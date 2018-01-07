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 В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС

В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ", - написал он.

Также Тымчук сообщил, что для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в недельный период с территории России было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО “Град”, 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра.

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Кроме того, по его словам, в н.п.Макеевка на территории ОАО "Укругольснаб", где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями "1-го АК ДНР" осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО.

"В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили "Урал", "КамАЗ") перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая", - добавил Тымчук.

В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига, - ИС 01
В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига, - ИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3043097
 
 
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Нормальная цель , свинособаки не поскупились на мишень В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС - Цензор.НЕТ 8113
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только стрелять никто не собирается..
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Кто его знает ,и ружье незаряженное бывает стреляет В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС - Цензор.НЕТ 3280
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тогда что мешает расхерячить дебальцевский транспортный узел..?
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«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями,

сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита».

Ф.Энгельс
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американцы во Вьетнаме это проходили..итог известен..
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в партнеров...стрелять ...ты БУДКА не шатай ...
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ГОТУЄТЬСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ НИНІШНЬОГО СКЛАДУ ЦВК - НАРДЕП
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
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Вранье и агония пеппо переде выборами
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то то ботня в один голос про второй срок заволала..
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Второй срок будет, как бы вы ольгинцы тут не корячились.
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чего уж мелочиться, давай пожизненно.. У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 2336
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Второй срок у Пэтра и команды точно будет = только НА ЗОНЕ.. кому повезет!!!! У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 8103!!!
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их на фронте не будет..если тебе в минстеце не сказали..
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А где "третья сила"? Почему молчит?
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От руководство в стране. През открывачка, этот фиксатор,
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В Сирии активно обсуждают, можно ли уничтожить комплекс С-400 на авиабазе Хмеймим с помощью дрона за $400.
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Послушать тимчука, так кацапы уже во Львове должны быть....
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В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.
«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. «Ленты.ру») кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», - сообщили авторы канала.
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Кацапи чекають коли з пошкоджених літаків можна буде склепати капоніри.
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Сейчас ее Турчинов разнесет из ударного беспилотника или высокоточной ракетой. Ну или как всегда.
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Сирийцы, афганцы и прочие вьетнамцы
Давно уж доказали,что сила- не в металле У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 9848
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Вы знакомы? У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 4834 Деду было 15 лет, когда 2-Мировая "закончилась"...а прадеда хлопнули бойцы ОУН в 1946 году.
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Зерно реквизировал во время голода...так он и с прабабкой познакомился в 1932 году, когда 11 членов ее семьи уехали в Казахстан, где и згинули в безвестности, изнурив себя коммунизмом. Прабабку же он женой взял У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 7894 Она его с товарищем Сталиным всю свою жизнь ненавидела.
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А чего деда не хлопнули... пожалели кацарылого? У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 4438....
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Мудак Вы, сударь...рассейского образца У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 5550 Деда опосля комми на 7-мь лет посадили.
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Вот интересно одно, ПОЧЕМУ склады боеприпасов горят только на территории Украины под Харьковом и Винницей. Что в Лугандоне там все окружено непроходимым силовым полем?
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знаем, там жесткий диск стоит от стиральной машинки " Аурика".
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в сирии такие пво спокойно перехватывают.. это старьё ещё при варварской бомбардировки югославии террористами из нато применялись
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Угу...перехватывает. В альтернативной реальности вашей жизни гибридной У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 2435
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зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи Источник: https://censor.net.ua/n3043097
Ничего страшного. Во-первых она не настоящая, а надувная. Во-вторых у ВСУ скоро будут свои собственные настоящие турецкие радиостанции.
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а, тымчук... этому соврать как два пальца об асфальт, как только он слово такое запомнил..аурика
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Ху#ло тепер буде з космічною швидкістю знати, як дохнуть новоотсоси.
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Для паБЕДЫ над Германией на не хватило 32 000 танков.
маршал дохлого ссср Жюков.
Книга "воспоминания и размышления".Воениздат.1969 год.страница 202. У районі Дебальцевого зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв'язку типу "Ауриго", - ІС - Цензор.НЕТ 588
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС
 
 
 
 
 
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