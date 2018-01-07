EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  7901  67
Все про:запрет (1171) Крым (19203) музыка (547) Россия (67629)

 Сразу 7 музыкантов из России попали в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма

В базу данных украинского сайта Миротворец попали сразу семь российских музыкантов, исполнителей бардовской песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, музыканты нарушили государственную границу Украины во время посещения оккупированного Крыма, куда ездили на фестиваль авторской песни.

Отмечается, что "Чистилище" Миротворца пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Смотрите также: СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3043093
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и не надо делать рекламу незнакомым лицам...
даже гуглить не хочу чтобы узнать - кто это...
от такой я ограниченный
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю хто такі і що за звйозди...
Сподіваюсь, в Україні ми їх вже не побачимо і не почуємо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
согласитесь, если взглянуть на Оксану Марченко как на ведущую, то не сравнить с и.о.министра здравоохранения.
 показать весь комментарий
 
Тем более, как же надо любить деньги, чтобы под него ложиться
 показать весь комментарий
 
 
А как насчет них? Когда в чистилище?


 показать весь комментарий
 
 
Специально посмотрел перечень этих экземпляров
И понял, что Крым для них и есть наивысшая "зарубежная гастроль"

Вон Ксения правильно выразилась - звьозды!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лучче они б на самольот с ансаБЛЯ " Пісні та пляшки",который
счас рыб на дне моря услаждают, не опоздали... жаль, однака..
 показать весь комментарий
 
 
та те мордовские певуны давно в аду с доктором лизой менгле.
 показать весь комментарий
 
 
ОТож...а ці запізнилися на самопад....😀
 показать весь комментарий
 
 
Среди бардов, попавших в «чистилище», значится и Лариса Брохман. Причем она уже прокомментировала эту новость в эфире Радио «Комсомольская правда». В частности, солистка бардовского трио «Мультики» отметила, что не пускать в страну людей из-за их национальности - это НАСТОЯЩАЯ ДИКОСТЬ

------------------------------
помнится,когда подвесили муссолини гитлер заявил примерно так же...АХ КАКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ей покажут, сколько рюзьге прошло через границу за эту неделю. И всех пустили.
 показать весь комментарий
 
 
судя по ее фамилии - она б не возмущалась бы так напрасно. Представители ее национальности тут себя отлично чувствуют. Лучше,чем на земле обетованной.
 показать весь комментарий
 
 
эта дура даже не поняла чего ее не пустили...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2095 Селюки.... - вам тут подарочек от херанта на Рождество....

Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6193 Годинник на Вежі‏ @godynnyk1 14 ч.14 часов назад
"Порошенко подав у ВР законопроект "про продовження строку діяльності ЦВК у нинішньому складі на чолі з Охендовским на 2018-2019 роки".


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как же штырит кацапов от президента.
 показать весь комментарий
 
 
ГОТУЄТЬСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ НИНІШНЬОГО СКЛАДУ ЦВК - НАРДЕП
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
 показать весь комментарий
 
 
То есть сначала громкое бздынь: «Порошенко подав у ВР законопроект "про продовження строку діяльності ЦВК у нинішньому складі на чолі з Охендовским на 2018-2019 роки"». Зрада здрадна, аж сльози течуть.
Потом выясняется, что никто ничего не подавал, а всего лишь нардеп Карпунцов заявил по ТВ: «Я чув таке, що готується якийсь проект закону для того, щоб продовжити життя цьому складу ЦВК».
И вот так всегда. Что и требовалось доказать.
 показать весь комментарий
 
Селюки....)) тебе хозяйка в корыто не кинула...
 показать весь комментарий
 
ГОТУЄТЬСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ НИНІШНЬОГО СКЛАДУ ЦВК - НАРДЕП
https://prm.ua/gotuyetsya-zakonoproekt-pro-zberezhennya-ninishnogo-skladu-tsvk-nardep/
 показать весь комментарий
 
сидел и думал, за шо ж мне выпить хреновухи, а тут и тост созрел Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5770
 показать весь комментарий
 
 
Фестиваль "авторской песни". Бугага. Если бы не Миротворец о них никто даже бы не узнал.
 показать весь комментарий
 
 
видим так принято преподносить подарки на праздники ибо русских снова атаковали в Сирии. Ущерб умалчивается.
 показать весь комментарий
 
 
КацаКрысы Педофила в Сирии дохнут что мухи в Мавзолее при запахе чЛЕНИНА.... Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6065
 показать весь комментарий
 
 
Игорь Тальков в одной песне всё сказал 9 мая 1991 года....,он всё знал наперед....Видеоверсия концерта есть в Ютубе
 показать весь комментарий
 
 
Какие известные исполнители! Что ни имя - то звезда!
 показать весь комментарий
 
 
это была реклама фестиваля авторской пестни в крыму на цензоре.

 показать весь комментарий
 
надеюсь, до очередного контракта не дойдет: слушай или плати.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, эти люди просто любят петь в душе, когда вымывают все свои трещинки...
 показать весь комментарий
 
 
для чого їх вносити поіменно, всим скопом заборонити і все, хай на своїй помийці квакають
 показать весь комментарий
 
Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6142
Глава Adidas Каспер Рорштед cчитает санкции против Москвы ошибкой.Интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.
PS:Я думаю такие заявления со стороны главы Adidas только сократят продажи этой компании в Украине.Кроме того ихняя продукция действительно продается в оккупированном Крыму.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, а скрепники в курсе, шо основатель Адидаса, Ади Дасслер, обшивал нацистов и был другом Адольфика? Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3978
 показать весь комментарий
 
 
Одні друзяки Гітлера піклуються про інших друзяк Гітлера.
 показать весь комментарий
 
 
хто носить речі Adidas, той,безумовний піда--ст
 показать весь комментарий
 
 
Хіба не видно, Брохман, Візбор, Нурмухаметова, рузьке співаки писком.
 показать весь комментарий
 
 
Там вся рясія така. Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7155 Кацабурчеченвреї якісь одні кінчені.
 показать весь комментарий
 
Татьяна Визбор - дочь Юрия Визбора. Поет в основном песни отца. Остальных не знаю.
 показать весь комментарий
 
На счет фамилии Визбор тоже промах. Мать Юрия Визбора - украинка (дев. Шевченко), а отец литовец (настоящая Визборас). Визбор - очень известный бард был в СССР, а также играл в кино. Кто помнит 17 мгновений, Борман - это он Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9260.
 показать весь комментарий
 
Как, неужели вы не узнаете эти истинно русские фамилии? Одразу 7 музикантів із Росії потрапили в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 581
 показать весь комментарий
 
 
Зато тепер у них не буде проблем з гастролями на колимі,в нарьян-марі та в біробіджані...
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы просто не ввести визовый режим?
 показать весь комментарий
 
Кацапів треба, як жабу варити, потихеньку, щоб не опам`яталась, поки варять. Перший же крок зробили - тепер пальчики всі шастаючі здадуть. А потім і візовий підоспіє.
 показать весь комментарий
 
Фамилия Визбор знакома - Это Юрий Визбор - Борман в 17 мгновениях весны
Татьяна по идее его дочка
На детях одаренных природа действительно отдыхает
остальные никто и звать никак
 показать весь комментарий
 
"Мама, мама, что я буду делать? Ку. Мама, мама, как я буду жить?" ©...
 показать весь комментарий
 
 
сделали рекламу артистам, теперь будут уважаемыми людьми
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСразу 7 музыкантов из России попали в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
 вверх