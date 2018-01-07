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Все про:Закарпатье (1239) Москаль (1760) Россия (67629) заробитчане (147)

 Половина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что, хотя многие закарпатцы работают на территории России, пророссийских настроений в этом регионе нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".

"Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", - рассказал глава ОГА.

Он также отметил, что пророссийские настроения не подогревает и Украинская православная церковь Московского патриахата, хотя население очень религиозно.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Несмотря на агрессию, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ, - Ирина Геращенко о заявлениях властей Польши про "сотни тысяч беженцев"

"Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря", - рассказал Москаль.

По его словам, в регионе также нет "никаких сепаратистских настроений".

Источник: https://censor.net.ua/n3043100
 
 
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А кто тоді лишився? Москаль і контрабандисти ? Половина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль - Цензор.НЕТ 2841
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Москаль, контрабандисти, мусорня, та пенси на субсидіях.
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Мінують потрохи що можуть, десь цементу не докладуть, десь балку надріжуть, москалик до москалика...
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простые люди в не политики, где могут там и зарабатывают, пашут честно, претензий не должно быть к ним
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Вот нельзя ругаться в такой большой праздник, но очень хочется...... Простые люди погибают от пуль российских солдат и российских наемников на Донбассе. И при чем тут вне политики? Да, кстати, что-то тролль кацапский пошел неграмотный - "ВНЕ".
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Брехло в ЕС работает половина а не в кацапстане Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 1796
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А в ЕС легально работать нельзя вам , безвиз непозволяет
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Про рабочие визы не слышал? Безвиз их отменяет? До безвиза работали, а безвиз запретил? Пора просыхать.
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А ты попробуй получи рабочую визу во Франции или Германии , умник ...
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А Угорщина, Польща, Латвія, Словаччина, Фінляндія?
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Зачем? Мне это не нужно.

И зачем там? Польша тебе не ЕС? Как-то люди получали всегда и получают сейчас. И работают вполне легально, невзирая на безвиз. Правовая коллизия?
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Который сказал что мадяр наш закон видите ли ущемляет.
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Є настрої проди іудні, яка засіла на керівних посадах в Києві і геноцидить весь народ.
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Не только,читал, и за животными(пантерами) ухаживают.
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Догляд за пантерами як на мій погляд набагато рідкісніша професія ніж будівельник.
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Гуцулам чабанам, які вміють пасти отари на полонинах Австрія кладе зарплатню сходу + 6000 євро.
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ну почему только Подмо-мой брат Центральную Москву отстраивал. Знал бы что такая напасть оттуда приползет, взрывчатку заложил.....бы
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А промадьярские есть? И как это они на паРашке работают, если языков не знают, или они только украинский учить не хотят?
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Справа в тому що зараз половина московитів також не знає російської.
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в России вообщем работает очень много людей с западных областей
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Уже не так много. Не хотят ехать,кацапы кидают на зарплату.
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Нашёл , чем хвастаться , у нас строить что ли нечего? Это ж до чего нужно людей довести, чтоб к ехали работать в мордор. Уж лучше в Польшу езжайте.
Москаль, где ваша работа в области? Один трындеж!
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это ж сколько биндеровских диверсантов просочилось в россию.
Половина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль - Цензор.НЕТ 3565

узас!
как с ними фэсэбэшники справятся-то?
сажать не пересажать

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В Закарпатті бандерівців було трохи менше ніж в Донецьку.
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Это что-то новенькое.Насколько я знаю,работают не в срашке,а в Италии,Испании,Португалии,Венгрии ,Польше.
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Всюди працюють, тенденція відходу від московитів і повороту на захід тільки набирає обертів.
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Так уж и половина! Вылез из будки наконец. А то аж скучно без него стало. Так делай что-нибудь, чтобы люди на месте работали, а не в дырке на границе мзду собирай.
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а штрейкбрехеры теперь тоже будут ехать на каазлабад по биометрике или сразу в "Миротворец" ?
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Та яка там половина! Хай не триндить Москаль.
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От саме тому потрібно зачинити кордон з Росією, тому, що українці розвивають їхню економіку, замість того, щоб розвивати свою.
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Будучи завербованными агентами ФСБ они эти настроения обязаны тщательно скрывать.
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Когда уже введут визовый режим с агрессором?
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Брехня говорят тут, все работают на Европе говорят. О работе дома никто даже не заикается. Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 9976
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он че, перебухал на праздниках?
такую ахинею несет...
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Моя версия - обкурился дармовых (контрабандных) сигарет.
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А потом Порошенко во всем будет виноват.
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хай себе работаю на здоровье, семьи кормят, только вот почему спецслужбы не проводят с ними спецподготовку, обучение, ну там по диверсионно-подрывной деятельности, связь, проверка на слежку, и пр. когда-то же это понадобиться.
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Спецподготовку? Так уже провели. Перед выездом в Рашку.
И взрывать ничего не надо: там гаечку рашистам недокрутил. Там на соплях приварил. Там кирпичики внутрь не положил... Оно и не видно. Но посыпится 100%. Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 4292
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При это, что характерно, работаешь как 100% кацап: никто ничего не заподозрит, всё по-российски! Претензий и подозрений не будет!
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"Деньги не пахнут...". римский император Тит
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Для таких "жителей Украины" Родина там, где ж.па в тепле. Никакого патриотизма,никакой любви к Украине.
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Патриотизм и любовь к Украине - это не любовь к шоколаду.
Некоторые путают...
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В Украине остаются только одни патриоты-бездельники и с утра до ночи ругают Порошенко в интернете.
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патриоты и идиоты.. типа тебя !!! Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 1666... лучше быть патриотом чем как ты !!! Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 5386.
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судя по тому,что ты порошеску в анус целуешь в каждой теме,то по твоим же словам - ты бездельник.
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Сказочный идиот. Тяжело этот бред комментировать.
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Мацкаль застрял в 2000годах... сейчас все рядом - в ЕС!!!
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Проститутки продажные. Большая половина Закарпатья все время за Януковоща и рыгов голосовали так что не нужно ля-ля что у них нет проразейских настроений.
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не нами придумана поговорка: рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И не всем выпало счастье работать на Рыбальском или собирать "богданы"
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Работают шпионами?
Мне никто не говорил, это я сам догадался Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 2743
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Нашли кого слушать. Человека, который статистику из дупы свой вытягивает... вот потому этого идиота на Закарпатье и не любят.
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Что он курит?

Наверно, контрабандные сигареты? Или Комсомольскую правду?
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В России липецкая кондитерская фабрика Порошенко работает, а Порошенко с Путиным воюют и что с того? Москаль лысый кретин. Половина жителів Закарпаття працює в РФ, але проросійськіх настроїв немає, - Москаль - Цензор.НЕТ 9900
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Хоть и нелегко, стремись к совершенству (в интимных отношениях упражняйся в многословии).
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Це ваше, Генадію Генадійовичу, чи якогось там Конфуція?
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Почнемо з того, що не просто рпацюють, а і збирають певні данні...
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Москаль не до конца честен и выгораживает свой электорат. Если работают в засрашке , значит так или иначе имеют "пророссийские настроения" осознанно или неосознанно..Это касается не только закарпатцев . Подобные люди всегда голосовали в своей массе то за коммунистов , то за регионалов и прочую нечисть (Поднимите статистику , в частности , по Закарпатью). Таких хватает по всей Украине...
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Да, очень много работают, потому, что заработать можно больше, да и язык знакомый, и отношение лучше. Поляки надменно относятся к украинцам.
Жаль, что власти всячески стараются мешать ездить, сейчас отменили поезд из Ченовцов, до этого из Львова, остался из Франковска, через Киев, для интересу посмотрел, до 20 января билетов нет, дальше не знаю. Народ все равно ездит на автобусах, машинах, но зачем создавать такие трудности гражданам своей страны?
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Кто ж виноват, что на паРашке сейчас строят в разы больше, чем в Европе вообще, не говоря уж об Украине...
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Хахаха.
рбц.ру

общее число обманутых дольщиков в России достигло 85 тыс. «На сегодняшний день в стране насчитывается более 800 замороженных строек в 66 субъектах РФ», - сообщает Интерфакс.
«Мы можем получить последствия кризиса 2008 года. Замороженные объекты - это те объекты, которые закладывались и начинали строиться в 2012-2013 годах. Сейчас я могу точно сказать: количество недостроенных объектов и обманутых дольщиков только возрастет», - спрогнозировал депутат Госдумы Хинштейн, член фракции "Единая Россия", Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с 24 октября 2016 года.
Ранее стало известно, что из-за обилия недостроев российский бюджет ежегодно теряет по 12-17 трлн руб. В ближайшее время со строительного рынка могут уйти до четверти всех застройщиков, считают российские девелоперы: крупные компании ожидают, что кризис приведет к скорому банкротству многих игроков.

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Чи є 50% закарпатців у росії? Де взяв це Хабібулін, ой пробачте москаль-чарівник!? Отож брехня, бо у Росії зараз нема чого робити.
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А напомните, в какой стране сейчас строят какой-то мост на разломах и грязевых вулканах, и где в торопях достраивают стадионы, гостиницы, дороги к какому-то ЧМ-2018?
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Закарпаття дуже різне,контробандою занімаються люди які живуть близько до кордону і то одиниці, багато вирощує ранні овочі, багато людей має власні фури ось вони проросіські погляди мають, багато робили на будівництві в Московії,а тепер неможуть знайти роботу ці теж тяжіють до Москви,але найбільше проросіські погляди проповідують це московські попи,там кожні десять кілометрів монастир. А Москаль в ресторані що може чути,він повністю відірваний від реального стану речей
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Засилля московської церкви в Закарпатті - це дійсно корінь зла ...
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Какой вывод напрашивается? Правильно, власть совсем не занимается созданием новых рабочих мест в Закарпатье, только констатируют свою беспомощность и бесперспективность. Как же так можно, без стеснения, говорить о своей бездеятельности, чуть ли не ставя себе это в заслугу. Прискорбно, но факт.
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Почему бы не включить элементарный здравый смысл? ЕС в нескольких десятках километров, перейди границу только и всё. В рашку надо переться за тысячу: ЗАЧЕМ? Типа лучше зарплаты, условия труда, отношение? Сомневаюсь...
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На паРашке устроиться на работу на порядок проще, чем в ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоловина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль
 
 
 
 
 
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