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 Террористы используют перемирие для обустройства новых огневых позиций на Донбассе, – СЦКК

Боевики НВФ ОРДЛО используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook. 

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО / ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций. Особенно циничным и является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в границах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - сказано в с ообщении.

Так, по данным СЦКК, в отчете СММ ОБСЕ за 03.01.2018 г. указано, что такие нарушения выявлены в восточной части г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора г. Стыла (Донецкая область).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Террористы ОРДЛО ограничивают свободу передвижения и угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ, - СЦКК

"Такие циничные действия НВФ ОРДО / ОРЛО свидетельствуют о жестоком равнодушии к местному населению и попытках боевиков НВФ ОРДО / ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве "живого" щита", - отметили в СЦКК.

Террористы используют перемирие для обустройства новых огневых позиций на Донбассе, – СЦКК 01

Напомним, 6 января российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3043092
 
 
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ну они всегда так делают....Потом придется их выбивать оттуда большой кровью, когда барыгу Гарант сменит....
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не используют,а пэця им спецом предоставляет такую возможность. ВСУ открывать огонь же немогут
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А перемирие для этого обустройства каждый раз объявляет порошенко. Так на кого он работает? И когда жизнь нашего солдата будет в приоритете? И интересно глянуть статистику попадания наших бойцов в плен, часом не вовремя перемирий?
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Надеюсь, обустройство идет хотя бы на пару-тройку километров ближе к даунецку. А лучше бы уже в центре.
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Дії наших керманичів направлені на зміцнення терористичних організацій лугандона .
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скажите соевые. дамбасня - тамжынашилюди?
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Как говорит мой однокурсник (сам из даунбаса и живущий возле даунецка):они там вроде и люди, но не такие. Как был особый "советский человек", так это "даунбасенки".
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Все по "1984 году" Оруэлла:

"И не имеет никакого значения идет ли в данный момент война или нет, а поскольку окончательная победа вообще невозможна - не важно выигрываем мы войну или проигрываем. Необходимо лишь состояние войны".

😎
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Ничего в этом удивительного нет и не только для обустройство новых позиций , а Абхазии например использовали перемирие , для захвата новых территорий .
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В нас такий варіант не проходить, не вистачить їм сил на захоплення.
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Точно , именно поэтому был заключен Минский сговор , когда Украинские войска успешно освобождали территории Украинской земли от захватчиков .
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Илловайский котел и Минский сговор , это одна и та же программа , цель которой остановить наступление и создать условия для долгой войны , где не будет победителей . А так уже давно бы зачистили бы территорию .
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Можливо би і зачистили ціною в десятки тисяч загиблих і вщент зруйновані міста.
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погибло уже больше чем погибло бы при освобождении. минские бумажки- надо затасовать трубочкой порохловой шмаре
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За Иловайск кое-кого в будущем спросят ,если доживет Терористи використовують перемир'я для облаштування нових вогневих позицій на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3688
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Ця новина стара як світ...
Вони не тільки укріплюють позиції на лінії фронту, але й ментально віддаляють зайняті території від України.
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А без перемирия - что им мешает обустраиваться?
Крики, что Петя запрещает отвечать?
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Совместный с террористами Центр жалуется на террористов. Вот где цинизм. Дележка территорий Украины в Минске с террористами - вот где цинизм. А то, что террористы делают, ну так на то они и террористы. Грози им шоколадным пальчиком, не грози....
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Нужно прекращать финансировать эти территории и выплачивать любые выплаты, так как это все идёт на поддержку оккупанта и его укрепление.
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Хотелось бы объективной информации. На каком расстоянии от жилья находятся позиции ВСУ? И чем занимаются наши бойцы, спят, или тоже укрепляют свои окопы и траншеи. Написали бы, что те прикрываются мирными жителями, а вот мы, к примеру, находимся в 2-3 километрах от жилья и жители в относительной безопасности, мы тоже времени зря не теряем и укрепляем свои позиции - это было бы объективно. А так можно прийти к выводу, что и наши части находятся вблизи насел. пунктов, т.к. по ТВ постоянно показывают работу артиллерии неприятеля по мирным объектам. А какой смысл пулять не по противнику?
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зв'язав пєтя руки нашим Воїнам Мінськом, кожен день як не загиблі, то поранені, а поранення теж різні бувають, не з рогаток же стріляють, не гарант, а тварина, дай, Боже, нашим хлопцям сили і витримки, а петрушці по заслугам, хочу, щоб на своїй шкурі і на своїх дітях відчув плоди своєї діяльності та політики
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У Вас є білий кінь? Так чому Ви тут, а не на "нульовці"?
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Там всего три варианта. Первый это когда Путин разоружит корпуса ЛДНР и оплатит восстановление инфраструктуры, заодно уйдёт из Крыма. Второй, вялотекущая война с периодическими перемириями. Ну а в третьих, когда местные военные корпуса захватят Донецкую и Луганскую область и РФ признает их независимыми субьектами. Можно определить, что второй вариант предпочтительный.
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Первый-нереальный, третий-вероятность близкая к абсолютному нулю. Четвёртый-вынудить х_йла уйти. Но тут нужна воля всего мира.
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Четвёртый нереальный, его просто нет. Весь мир торговля, всегда найдутся торговые партнёры. Пройдитесь по базару, на всех продавцов найдутся покупатели.
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