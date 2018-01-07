 "Добрий вечір тобі, пане господарю", - украинский мужской хор канадского Эдмонтона устроил рождественский флешмоб в городском торговом центре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчины спели одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю", изрядно удивив и порадовав посетителей торгового заведения.

Флешмоб начался, когда двое мужчин, сняв куртки под которыми были вышиванки, начали петь первые строки колядки. Постепенно к ним присоединялись другие члены хора.

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