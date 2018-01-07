 Для получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
"Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", - задался вопросом глава РПЦ.
Кирилл привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.
"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?, - сказал Кирилл.
Люди з карточок будуть гроші перекидати.
)))
Неудивительно, что такое положение в Церкви...
Конечно знакома!!! Смердячий ПОП, неоднократно бывал на зонах, а значит его пялили во все дыры его кореша-рецидивисты. И не важно кем он там был, активом или пассивом. Все равно ПИДАРАС.
- Лично мне санкции дали независимость. Завод встал, меня уволили, но я стал предпринимателем, организовал бордель. Дела идут в гору...
- И сколько стоят услуги в борделе?
- Анал 1000 рублей, орал - 500.
- А классика?- А классики пока нет. Предприятие маленькое, я пока один работаю.
вот это сказал, хоть сам то понял что ...ю
это ущемление прав и свобод, и вообще это какой-то дикий тоталитаризм хуже совецкого.
Приходит поп под утро домой, попадья его встречает и видит,
что у него под глазом синяк. Она его и спрашивает:
- Свят-свят! Что это у тебя? Каким же это образом?
- Да не образом, глупая баба, а канделябром...
ЧТО КАСАЕТСЯ ТРУБОЧИСТОВ , ТО ЭТИХ ТОШНОТВОРНЫХ ГОВНОМЕСОВ СКОРО ПРИЧИСЛЯТ К ЛИКУ СВЯТЫХ , УЖАС !
Хорошее послание от Гундяйки в День Рождества.
У советских людей, всегда была универсальная наличная валюта.
1 Тим. 1:9-11: «Закон установлен не для праведника, а для беззаконных и непокорных, для нечестивых и грешников... для блудников, для мужчин, которые ложатся с мужчинами... и для делающих все, что противоречит здравому учению, сообразному славной благой вести счастливого Бога».
1 Кор. 6:9-10: «Ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужчины, которых используют для противоестественных сношений, ни мужчины, которые ложатся с мужчинами... не наследуют царства Бога.
Иуды 7: «Содом, Гоморра и окрестные города без меры предались блуду и противоестественным плотским желаниям. Они поставлены нам в пример как предостережение, подвергшись суду и наказанию вечным огнем».
Православие - не христианство.
За то очень любят деньги и называются - православнутые.
БОЙСЯ ВОДОКАНАЛА!!!
А вот что ты будешь делать если из-за сбоя спутниковой, связи, или повреждения подводных кабелей, или дефицита электроэнергии, или мощной вспышки на Солнце (которая выведет из строя ЛЭП) ты не сможешь ни кусок хлеба в магазине купить, ни автомобиль заправить ?
http://orsk.ru/news/57149
http://exzk.ru/svyashhennik-nasiloval-devochek-v-letnix-lageryax/
https://lenta.ru/news/2016/11/21/svyashenno/
и наконец https://sobesednik.ru/obshchestvo/20150923-svyashchennikov-geev-v-rpc-mnogo-oni-molchat-i-ih-ne-trog
Теж можуть доступ перекрити...