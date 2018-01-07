 Террористы используют перемирие для обустройства новых огневых позиций на Донбассе, – СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО / ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций. Особенно циничным и является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в границах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - сказано в с ообщении.

Так, по данным СЦКК, в отчете СММ ОБСЕ за 03.01.2018 г. указано, что такие нарушения выявлены в восточной части г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора г. Стыла (Донецкая область).

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"Такие циничные действия НВФ ОРДО / ОРЛО свидетельствуют о жестоком равнодушии к местному населению и попытках боевиков НВФ ОРДО / ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве "живого" щита", - отметили в СЦКК.

Напомним, 6 января российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.