 За неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано более 10 полетов БПЛА, в том числе 2 из них полеты БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО", - написал он.

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Также Тымчук сообщил, что отмечается активизация деятельности диверсионно-разведовательных групп противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.







Напомним,28 декабря 2017 года украинские военнослужащие сбили российский беспилотник в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область).