 В Рождественский сочельник линию разграничения на востоке Украины пересекли 24 тыс. человек, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, по информации ведомства, через КПВВ "Майорское" в субботу проследовало 5 тыс 780 человек и 820 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" – 6 тыс 325 человек и 1 тыс 205 транспортных средств, через КПВВ "Новотроицкое" – 4 тыс 385 человек и 910 транспортных средств, через КПВВ "Гнутово" – 2 тыс 315 человек и 605 транспортных средств, а через КПВВ "Станица Луганская" - 5600 человек.

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В настоящее время, по данным Госпогранслужбы, все КПВВ работают в штатном режиме.