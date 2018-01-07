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 Происшествия, Киевские новости
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 Окровавленное тело мужчины обнаружили патрульные возле подъезда киевской многоэтажки

В Киеве на Подоле патрульные полицейские обнаружили окровавленное тело мужчины возле одного из подъездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Киев Оперативный", в воскресенье около 12 часов ночи на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в подъезде дома на улице Константиновской, 27, видны кровавые пятна, а их след тянется от квартиры №4 на втором этаже до выхода на улицу.

Соседи также добавили, что в квартире №4 постоянно звучит громко музыка, а ее жители склонны к злоупотреблению алкоголем.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции. На улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

На место также выезжали кинологи и следственно-оперативная группа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043091
 
 
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Ночь вампиров закончилась неудачно раз вся кровь не выпита
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Ну тогда контрольный удар топором по шее.
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Зло, зло. Пьянствуют только дегенераты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОкровавленное тело мужчины обнаружили патрульные возле подъезда киевской многоэтажки
 
 
 
 
 
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