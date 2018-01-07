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 Политика Украины, Общество
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Все про:авто (3428) налоги (2344) растаможка (40) регистрация (199) Южанина (53)

 Нельзя позволить растаможку автомобилей на еврономерах по амнистии, за бесценок, - Южанина

В Украине нужно применить понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога на автомобили с иностранной регистрацией, которые уже ввезены из-за рубежа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ-Бизнес" заявила нардеп от Блока Петра Порошенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"На самом деле, автомобилей на еврономерах в стране очень много. Это не есть хорошо. Эти автомобили нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах. Довольно часто такие автомобили нарушают правила дорожного движения. И делают это заметно с такой особой страстью. У нас точно должен быть и режим транзита, и временного ввоза, но, конечно, с ограничениями

Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше за последнее время. Поэтому с этим надо что-то делать", - сказала она.

Она отметила, что нельзя отменить существующие в Украине налоги и сборы без оснований.

"Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическую подоплеку. Делать просто так ничего вообще нельзя в экономике. На все нужно иметь расчеты, просчеты по всем вопросам. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли. Также мы должны получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные по пропускной способности наших дорог. То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который могут выдержать наши дороги. Такие расчеты делаются во всех европейских странах", – сказала депутат.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ведем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич

Южанина также подчеркнула, что исходя из таких расчетов уже устанавливают дополнительные ограничения, которые сейчас не видны в целом по стране.

"Нам часто приводят данные, опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста. Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным", - сообщила она.

Вместе с тем, депутат отметила, что хотела бы, чтобы Украина пошла путем, которым прошли наши соседи, которые имели такую ​​же проблему: "Та же Республика Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад. Республика Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть".

"Передача в управление автомобиля с иностранной регистрацией гражданину Украины – априори невозможна. Так точно и мы можем подойти к этому вопросу. Я передала все эти материалы активистам, для того чтобы они могли ознакомиться, разобраться и понять это. Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую ​​акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок.

Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступеней, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", - сказала политик.

В то же время, по словам Южаниной, в будущем стоит придерживаться норм законодательства.

Как сообщалось, 6-7 сентября в центре Киева прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3043101
 
 
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раніше був один хряк,а тепер свиняче ненажерливе кодло
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Суть словесной пачкотни вместо решения проблемы можно сформулировать одним предложением: если мы профессионально умеем драть потри шкуры, зачем нам уметь и делать что-то еще?!
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Так а чего б не драть, если стадо молчит, а минимум половина стада еще и радостно с єнтузиазмом подмахивает?
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Та можно конечно выйти покричать, только мне походу на Киев пешим порядком идти придется Не можна дозволити розмитнення автомобілів на єврономерах за амністією, за безцінь, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7152
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Ну и шо в таком случае с вашей точки зрения должно их остановить от сдирания с вас трех шкур? Угрізения совести?
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Это сомнительно. И на выборы с нашими-то счетными комиссиями надежд мало. Так что идти наверное придется...
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Так идите работать в комиссию. И доверие появится, и вони будет меньше.
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хаха более бредовой аргументации не слышал - "нельзя расстаможку за бесценок делать, потому что эти машины много нарушают". Т.е. если расстаможку делать втридорога кол-во нарушений упадет? лол, ну тогда давайте вообще на лошадях ездить, инфа 100% кол-во дтп упадет в разы. А если пересядем на детские велосипеды то в сотни раз!
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Пора вже якось держслужбовцям вказати на їх місце і нагадати, що їх службові обовязки це служити народу і робити так щоб максимальна кількість населення отримувала максимальні вигоди, а не в тому щоб щось комусь забороняти.
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тильки снайпери и бомбери рятуют Украину від ненажерливих свиней і тильки знишення видсторонит іх від корита і заспокоит урешті-решт
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Та де ж ті снайпери ж бомберами? Щось не видно жодного.
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мабуть терплячка ще тримає но обов'язково почнеться
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Та вже років зо 400 починається, починається, а ладу зась.
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але не тих, ні інших поки не видно..на жаль..а псевдорадикали спроможні лише розганяти гейпаради..якось так..
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мабуть було таке завдання - вивести на схід з Києва усіх, хто становив загрозу..та там їх, за допомогою торговельних партнерів, утилізувати..потім робити серйозну пику й казати про чистку зброї..
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Харьков, Киев-наверное евробляхи ДТП постоянно устраивают. Дебилка очередная вылезла.
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Вообще таможню распустить и никаких сборов!
Раз уж правительство не умеет наладить производство нормальніх товаров у нас, значит пусть не мешает покупать у тех, у кого и с мозгами и с руками все в порядке!
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Принимайте Закон о снижении пошлин раз так в 10-15 ( а лучше о полной их отмене для машин моложе, скажем, 15 лет) и - вперед.

С даты принятия Закона.
А кто завез раньше - деньги в кассу по действовавшим на момент ввоза тарифам. Те кто завозил знали, что нарушают Закон и делали это СОЗНАТЕЛЬНО.
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я предлягаю ДРУГОЕ - ВСЮ ПОЛНУЮ СУЩЕСТВУЮЩУЮ "растаможку" платят только те, кто покупает НОВЫЙ автомобиль Не можна дозволити розмитнення автомобілів на єврономерах за амністією, за безцінь, - Южаніна - Цензор.НЕТ 1637, а у кого официальная ЗП до 15 000 грн - 0 ставка ввоза авто ....
...ну что, справедливо Не можна дозволити розмитнення автомобілів на єврономерах за амністією, за безцінь, - Южаніна - Цензор.НЕТ 1637
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Ти про закон та податки толстомордим упирям, з міллярдами по офшорних кішенях, розсказуй, сука брехлива!
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А с какого бодуна понижающие коэффициенты? Значит, одни просто дебилы - платят все налоги, а схемотехники должны процветать? Или боитесь этих схемотехников, ибо сами по другому жить не можете?
Если вводить погижающие коэффициенты , то для всех - возвращайте частично ранее полностью уплаченное.
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Ваня, облезешь. Закон обратной силы не имеет. Если примут закон о снижении поборов, то он будет распространяться только на тех, кто будет покупать авто после вступления его в силу. А то, что ты заплатил все налоги по действующему законодательству - вовсе не отменяет стремление разумной части граждан уменьшить поборы. Я до.уя заплатил - пусть и все платят! Схемотехники в твоей истории - пэдро и южанина. А ты дурак. Ну, именно во взгляде на эти вещи. С Рождеством!
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Для бідла, не вкравшего ни одной собачьей будки - однозначно. А то господам вже и проехать не дають холопі проклятіе!
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Мне трудно понять почему в стране идёт АТО, задерживают всяких мудаков с гранатами, взрывчаткой, пистолетами и автоматами, а одну единственную хорошую снайперскую винтовку с боекомплектом никто не привёз! Нет кацапки южаниной - нет проблем. Решение вопросов уже перезрело. Стоит случиться нескольким прецедентам - начнут думать о народе, как шёлковые. По крайней мере - вредить перестанут.
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КАК ЖЕ ПОВЕЗЛО АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ, ЯПОНИИ, КИТАЮ И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ЧТО У НИХ НЕБЫЛО И НЕТ ТАКИХ ,,талантливых'' ЧИНОВНИКОВ КАК В УКРАИНЕ. ДО СИХ ПОР БЫ МИР НА ВОЛАХ ЕЗДИЛ БЫ, ПОТОМУ, ЧТО ,,пропускная способность дорог'' ТОГО ВРЕМЕНИ НЕПОЗВОЛЯЛА. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ШО парашенко СПЕЦИАЛЬНО ОКРУЖИЛ СЕБЯ ДЕБИЛАМИ, ЧТО БЫ НА ИХ ФОНЕ ВЫГЛЯДЕТЬ НУ ПРОСТО ГЕНИЕМ.
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Были сколько угодно. Им в другом повезло: у них не было вместо народа такого количества тупого инертного совкового быдла, выведенного мичуринцами за столетия негативной селекции. Поэтому такими чиновниками там борцы за свободу регулярно ялынки украшали.
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Нам часто приводят данные опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возрастаИсточник:https://censor.net.ua/n3043101

что несет эта дичь соевая.нацепи еще одни очки и посмотри что ездит по дорогам зазы москвичи тавы газы лазы пазы и т д о каких экологических нормах можно говорить ?!
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Побояться чіпати так званих "євробляхерів" наші "потужні і рішучі реформатори" - дуже вже їх багато в Україні, досить організовані, до того ж - президентська гонка вже розпочалася.. Побоїться петрик та його прихвостні, хоч й дуже хочеться їм пошастать по кишенях та гаманцях українців.. А зробити можливістю для українця пересуватися на якісному авто за невеликі гроші - розуму у "реформаторів" не вистачає..
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Не видать офшорному ротэрдамцу второго срока президентства как своих ушей А пощипать отротэрдамленых лохов еще почти полтора года Он могет
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Как хвост им прижали так и о расчетах с пропускной способности наших дорог вспомнили, которых они со времен СССР никогда не делали.
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Такие бешеные цены на авто в Европе остались только у нас.
Какое интересное совпадение:
Президент самой бедной страны Европы является самым богатым из занимающих этот пост, при этом он владелец крупнейшего автохолдинга и цены на авто в этой стране самые большие...
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Р О З Г А Д К И:
НИНА ЮЖАНИНА:
председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики (укр.)
В 2014 году доход Нины Южаниной составил около 400 тысяч гривен.
А ВЖЕ В 2016 РОЦІ:Нардеп от "Блока Петра Порошенко", глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина указала в своей е-декларации две квартиры, два дома, земельные участки, а также крупные суммы денег на счетах и наличными. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций. В частности, Южанина задекларировала квартиры в Хмельницком и Киеве и два дома в Киевской области. Также она задекларировала автомобили Toyota Corolla, Lexus RX350 и Mercedes-Benz S350. Кроме того, нардеп указала в декларации компанию "Европейская аудиторская группа", 25 тыс. долларов и более 622 тыс. гривен на счетах, а также 40 тыс. евро, 260 тыс. долларов и 2,4 млн гривен наличными.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/yuzhanina-ukazala-e-deklaratsii-kvartiry-1477659910.html
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А когда эту заумную дрянь посадят лет эдак на 15 Эта шваль явно имеет откаты на акцизах
Да еще на левой водке бензине и сигаретах. Когда наконец то ее посадят за диверсию против государства Украина Не можна дозволити розмитнення автомобілів на єврономерах за амністією, за безцінь, - Южаніна - Цензор.НЕТ 6719
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Да еще посадить с полной конфискацией всего имущества всего семейства Не можна дозволити розмитнення автомобілів на єврономерах за амністією, за безцінь, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7433
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А давайте скорость сделаем 40 км/ч, а то автомобили на еврономерах много нарушают...
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Давайте лучше сейчас поищем на чем ета гнида сама ездит и посмотрим в каком замке она живет. Пускай покажет свою декларацию где она миллионы в лотерею выиграла а замок ей бабушка купила на пенсию. Ето сверх цинизма у людей отбирать возможность купить автомобиль за пару тысяч долларов которые годами вынуждены собирать по копейке. Ублюдки воровские просто из окон своих мерседесов за несколько миллионов не видят что люди еле выживают. Пока не начнутся отстрелы етих Воров ничего в етой стране не изменится к лучшему. Почему в Украине уровень жизни хуже чем даже в любой постсоветской стране. Какая нах. Европа, и европейский уровень, даже сравнивать не стоит.
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Дурепа дурепою... Ну то ви не відміните, - люди "відмінять"! Так, "відмінять", що від вас, "шоколадна зграя", мокрого місця не залишиться!!! Ви що, не бачите, що зараз в країні революційна ситуація дуже скоро перейде в "активну фазу"?! Все не "нажеретесь"? Ну, ну... "Дебіли, бля..."
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Янукович втік, а гнила, корупційна, злочинно-лобістська, мародерська, феодально-колгоспна система залишилась...))
Дійсно для чого тупим хохлам вибір, для чого доступне авто, для чого економічні можливості та перспективи (а власне авто це мобільність, це прискорення в конкурентному світі, це можливість заробітку чи підробітку)!?
Хохли завжди були рабами, смердами, холопами, кріпаками, гвинтиками системи... Пішки ходіть ідіоти, авто вам по статусу не положено)))
Поляк, прибалт та навіть білорус з росіянином (про яких ми кажемо, що там диктатура, авторитаризм), більш конкурентноздатніші, більш вільніші ніж ми тупі хохли...)))
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ГАЛИМОЕ СЛОВОБЛУДИЕ. Вассалы против демонтажа феодализма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя позволить растаможку автомобилей на еврономерах по амнистии, за бесценок, - Южанина
 
 
 
 
 
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