санкт-Петербург и обжаловать незаконное задержание. Ну, а чо? В ЛэНеЭрии можно ножичками тыкать, а в четвертый год "присоединяющей державе" - не можна?
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***
Чтобы жить без бед и экономно
Когда время пенсии придёт,
Жириновский посепенье гномов
Где-то под москвою создаёт.

Попросил под это 100 гектаров,
Лес во-первых, речка во-вторых.
Кто-то скажет: «Многовато, старый!»
Он ответит: «Нам на семерых!»

Сам в деревне будет вроде мэра,
Чтоб начальством жить и не тужить,
Гномы из ЛДПР и Л/ДнРа,
Это я могу предположить.

Гномосексуальные проблемы
Будут решены, не унывать!
Бепоснежка будет спать со всеми,
Купят восьмиспапьную кровать.

Клоун, говорите? Вот так клоун!
Под себя с улыбкой всё гребёт,
И стыда при этом - никакого.
Стыд его, похоже, не волнует!*
/
* Орлуша не смог подобрать рифму к слову «гребёт»
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Круговорот говна в природе. В 30-х годах это дерьмо в Украину натолкали, теперь оно возвращается в родную говень.
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на подводах с пожитками массово перли со всей РАБссии в Украину в освободившиеся дома и квартиры украинцев после Голодомора....
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Не знаю как генеральное консульство , а международные правозащитные организации должны обратить внимание на этот вопиющий случай нарушения прав человека с незаконным задержанием. Потому что получается что этому гражданину ножичком в граждан Украины тыкать можно, а в РФ в граждан РФ - нельзя.
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Ниче. Пеця его обменяет скоро на 4 разейских солдат. И выплатит еще 100000грн компенсации и орден. Онженашилюди и украинец...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Гражданин ЛНР" задержан в российском Санкт-Петербурге за участие в массовой драке с поножовщиной и стрельбой
 
 
 
 
 
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