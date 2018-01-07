 Для получения гражданства в ЕС нужно посмотреть и согласиться с ярким роликом о ЛГБТ, а если такие условия будут для доступа к карточке?, - патриарх Кирилл об отказе от наличных денег. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", - задался вопросом глава РПЦ.

Кирилл привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?, - сказал Кирилл.

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