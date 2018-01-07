 Сразу 7 музыкантов из России попали в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, музыканты нарушили государственную границу Украины во время посещения оккупированного Крыма, куда ездили на фестиваль авторской песни.
Отмечается, что "Чистилище" Миротворца пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.
даже гуглить не хочу чтобы узнать - кто это...
от такой я ограниченный
Сподіваюсь, в Україні ми їх вже не побачимо і не почуємо.
И понял, что Крым для них и есть наивысшая "зарубежная гастроль"
Вон Ксения правильно выразилась - звьозды!!!
счас рыб на дне моря услаждают, не опоздали... жаль, однака..
------------------------------
помнится,когда подвесили муссолини гитлер заявил примерно так же...АХ КАКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ...
Годинник на Вежі @godynnyk1 14 ч.14 часов назад
"Порошенко подав у ВР законопроект "про продовження строку діяльності ЦВК у нинішньому складі на чолі з Охендовским на 2018-2019 роки".
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
Потом выясняется, что никто ничего не подавал, а всего лишь нардеп Карпунцов заявил по ТВ: «Я чув таке, що готується якийсь проект закону для того, щоб продовжити життя цьому складу ЦВК».
И вот так всегда. Что и требовалось доказать.
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
Кто все эти люди ???
Глава Adidas Каспер Рорштед cчитает санкции против Москвы ошибкой.Интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.
PS:Я думаю такие заявления со стороны главы Adidas только сократят продажи этой компании в Украине.Кроме того ихняя продукция действительно продается в оккупированном Крыму.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=adwQ89Cit_0
Татьяна по идее его дочка
На детях одаренных природа действительно отдыхает
остальные никто и звать никак