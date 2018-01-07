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 "Добрий вечір тобі, пане господарю", - украинский мужской хор канадского Эдмонтона устроил рождественский флешмоб в городском торговом центре. ВИДЕО

Мужской украинский хор канадского Эдмонтона устроил рождественский флешмоб в городском торговом центре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчины спели одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю", изрядно удивив и порадовав посетителей торгового заведения.

Флешмоб начался, когда двое мужчин, сняв куртки под которыми были вышиванки, начали петь первые строки колядки. Постепенно к ним присоединялись другие члены хора.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3043096
 
 
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Как началась война, мы с друзьями отказались ходить с колядками, хотя до этого лет семь ходили.
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Щойно вирядив додому спатоньки друга- колядувати приходив. Добровольцем ходив, півроку як повернувся, назад збирається.
Не знаю хто з Вас більший Патріот.
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Чудово! Користаючись нагодою - зі святом вас дорогі українці! Щастя нам всім і нових досягнень!!
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Файно!!! До сліз. Хай живе і квітне Україна!
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чего ж они на/в Украину не возвращаются?!
пели бы тут по торговым центрам..
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в канаде кормят лучше

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"Хлебай рождественские щи, и не ропщи !", ольгинец "Добрий вечір тобі, пане господарю", - український чоловічий хор канадського Едмонтона влаштував різдвяний флешмоб у міському торговому центрі - Цензор.НЕТ 5031
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Воистину, если Бог наказывает,он забирает разум !!
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продажные псевдопатриоты. Как приятно наверное любить Украину с территории жирной Канады.
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в первом предложении ты представился...\это даже не вопрос...\
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А почему бы и нет? У их предков хватило мозгов построить на чужбине нормальную страну
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які предки? вони виїхали з вже незалежної України на все готове у канаду.
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Якась тьотя вигулює праску на Дерібасівській "Добрий вечір тобі, пане господарю", - український чоловічий хор канадського Едмонтона влаштував різдвяний флешмоб у міському торговому центрі - Цензор.НЕТ 9201 То є Одеса,крихітко!

"Добрий вечір тобі, пане господарю", - український чоловічий хор канадського Едмонтона влаштував різдвяний флешмоб у міському торговому центрі - Цензор.НЕТ 4973
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надіюсь слідуюче різдво буду празнувати вже в канаді 1
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Тю! А як жеж розбудова нової вільної, демократичної , квітучої України?
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А де ви її бачили ту вільну, демократичну, квітучу Україну? Зараз тут кагал розбудовує олігархічний бантустан. Так що хай краще їде до Канади. З України ще нескоро толк буде. Поки наш народ розуму не набереться і не відправить на звалище весь той олігархічний кагал. Але це буде ще нескоро. Зараз народ лиже шоколадні яйця, ще й добавки просить. Дурні. Тьфу.
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народ ней нездатний нінащо що вони можуть ще витворити це привести до влади косу ! що призведе до громадянської війни і повної руйнації країни 1 тому краще жити в канаді подальше від цього дурдому
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Можеш кинути хвору Мати -- Бог тобі суддя... Їдь хоть до дідька. Тільки за людей не патякай -- тебе на це ніхто не вповноважував.
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я непатякаю а це реальність яку треба сприймати ! скільки ляпали на електорат януовича чим це закінчилось ? вони нас ненавидять розвалилась країна 1 а я ще тоді казав позакривайте пельки цим патріотам інтернетним !
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Сподіваюсь, наступне Різдво будете святкувати в Канаді, а у вас більше на Брайтон-Біч схоже.
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Раптом до влади дорветься косата підстилка Ху...ла- теж обдумую Канаду.
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у такому разі немає що обдумувати валити треба куди можна 1 бо буде стійло а з стійла вже невипустять будуть мочити ! аля білопусь номер 2 ! з тонучого корабля треба втіати або споганиш все своє життя як це розбили мої діди погинули в упа за що ?
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Я все сподіваюся що Україна вистоїть.
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сподіватись то добре я теж сподіваюсь 1 но опитв всіх знаьомих своїх коло друзів всі сказали косу до корита то сходу еміграція 1 а таких демографічних втрат невитримає ніодна економіка 1 роблять майдани скидують пропросіську владу війна з росією обсирають порошенка який веде війну з росією і на обрію новий пропросійський лідер з косою 1як таке може бути ? в умі невкладається ! да і чесно кажучи ходити кругами набридло да і круг закінчиться і буде проасть шкода тільки загиблих пацанів
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якщо косу приведуть то ще 5 міліонів втиче з країни це обєктивна реальність поспілкуйся з людьми 1 безвихідність людей гонить в екміграцію
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А якщо не дорветься і Пєтя залишиться на вєчноє княженіє - краще буде?
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а якщо дорвеця проутінська коса краще буде ?
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так от питання навіщо мені пропутінська коса ? хай вже краще буде шеколад 1 а то наша пісня гарна нова починаєм її знову 1 вибрали юща обісрали вибрали януковича вибрали порошенко і тепер вибрати косу 1 хай бе краще ще той ющенко посьогодні сидів з тими бжолами а то ми стільки горя натерпілись 1 от так і з порохом коса ще гірше
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То повертайте Овоча, а не до Канадщини тікайте. Він же ж за вашою логікою кращий за Косу то Чоколятку.
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вони обидва одинакові 1 банда з 90 обидва проросійські я небачу прости альтернативи сьогодні пороху
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Так Пєтя кращий за Овоча, чи Овоч за Пєтю?
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Причому, все життя відчайдушно. Десь останні 500-600 років.
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Славімо Христа! Славімо націю! До сліз вразило
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*
Христос народився!
Хай здоров'я з вами буде,
Хай вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб веселО і багато
Провели Різдвяні свята!
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А у кацапов есть свои диаспоры? Ну, типа оденут лапти, зипуны (или, что там у них) и, как жахнут что-то типа "мой милёнооооок..."
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"Барыня, барыня, сударыня-барыня.... Это же тупость" (с)
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Как-то читал откровения одного российского композитора советских времён (кажется, Тихона Хренникова, но утверждать не могу). Так вот он сказал, примерно следующее: "Слушаешь украинский или белорусский фольклор - душа радуется и отдыхает, а от русского - со стыда сгореть можно...".
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Славімо Христа! Славімо наших Захисників! Дай Боже їм життя .здоров"я і переможного миру!
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Ведана, если прочтете, большое СПАСИБО за такую Канаду и с праздником!
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спасибо за ролик. муж чуть не плакал - я не заметила, а он увидел, как посторонние люди поют вместе с хором!
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Брат жены уже 6 лет в Канаде, получил гражданство, купил в ипотеку дом за 240 тыс.долларов, нормальная работа и у него, и у жены.
И тем не менее летом собирается возвращаться обратно.
Не легла как-то Канада в сердце, и жить становится все труднее по мере взросления ребенка.
Из последнего - нормальный детский сад - 1164 доллара в месяц ( это типа при их "бесплатном дошкольном образовании".А здесь с его канадским гражданством, английским и французским языком, опытом работы куда большие перспективы...
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240 тыс. - цэ шото сильно дешево за нормальну хатынку для Канады. Чи деревня якась. Чи у гамериканських доллярах?
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Пригород Торонто, Оквилл.
Нормальная цена таунхауса для 2014 года.
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А, ну Оквилл, таунхаус и 2014 усе объясняют.
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Чем дальше от украины, толще и больше патриты
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Ну, где-то так оно и есть. Украину лучше любить издалека.
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Україна вистоїть в цій клятій війні , бо ми цього хочемо і ми цього варті !! Вірю і впевнений , що буде саме так !
Зі Святом Всіх Українців !
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дуже красиво!!
Ой радуйся Земле, Син Божий народився!!
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Молодці!!! З Різдвом Хрістовим!!! Хрістос народився!!! Славімо Його!!!
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це добре що в Канаді живуть наші люди. От не було б там такої потужної діаспори української, то чи була б така потужна підтримка та допомога від Канади - це питання, без відповіді. Українці всього світу,вітаю з Різдвом! Ми чекаємо від вас допомоги!
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Украинцы эмигранты очень любят Украину и чем больше расстояние от родины , тем больше их любовь !))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Добрий вечір тобі, пане господарю", - украинский мужской хор канадского Эдмонтона устроил рождественский флешмоб в городском торговом центре. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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