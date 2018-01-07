 Нельзя позволить растаможку автомобилей на еврономерах по амнистии, за бесценок, - Южанина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ-Бизнес" заявила нардеп от Блока Петра Порошенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
"На самом деле, автомобилей на еврономерах в стране очень много. Это не есть хорошо. Эти автомобили нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах. Довольно часто такие автомобили нарушают правила дорожного движения. И делают это заметно с такой особой страстью. У нас точно должен быть и режим транзита, и временного ввоза, но, конечно, с ограничениями
Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше за последнее время. Поэтому с этим надо что-то делать", - сказала она.
Она отметила, что нельзя отменить существующие в Украине налоги и сборы без оснований.
"Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическую подоплеку. Делать просто так ничего вообще нельзя в экономике. На все нужно иметь расчеты, просчеты по всем вопросам. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли. Также мы должны получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные по пропускной способности наших дорог. То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который могут выдержать наши дороги. Такие расчеты делаются во всех европейских странах", – сказала депутат.
Южанина также подчеркнула, что исходя из таких расчетов уже устанавливают дополнительные ограничения, которые сейчас не видны в целом по стране.
"Нам часто приводят данные, опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста. Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным", - сообщила она.
Вместе с тем, депутат отметила, что хотела бы, чтобы Украина пошла путем, которым прошли наши соседи, которые имели такую же проблему: "Та же Республика Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад. Республика Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть".
"Передача в управление автомобиля с иностранной регистрацией гражданину Украины – априори невозможна. Так точно и мы можем подойти к этому вопросу. Я передала все эти материалы активистам, для того чтобы они могли ознакомиться, разобраться и понять это. Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок.
Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступеней, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", - сказала политик.
В то же время, по словам Южаниной, в будущем стоит придерживаться норм законодательства.
Как сообщалось, 6-7 сентября в центре Киева прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
Раз уж правительство не умеет наладить производство нормальніх товаров у нас, значит пусть не мешает покупать у тех, у кого и с мозгами и с руками все в порядке!
С даты принятия Закона.
А кто завез раньше - деньги в кассу по действовавшим на момент ввоза тарифам. Те кто завозил знали, что нарушают Закон и делали это СОЗНАТЕЛЬНО.
...ну что, справедливо
Если вводить погижающие коэффициенты , то для всех - возвращайте частично ранее полностью уплаченное.
что несет эта дичь соевая.нацепи еще одни очки и посмотри что ездит по дорогам зазы москвичи тавы газы лазы пазы и т д о каких экологических нормах можно говорить ?!
Какое интересное совпадение:
Президент самой бедной страны Европы является самым богатым из занимающих этот пост, при этом он владелец крупнейшего автохолдинга и цены на авто в этой стране самые большие...
НИНА ЮЖАНИНА:
председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики (укр.)
В 2014 году доход Нины Южаниной составил около 400 тысяч гривен.
А ВЖЕ В 2016 РОЦІ:Нардеп от "Блока Петра Порошенко", глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина указала в своей е-декларации две квартиры, два дома, земельные участки, а также крупные суммы денег на счетах и наличными. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций. В частности, Южанина задекларировала квартиры в Хмельницком и Киеве и два дома в Киевской области. Также она задекларировала автомобили Toyota Corolla, Lexus RX350 и Mercedes-Benz S350. Кроме того, нардеп указала в декларации компанию "Европейская аудиторская группа", 25 тыс. долларов и более 622 тыс. гривен на счетах, а также 40 тыс. евро, 260 тыс. долларов и 2,4 млн гривен наличными.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/yuzhanina-ukazala-e-deklaratsii-kvartiry-1477659910.html
Да еще на левой водке бензине и сигаретах. Когда наконец то ее посадят за диверсию против государства Украина
Дійсно для чого тупим хохлам вибір, для чого доступне авто, для чого економічні можливості та перспективи (а власне авто це мобільність, це прискорення в конкурентному світі, це можливість заробітку чи підробітку)!?
Хохли завжди були рабами, смердами, холопами, кріпаками, гвинтиками системи... Пішки ходіть ідіоти, авто вам по статусу не положено)))
Поляк, прибалт та навіть білорус з росіянином (про яких ми кажемо, що там диктатура, авторитаризм), більш конкурентноздатніші, більш вільніші ніж ми тупі хохли...)))