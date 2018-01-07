 За неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано более 10 полетов БПЛА, в том числе 2 из них полеты БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО", - написал он.
Также Тымчук сообщил, что отмечается активизация деятельности диверсионно-разведовательных групп противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.
Напомним,28 декабря 2017 года украинские военнослужащие сбили российский беспилотник в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область).
-----
Главную авиабазу РФ в Сирии ночью атаковали беспилотниками, сообщают арабские СМИ. Атака была произведена 6 января с помощью беспилотников, вооруженных миниатюрными бомбами. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.http://rusjev.net/2018/01/07/glavnuyu-aviabazu-rf-v-sirii-nochyu-atakovali-bespilotnikami-video/
Попадешь в нее, летящую, на высоте метров 500?
Вообще, развитие БПЛА - очень большая сейчас проблема. Меры противодействия только создаются, а тысячи ЛА - уже "на крыле".
Противоборство меча и щита никогда не остановится, всегда есть преимущество у какой-то из сторон на один-два шага всего
орнитологи ведут наблюдения.
возможно у беспелотников начался сезон размножения и они скоро начнут трахаццо и откладывать яйцы
7 цитат Василя Стуса "З таборового зошита"
1. Власне, чи є українська інтелігенція? Думаю, або її немає взагалі, або вона все молода і все недозріла. Вона втратила свою якість або ніколи її не досягала. Український інтелігент на 95 % чиновник і на 5 % патріот. Отож, він і патріотизм свій хоче оформити в бюрократичному параграфі, його патріотизм і неглибокий, і ні до чого не зобов'язує.
2. Тільки божевільний може сподіватися на те, що офіційна форма національного життя може щось дати. Усе, що створено на Україні за останні 60 років, поточено бацилою недуги. Як може розвиватися національне дерево, коли йому врубано півкрони? Що таке українська історія - без істориків, коли немає ні козацьких літописів, ні історії Руси, ні Костомарова, Маркевича, Бантиш-Каменського, Антоновича, Грушевського. Яка може бути література, коли вона не має доброї половини авторів? І авторів першокласних - таких, як Винниченко, Хвильовий, Підмогильний. Ось і маємо прозу колгоспних підлітків - один співучіший за другого, один солодший за другого. З мовою сільської бабусі, яка без "енька" слова не вимовить… "Київ - то така прекрасна флора, але ж фауна!" - казав Віктор Некрасов. І як з ним не погодитися, бачачи цей набір холуїв від літератури, обозних маркітанток естетики, які на національній трагедії шиють собі розмальовані шаровари блазнів-танцюристів, що на трупі України витанцьовують хвацького гопака.
3. Думаю про 1000-ліття християнства на Україні. Гадаю, що було зроблено першу помилку - візантійсько-московський обряд, що нас, найсхіднішу частину Заходу прилучив до Сходу. Наш індивідуалістично-західний дух, спертий деспотичним візантійським православ'ям, так і не зміг вивільнитися з цієї двоїстості духу, двоїстості, що витворила згодом комплекс лицемірства… Здається, що пасеїстичний дух православ'я тяжким каменем упав на молоду невизрілу душу народу - призвів до жіночності духу, як атрибуту нашої духовності. Залізна дисципліна татаро монголів запліднила російський дух, додавши йому агресивності й пірамідальності будови. Український дух так і не зміг виламатися з-під тяжкого каменя пасеїстичної віри. Може, це одна з причин нашої національної трагедії. Не люблю християнства. Ні.
4. Чи не від самого Києва стежу за подіями в Польщі. Хай живуть волонтери свободи! Втішає їхня, поляків, нескореність радянському деспотизмові, їхні всенародні струси вражають; робітництво, інтелігенція, студентство - все, крім війська і поліції.
Коли так ітимуть події, то завтра полум'я охопить і військо. Що тоді робитимуть Брежнєви-Ярузельські?
У тоталітарному світі немає жодного іншого народу, який би так віддано захищав своє людське і національне право. Польща подає Україні приклад (психологічно ми, українці, близькі, може, найближчі до польської натури, але в нас нема головного - святого патріотизму, який консолідує поляків).
Як шкода, що Україна не готова брати уроки в польського вчителя.
Але режим СРСР і офіційної Польщі, відважившися боротися з власним народом найгрубішим поліційним тиском, знову виявив свою антинародну деспотичну суть.
Після Польщі - так мені здається - вірити в московські ідеали може тільки останній дурень і останній негідник. На жаль, не знаю, яке враження справила Польща на народи СРСР і цілого табору...
Я захоплений польськими звитяжцями духу і шкодую, що я не поляк. Польща робить епоху в тоталітарному світі і готує його крах. Але чи стане польський приклад і нашим - ось питання.
5. Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася для мене, що днями вона зачиниться за мною - і зачиниться надовго. Але що я мав робити? За кордон українців не випускають, та й не дуже кортіло - за той кордон: бо хто ж тут, на Великій Україні, стане горлом обурення і протесту? Це вже доля, а долі не обирають. Отож її приймають - яка вона вже не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас...
6. У Києві я довідався, що людей, близьких до Гельсінкської групи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні, судили Овсієнка, Горбаля, Литвина, так перегодом розправилися з Чорноволом і Розумним. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що Група фактично лишилася напризволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. Коли життя забране - крихт я не потребую.
7. Прощаючись з дружиною я заявив їй: "Відчуваю, що бачитися вдруге, напевно, доведеться в таборі". Вона згодилася з тим, тамуючи сльози. Але голови гнути я не збирався бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину.
«Час творчості / Dichtenszeit», видавництво "Дніпро", 2005 / 647-667 с.
Насчет всех других можно спрашивать, если ты такой умный, то почему не Президент США?
Делайте выводы , кто умнее!
Я считаю , что хутИн подонок и мерзкий убийца !