 "Добрий вечір тобі, пане господарю", - украинский мужской хор канадского Эдмонтона устроил рождественский флешмоб в городском торговом центре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчины спели одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю", изрядно удивив и порадовав посетителей торгового заведения.
Флешмоб начался, когда двое мужчин, сняв куртки под которыми были вышиванки, начали петь первые строки колядки. Постепенно к ним присоединялись другие члены хора.
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Не знаю хто з Вас більший Патріот.
пели бы тут по торговым центрам..
)))
Славімо Його!
Христос народився!
Хай здоров'я з вами буде,
Хай вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб веселО і багато
Провели Різдвяні свята!
https://www.youtube.com/watch?v=GdIW45i61NM
Не пожалкуєте.
И тем не менее летом собирается возвращаться обратно.
Не легла как-то Канада в сердце, и жить становится все труднее по мере взросления ребенка.
Из последнего - нормальный детский сад - 1164 доллара в месяц ( это типа при их "бесплатном дошкольном образовании".А здесь с его канадским гражданством, английским и французским языком, опытом работы куда большие перспективы...
Нормальная цена таунхауса для 2014 года.
Зі Святом Всіх Українців !
Ой радуйся Земле, Син Божий народився!!