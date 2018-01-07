 Окровавленное тело мужчины обнаружили патрульные возле подъезда киевской многоэтажки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", в воскресенье около 12 часов ночи на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в подъезде дома на улице Константиновской, 27, видны кровавые пятна, а их след тянется от квартиры №4 на втором этаже до выхода на улицу.

Соседи также добавили, что в квартире №4 постоянно звучит громко музыка, а ее жители склонны к злоупотреблению алкоголем.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции. На улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

На место также выезжали кинологи и следственно-оперативная группа.

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