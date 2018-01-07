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Все про:беспилотник (481) боевик (16117) разведка (1780) Тымчук (1585)

 За неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС

За последнюю неделю в зоне проведения АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано более 10 полетов БПЛА, в том числе 2 из них полеты БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО", - написал он.

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Также Тымчук сообщил, что отмечается активизация деятельности диверсионно-разведовательных групп противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.

За неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС 01
За неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС 02

Напомним,28 декабря 2017 года украинские военнослужащие сбили российский беспилотник в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область). 

Источник: https://censor.net.ua/n3043094
 
 
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А в цей час,
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Главную авиабазу РФ в Сирии ночью атаковали беспилотниками, сообщают арабские СМИ. Атака была произведена 6 января с помощью беспилотников, вооруженных миниатюрными бомбами. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.http://rusjev.net/2018/01/07/glavnuyu-aviabazu-rf-v-sirii-nochyu-atakovali-bespilotnikami-video/
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Господи, где ж вы эти примитивные фейковые сайты находите?
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Тупий, так??? Гугли , балєзний....😀😀
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Я так подозреваю, что именно ТЫ на этой ерунде и специализирован. Ибо вокруг твоих постов одни ссылки на фейковые сайты. Окстись уже. Пусть тебе другую тему выдадут. Палево одно. Упродовж тижня в зоні АТО зафіксовано понад 10 польотів ворожих безпілотників, - ІС - Цензор.НЕТ 5865 Да- и я АБСОЛЮТНО здоровый. Чего и тебе желаю. Упродовж тижня в зоні АТО зафіксовано понад 10 польотів ворожих безпілотників, - ІС - Цензор.НЕТ 5865
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давно побежденные террористы уничтожают уже выведенные войска. Оксюморон какой-то....
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А Шо сбивать их нечем? Или в Штабе запретили сбивать вражеские беспилотники?
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большинство беспилотников - примерно размером с гладильную доску.
Попадешь в нее, летящую, на высоте метров 500?
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Не попадешь. Особенно если не стрелять, стрелять не из чего и боеприпасов нет.
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на такое - есть. МЗА там малоэффективна, обычная ПВО бессильна вовсе. А пулеметов на передке хватает.
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МЗА, ПВО и пулеметы - далеко не все возможные средства противодействия БПЛА. И даже они не вовсе бессильны.
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ну, так и сбивают когда-никогда, кто ж отрицает.
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многие летят автономно, без канала управления с земли. Программа полета в "голове", он никак не управляется и никак не может быть заглушен.
Вообще, развитие БПЛА - очень большая сейчас проблема. Меры противодействия только создаются, а тысячи ЛА - уже "на крыле".
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будь який дрон використовує GPS - навігатор....
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та і чесно кажучи,на четвертому році війни можна було б обзавестись парочкою орлів-дрон хантерів Упродовж тижня в зоні АТО зафіксовано понад 10 польотів ворожих безпілотників, - ІС - Цензор.НЕТ 2276
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Интересно, если есть самолеты-есть истребители самолетов. А на беспилотников что - нет беспилотников-истребителей беспилотников? Как-то странно.
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пока нет, но появятся. Понятно, что сбить тарахтелку, которую и не видно-то толком ни визуально, ни аппаратно, довольно трудно
Противоборство меча и щита никогда не остановится, всегда есть преимущество у какой-то из сторон на один-два шага всего
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идет миграция беспелотников.
орнитологи ведут наблюдения.
возможно у беспелотников начался сезон размножения и они скоро начнут трахаццо и откладывать яйцы
За тиждень в зоні АТО зафіксовано понад 10 польотів ворожих безпілотників, - ІС - Цензор.НЕТ 9810
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на цих "пташок" триває сезон полювання.
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#з_прочитаного
7 цитат Василя Стуса "З таборового зошита"
1. Власне, чи є українська інтелігенція? Думаю, або її немає взагалі, або вона все молода і все недозріла. Вона втратила свою якість або ніколи її не досягала. Український інтелігент на 95 % чиновник і на 5 % патріот. Отож, він і патріотизм свій хоче оформити в бюрократичному параграфі, його патріотизм і неглибокий, і ні до чого не зобов'язує.
2. Тільки божевільний може сподіватися на те, що офіційна форма національного життя може щось дати. Усе, що створено на Україні за останні 60 років, поточено бацилою недуги. Як може розвиватися національне дерево, коли йому врубано півкрони? Що таке українська історія - без істориків, коли немає ні козацьких літописів, ні історії Руси, ні Костомарова, Маркевича, Бантиш-Каменського, Антоновича, Грушевського. Яка може бути література, коли вона не має доброї половини авторів? І авторів першокласних - таких, як Винниченко, Хвильовий, Підмогильний. Ось і маємо прозу колгоспних підлітків - один співучіший за другого, один солодший за другого. З мовою сільської бабусі, яка без "енька" слова не вимовить… "Київ - то така прекрасна флора, але ж фауна!" - казав Віктор Некрасов. І як з ним не погодитися, бачачи цей набір холуїв від літератури, обозних маркітанток естетики, які на національній трагедії шиють собі розмальовані шаровари блазнів-танцюристів, що на трупі України витанцьовують хвацького гопака.
3. Думаю про 1000-ліття християнства на Україні. Гадаю, що було зроблено першу помилку - візантійсько-московський обряд, що нас, найсхіднішу частину Заходу прилучив до Сходу. Наш індивідуалістично-західний дух, спертий деспотичним візантійським православ'ям, так і не зміг вивільнитися з цієї двоїстості духу, двоїстості, що витворила згодом комплекс лицемірства… Здається, що пасеїстичний дух православ'я тяжким каменем упав на молоду невизрілу душу народу - призвів до жіночності духу, як атрибуту нашої духовності. Залізна дисципліна татаро монголів запліднила російський дух, додавши йому агресивності й пірамідальності будови. Український дух так і не зміг виламатися з-під тяжкого каменя пасеїстичної віри. Може, це одна з причин нашої національної трагедії. Не люблю християнства. Ні.
4. Чи не від самого Києва стежу за подіями в Польщі. Хай живуть волонтери свободи! Втішає їхня, поляків, нескореність радянському деспотизмові, їхні всенародні струси вражають; робітництво, інтелігенція, студентство - все, крім війська і поліції.
Коли так ітимуть події, то завтра полум'я охопить і військо. Що тоді робитимуть Брежнєви-Ярузельські?
У тоталітарному світі немає жодного іншого народу, який би так віддано захищав своє людське і національне право. Польща подає Україні приклад (психологічно ми, українці, близькі, може, найближчі до польської натури, але в нас нема головного - святого патріотизму, який консолідує поляків).
Як шкода, що Україна не готова брати уроки в польського вчителя.
Але режим СРСР і офіційної Польщі, відважившися боротися з власним народом найгрубішим поліційним тиском, знову виявив свою антинародну деспотичну суть.
Після Польщі - так мені здається - вірити в московські ідеали може тільки останній дурень і останній негідник. На жаль, не знаю, яке враження справила Польща на народи СРСР і цілого табору...
Я захоплений польськими звитяжцями духу і шкодую, що я не поляк. Польща робить епоху в тоталітарному світі і готує його крах. Але чи стане польський приклад і нашим - ось питання.
5. Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася для мене, що днями вона зачиниться за мною - і зачиниться надовго. Але що я мав робити? За кордон українців не випускають, та й не дуже кортіло - за той кордон: бо хто ж тут, на Великій Україні, стане горлом обурення і протесту? Це вже доля, а долі не обирають. Отож її приймають - яка вона вже не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас...
6. У Києві я довідався, що людей, близьких до Гельсінкської групи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні, судили Овсієнка, Горбаля, Литвина, так перегодом розправилися з Чорноволом і Розумним. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що Група фактично лишилася напризволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. Коли життя забране - крихт я не потребую.
7. Прощаючись з дружиною я заявив їй: "Відчуваю, що бачитися вдруге, напевно, доведеться в таборі". Вона згодилася з тим, тамуючи сльози. Але голови гнути я не збирався бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину.
«Час творчості / Dichtenszeit», видавництво "Дніпро", 2005 / 647-667 с.
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это для усиления совместной безопасности....
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А ведь реально, Трамп - умный.
Насчет всех других можно спрашивать, если ты такой умный, то почему не Президент США?
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Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает и редко скажет, второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли; у второго мысль вне сферы языка. У первого язык секретарь мысли, у второго ее сплетник и доносчик.
Делайте выводы , кто умнее!
Я считаю , что хутИн подонок и мерзкий убийца !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю в зоне АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников, - ИС
 
 
 
 
 
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