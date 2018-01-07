 Половина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".
"Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", - рассказал глава ОГА.
Он также отметил, что пророссийские настроения не подогревает и Украинская православная церковь Московского патриахата, хотя население очень религиозно.
"Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря", - рассказал Москаль.
По его словам, в регионе также нет "никаких сепаратистских настроений".
И зачем там? Польша тебе не ЕС? Как-то люди получали всегда и получают сейчас. И работают вполне легально, невзирая на безвиз. Правовая коллизия?
Москаль, где ваша работа в области? Один трындеж!
узас!
как с ними фэсэбэшники справятся-то?
сажать не пересажать
такую ахинею несет...
И взрывать ничего не надо: там гаечку рашистам недокрутил. Там на соплях приварил. Там кирпичики внутрь не положил... Оно и не видно. Но посыпится 100%.
Некоторые путают...
Мне никто не говорил, это я сам догадался
Наверно, контрабандные сигареты? Или Комсомольскую правду?
Жаль, что власти всячески стараются мешать ездить, сейчас отменили поезд из Ченовцов, до этого из Львова, остался из Франковска, через Киев, для интересу посмотрел, до 20 января билетов нет, дальше не знаю. Народ все равно ездит на автобусах, машинах, но зачем создавать такие трудности гражданам своей страны?
рбц.ру
общее число обманутых дольщиков в России достигло 85 тыс. «На сегодняшний день в стране насчитывается более 800 замороженных строек в 66 субъектах РФ», - сообщает Интерфакс.
«Мы можем получить последствия кризиса 2008 года. Замороженные объекты - это те объекты, которые закладывались и начинали строиться в 2012-2013 годах. Сейчас я могу точно сказать: количество недостроенных объектов и обманутых дольщиков только возрастет», - спрогнозировал депутат Госдумы Хинштейн, член фракции "Единая Россия", Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с 24 октября 2016 года.
Ранее стало известно, что из-за обилия недостроев российский бюджет ежегодно теряет по 12-17 трлн руб. В ближайшее время со строительного рынка могут уйти до четверти всех застройщиков, считают российские девелоперы: крупные компании ожидают, что кризис приведет к скорому банкротству многих игроков.