 В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ", - написал он.

Также Тымчук сообщил, что для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в недельный период с территории России было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО “Град”, 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны. ФОТО

Кроме того, по его словам, в н.п.Макеевка на территории ОАО "Укругольснаб", где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями "1-го АК ДНР" осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО.

"В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили "Урал", "КамАЗ") перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая", - добавил Тымчук.



