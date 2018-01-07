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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (2573) Рождество (211)

 В Рождественский сочельник линию разграничения на востоке Украины пересекли 24 тыс. человек, - Госпогранслужба

В течение 6 января через КПВВ линию разграничения в Донецкой и Луганской областях пересекли 24,4 тысяч человек и 3,5 тысяч транспортных средств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, по информации ведомства, через КПВВ "Майорское" в субботу проследовало 5 тыс 780 человек и 820 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" – 6 тыс 325 человек и 1 тыс 205 транспортных средств, через КПВВ "Новотроицкое" – 4 тыс 385 человек и 910 транспортных средств, через КПВВ "Гнутово" – 2 тыс 315 человек и 605 транспортных средств, а через КПВВ "Станица Луганская" - 5600 человек.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В настоящее время, по данным Госпогранслужбы, все КПВВ работают в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3043103
 
 
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Прям крестный ход какой-то. Но ни полслова - в какую сторону?!
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На подконтрольную Украиной территорию, за бухлом и жратвой. Шо непонятного?
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если сюда за жратвой - непонятно чем расплачиваются, если туда - отчего так много за раз сума сошло.
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Треба негайно припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
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Пенсии получают + родычей много, которые подкармливают кормильцев всей планеты. У Різдвяний Святвечір лінію розмежування на сході України перетнули 24 тис осіб, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8165
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Та нє, то вони пруться сюди карміть усю Україну. Кармільцибля.
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В обе стороны. Я так понял количесвто пересечений линии суммируется. Может быть реально пару тысяч бегали туда-сюда, работали почтовыми ящиками, там такой "бизнес" процветает
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Почему не на РФию? Почему завезенной на украинскую землю мордве не нравится Украина, но все так и лузут в Украину? Звали РФию - жрите двумя руками и насолоджуйтесь рюзьке миром!
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А ты не врубаешся, что там есть места где пол села подконтрольные, пол нет? У людей родственники и там и там живут
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Шо за назва кацяпська: сочєльнік? Мда... А надворі +10.
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Название древнерусское, по - украински святивечiр
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Рождественский сочельник линию разграничения на востоке Украины пересекли 24 тыс. человек, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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