 Тепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым

Как информирует Цензор.НЕТ, свои поздравления Президент и премьер разместили на своих страница в Facebook.
В частности, Порошенко написал: "С Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит каждую украинскую семью".
В свою очередь, Гройсман пожелал гражданам Украины тепла, мира и Божьего благословения.
"Друзья, поздравляю с Рождеством Христовым! Хочу, чтобы Рождество наполнило сердца любовью и теплом! Мира и благополучия каждой украинской семье!", - написал глава правительства.
Как известно, в ночь с 6 на 7 января Украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово.
В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего.
7 января является официальным государственным праздником в Украине.
@MyKyivUkraine
Різдвяні колядки колоради.
Головний герой коміксу двохтисячолітньої давнини під назвою "новий заповіт" веде абсолютно антисуспільне життя паразита - безхатька і жебрака, його "учні" також. А вся ідеологема цього "витвору мистецтва" давніх іудеїв в тому, що вчить послідовників головного героя жити таким же життям. Так, там є надбані людством досвіди суспільного існування, та вони повністю нівелюються "повчаннями" головного героя, тому в суспільствах, де домінує ця релігія, завжди існувала і буде існувати подвійна, потрійна, "мораль". Коротше - вкрай дурна книженція, яку навмисно возвели в розряд бестселлера, "книги книг", в часи переходу людства у новий світовий порядок - феодалізм для тримання підлеглих у покорі і страху, суто релігія для холопів, це було нескладно зробити в умовах повального невігластва і браку інформації. Верхівка владоможна мала інші репери (тамплієри, розенкрейцери, масони, ілюмінати, тощо)...
У нас ще багато холопів, яких можна водити за носа "днями народення" вигаданого "бога".
Но количество словесно дефецирующих и однообразность куч, украшеных проклятиями, в праздник Рождества Христова наталкивает на мысль, что Клим Чугункин живёт во многих из нас, а кем-то он успешно руководит...
Георгий Семенец, Аргумент
Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!
У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!
Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає... капець!
А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.
У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!
І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату за доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!
Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!
Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!
Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!
Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скорої.
Ваш шанувальник - Головко Василь.
Этот ублюдок с заросшей щетиной
Давит прыщи на морщинистой коже,
Он - порохобот, он - скотина,
Дайте скорее ему по роже.
Он - п*дарас с засохшим уем,
Он - долбоё*, он не может просраться,
Он - коммунист, он был вафлежуем,
Дайте скорее ему по яйцам.
Что ты смотришь, ублюдок вонючий,
Томик Ленина прячешь под уем,
Ну-ка припудри уй свой вонючий,
Дам ногой тебе по ую.
Вы - коммунисты, вы все - пид*расы,
Вы - гомосеки, вы - и засранцы.
Вы - мудозвоны, вы - яйцетрясы,
Дайте им скорей по яйцам!