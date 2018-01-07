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 Общество, За рубежом
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Все про:гражданство (695) Кирилл (898) Евросоюз (11633) ЛГБТ-сообщество (174)

 Для получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег. ВИДЕО

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что отказ от оборота наличных денег и переход к оплате банковскими карточками тотально ограничит человеческую свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", - задался вопросом глава РПЦ.

 Кирилл привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?, - сказал Кирилл.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3043102
 
 
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Святым отцам то хорошо - им чемоданы с кэшем послушники помогают перемещать, а вот как быть простым прихожанам? Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 5504
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Он не дибил. Тотальное введение расчетных карт значительно уменьшит пожертвования в церковь. Ну он же не скажет об этом прямо - вот и заводит песню о геях.
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Та нехай в найближчому супермаркеті касовий апарат візьме.
Люди з карточок будуть гроші перекидати.
)))
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Церкви придется тратиься на порталы и обслуживание, а главное, бкдет ясно, что сами церковники-не жертвуют. Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 2025
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Кирюха, там ЛГБТ-шники на мерседесах и БМВ ездят и по айфонам болтают - так что пересаживайся на осла и забудь про позолоченный Верту
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Что он несет? Пурга. Человек в здравом уме? Или это - тоже влияние телевизора?
Неудивительно, что такое положение в Церкви...
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Тема ЛГБТ уже столетиями актуальна для служителей церкви. Не удивлюсь, если и Кириллу она лично знакома.))))
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Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 5291

Конечно знакома!!! Смердячий ПОП, неоднократно бывал на зонах, а значит его пялили во все дыры его кореша-рецидивисты. И не важно кем он там был, активом или пассивом. Все равно ПИДАРАС.
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- Как на вас подействовали западные санкции?
- Лично мне санкции дали независимость. Завод встал, меня уволили, но я стал предпринимателем, организовал бордель. Дела идут в гору...
- И сколько стоят услуги в борделе?
- Анал 1000 рублей, орал - 500.
- А классика?- А классики пока нет. Предприятие маленькое, я пока один работаю.
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да

вот это сказал, хоть сам то понял что ...ю
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Конечно, в РПЦ идет мощный поток черного нала
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У кацапов вирус безумия и умалишенства процветает смотрю
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Ну да,миллионы нищих бабок несущих последние копейки в храмы добра и скромности.Лишить попов власти над стадом - попахивает госизменой.
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отказ от налика это есть нет гут.
Для получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег - Цензор.НЕТ 3567

это ущемление прав и свобод, и вообще это какой-то дикий тоталитаризм хуже совецкого.
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*
Приходит поп под утро домой, попадья его встречает и видит,
что у него под глазом синяк. Она его и спрашивает:
- Свят-свят! Что это у тебя? Каким же это образом?
- Да не образом, глупая баба, а канделябром...
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ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ТОМ , ЧТО ИХ МОЖНО КРАСТЬ МИЛЛИАРДАМИ , ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И НЕ НАДО ГРАБИТЬ С АВТОМАТАМИ И АВТОГЕНОМ БАНКИ !!! ТАКЖЕ МОЖНО ГРАБИТЬ ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ , КАК СВОИ ( ПОРОШЕНКО И ГРОЙСМАН ) , ТАК И ЧУЖИЕ .
ЧТО КАСАЕТСЯ ТРУБОЧИСТОВ , ТО ЭТИХ ТОШНОТВОРНЫХ ГОВНОМЕСОВ СКОРО ПРИЧИСЛЯТ К ЛИКУ СВЯТЫХ , УЖАС !
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Эка тебя тыркнуло! Опохмелись, может попустит.
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Патриах Вкурил боится что его счета заблокируют одним нажатием кнопки?
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Забыл что Путя недавно вещал о блокчейнах как о чём то прогрессивном
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То он получил инфу от Грефа, просто зачитал по бумажке. Половина населения не имеет водопровода в доме, половина не имеет газа. До цифровой экономики - рукой подать. Для получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег - Цензор.НЕТ 6737
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У их что говорят, то делают на оборот, пора уже понять. Кстати у Нас тоже ещё такое осталось. Это говорят последние подорожания Электричества, Воды и т.д. (перед Новым годом).
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Тем не менее находятся идиоты идущие за благословением к упырям в рясах.
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А когда душу нечистому уйлу за злато продал, чето сильно не выступал?
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Потому что попы берут за услуги церкви только налом.
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как показывает практика еще иногда берут и аналом Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 4683
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Наликом и только наликом! Чеков ЗАО "РПЦ" за свои "услуги" не выдает, по-этому только наликом!
Хорошее послание от Гундяйки в День Рождества.
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Фигня. Это для буржуйских бусурман проблема, если отключится электричество.
У советских людей, всегда была универсальная наличная валюта.


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Вообще то "Садом и Гоморрский", (как называют Гундяева некоторые честные монахи) и по совместительству агент ФСБ в этом случае сказал верно.... Вот путин по утрам зубы чистит наверное, так что, нам в пику ему нужно отказаться от этого? - также и с высказанными мыслями. Навязывание ценностей секс-меньшинств всему миру мафией от ЛГБТ очевидная вещь, так же как и попытки властей "нового порядка" взять личность человека под полный контроль...
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Ты просто дряхлый, никчемный совок. Из-за таких как ты нас не пускают в Европу.
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media guide - Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 6934 , бедолага - тебе на этой ветке приходится за всех геев мазу тянуть....
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Смердячий ПОП боится, что рюсськие ПЕДЕРАТСЫ, разбегуться по ГЕЙропам и он останется сам с собой наедине Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 5500
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media guide - Верно - нужно провести вне-очередной марш секс-меньшинств в Киеве.... Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 8168
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Если хочешь быть европейской страной - веди себя как европейская страна. Или можете оставаться нищей совковой дырой с народом мракобесом как кацапы.
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Гомосексуализм - генетическое поведенческое отклонение. Патология, неизлечимая.
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Не обязательно генетическое . Бывает ещё и приобретённая (например в местах лишения свободы) склонность к гомосексуализму .
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Это тогда можно квалифицировать как психическую травму.
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media guide - 100% верно.... Поэтому тоже считаю, что долбится мужикам в дупы это очень нормально... Сам пока не решаюсь.., но пропагандирую это среди моих русских друзей постоянно.... - многие из них уже встали на путь цивилизации....
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Рим. 1:24-27: «Бог, по желаниям их сердец, предал их нечистоте, чтобы их тела были в бесчестье среди них... Потому и предал их Бог постыдным похотям: их женщины заменили естественные сношения на противоестественные, подобно им и мужчины оставили естественные сношения с женщинами и распалились страстью друг к другу, мужчины к мужчинам, делая непристойное и получая в себе полное возмездие за свое беззаконие».
1 Тим. 1:9-11: «Закон установлен не для праведника, а для беззаконных и непокорных, для нечестивых и грешников... для блудников, для мужчин, которые ложатся с мужчинами... и для делающих все, что противоречит здравому учению, сообразному славной благой вести счастливого Бога».
1 Кор. 6:9-10: «Ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужчины, которых используют для противоестественных сношений, ни мужчины, которые ложатся с мужчинами... не наследуют царства Бога.
Иуды 7: «Содом, Гоморра и окрестные города без меры предались блуду и противоестественным плотским желаниям. Они поставлены нам в пример как предостережение, подвергшись суду и наказанию вечным огнем».
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Уважаемый в Евангелии Христос запрещает молится в толпе - это кто то выполняет?
Православие - не христианство.
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схоже в них там "неймовірна атмосфера"))) почекайте трохи Кириле, все тільки починається
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Только тупые совки не любят ЛГБТ.

За то очень любят деньги и называются - православнутые.
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на какие только уловки готовы пойти некоторые государства лишь бы отсеять и не пустить к себе жить особо скрепных и упоротых россиян
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Кое в чём он прав. Никогда ещё в истории человечества не было такой ситуации когда целые государства можно остановить и бросить в хаос путём нажатия одной кнопки, останавливающей финансовые транзакции. Никакое КГБ ничего сделать не сможет, и армия не спасёт. Причём правительства стран, считающих себя "суверенными", добровольно и единогласно подставились вот таким образом. Ликвидация наличного оборота - это полная сдача государственного суверенитета в руки телекоммуникационных и электрических компаний.
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ага, а ликвидация выкопанных нужников во двере - полная сдача твоего суверенитета водоканальным и электрическим компаниям. Ведь очевидно же, что если они нажмут кнопку, то ты захлебнёшься в какашках и не сможешь строчить бред в интернетах.


БОЙСЯ ВОДОКАНАЛА!!!
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Когда закончатся грибы, приходи сюда снова.
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Вместо унитаза, можешь ведро в сарае временно поставить, пока канализацию не починят.
А вот что ты будешь делать если из-за сбоя спутниковой, связи, или повреждения подводных кабелей, или дефицита электроэнергии, или мощной вспышки на Солнце (которая выведет из строя ЛЭП) ты не сможешь ни кусок хлеба в магазине купить, ни автомобиль заправить ?
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оправдывает мор расейских банков Для отримання громадянства в ЄС потрібно подивитися яскравий ролик про ЛГБТ, погодитися з ним. А якщо такі умови будуть для доступу до картки? - патріарх Кирил про відмову від готівки - Цензор.НЕТ 2719 ........ гебня рулит страной и приходом.... хорошо что мы отделились от расеи, там маразм будет только крепчать....
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Схоже, що Гюндяєв перекрутив все на свою користь. Можливо щось є про ЛБГТ (не бачив), але він не сказав про там йдеться. Скоріш за все йдеться про терпимість до таких людей, а не погодження з тим, що це їм підходить. Тому я вважаю - слова Гюндяєва це брехня.
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Шо, гундяй, боишься безналичных рассчетов? Вдруг пахан узнает, сколько подают? Или вообще поток "подаяний" внезапно прекратится, потому что бабкам внезапно перестанут нужны наличные деньги (в аптеке и супермаркете уже всё на карточках) и им просто нечего будет тебе подавать? И придётся тебе придумывать, как с помощью этих бесовских технологий новых охмурять старушек с кредиткой?
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Ему можно. Он не давал обета безбрачия.
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В РПЦ МП больше геев чем каких-бы то ни было других сообществах РФ, включая, такие "традиционно гомосексуальные", как политика, телевидение и шоу-биз. Почему же попы, которые начинают долбиться в попу еще в семинарии, так не принимают политику мультикультурности ЕС? Может быть потому, что свою гомосексуальность они воспринимают как некую элитарность? The God works in mysterious way!
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А про свої рахунки в закордонних банках вони,кацап-бомонд, не хвилюються?
Теж можуть доступ перекрити...
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ТЫ 400 лет назад дань чем платил? ЗА Аннексию Крыма и вторжение в Украину заплатишь золотом, а если вы хотите своих Московит поставить на тотальный контроль, то я только ЗА!!!
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Боротьба Гундяя з ЛГБТ нагадує громадянську війну.
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Разумеется, что своего состояния РПЦ открывать не хочет никому. И против платежных терминалов в церковных лавках они костьми лягут, Хотя до костей их под толстым слое жира добраться очень нелегко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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