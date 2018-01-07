 Тепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым

Как информирует Цензор.НЕТ, свои поздравления Президент и премьер разместили на своих страница в Facebook.

В частности, Порошенко написал: "С Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит каждую украинскую семью".

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В свою очередь, Гройсман пожелал гражданам Украины тепла, мира и Божьего благословения.

"Друзья, поздравляю с Рождеством Христовым! Хочу, чтобы Рождество наполнило сердца любовью и теплом! Мира и благополучия каждой украинской семье!", - написал глава правительства.

Как известно, в ночь с 6 на 7 января Украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово.

В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего.

7 января является официальным государственным праздником в Украине.