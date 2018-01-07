 Половина жителей Закарпатья работает в РФ, но пророссийских настроений нет, - Москаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".

"Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", - рассказал глава ОГА.

Он также отметил, что пророссийские настроения не подогревает и Украинская православная церковь Московского патриахата, хотя население очень религиозно.

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"Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря", - рассказал Москаль.

По его словам, в регионе также нет "никаких сепаратистских настроений".