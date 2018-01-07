 В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ", - написал он.
Также Тымчук сообщил, что для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в недельный период с территории России было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО “Град”, 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра.
Кроме того, по его словам, в н.п.Макеевка на территории ОАО "Укругольснаб", где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями "1-го АК ДНР" осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО.
"В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили "Урал", "КамАЗ") перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая", - добавил Тымчук.
сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита».
Ф.Энгельс
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. «Ленты.ру») кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», - сообщили авторы канала.
Давно уж доказали,что сила- не в металле
Ничего страшного. Во-первых она не настоящая, а надувная. Во-вторых у ВСУ скоро будут свои собственные настоящие турецкие радиостанции.
маршал дохлого ссср Жюков.
Книга "воспоминания и размышления".Воениздат.1969 год.страница 202.