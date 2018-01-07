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Все про:поздравление (608) Порошенко (14067) праздник (1393) Рождество (211) Гройсман (3747)

 Тепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым.

Как информирует Цензор.НЕТ, свои поздравления Президент и премьер разместили на своих страница в Facebook.

В частности, Порошенко написал: "С Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит каждую украинскую семью".

Тепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым"

В свою очередь, Гройсман пожелал гражданам Украины тепла, мира и Божьего благословения.

"Друзья, поздравляю с Рождеством Христовым! Хочу, чтобы Рождество наполнило сердца любовью и теплом! Мира и благополучия каждой украинской семье!", - написал глава правительства.

Тепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым 02

Как известно, в ночь с 6 на 7 января Украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово.

В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего. 

7 января является официальным государственным праздником в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3043089
 
 
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My Kyiv

@MyKyivUkraine
Різдвяні колядки колоради.Тепла, миру і Божого благословення, - Порошенко і Гройсман привітали громадян із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 4298
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Лицемірні щуроістоти в яких нема нічого святого, окрім бабла. Горіть у пеклі, злодюги ! Амінь!
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Ботва порошенкина спамит. Проснулись и на работу! Даже в праздники выперлись , аки пчёлы. Лучше бы друзей вернули, чем кнопку спама.
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всі коменти ден і компанія спамить, підозрюю, що це і є наш пєтя
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дякуємо високим посадовцям-євреям иудської віри за те що привітали український народ християнської віри з святом Різдва.
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з вами не буде ні тепла, ні миру, козлота цинічна бажає тепла і миру, в жопу ідіть, уроди солоденькі, твікс рошенівського розливу
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Просьба всем нещоколадным, пройдитесь по ветке. Все нормальные комментарии заспамлены.
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Не пойняв я шото, Ханука ніби вже пройшла .)))
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Спамте безпринципних соєвих холуїв-христопродавців!
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Релігія для холопів. Для вільних - знання і досвід.
Головний герой коміксу двохтисячолітньої давнини під назвою "новий заповіт" веде абсолютно антисуспільне життя паразита - безхатька і жебрака, його "учні" також. А вся ідеологема цього "витвору мистецтва" давніх іудеїв в тому, що вчить послідовників головного героя жити таким же життям. Так, там є надбані людством досвіди суспільного існування, та вони повністю нівелюються "повчаннями" головного героя, тому в суспільствах, де домінує ця релігія, завжди існувала і буде існувати подвійна, потрійна, "мораль". Коротше - вкрай дурна книженція, яку навмисно возвели в розряд бестселлера, "книги книг", в часи переходу людства у новий світовий порядок - феодалізм для тримання підлеглих у покорі і страху, суто релігія для холопів, це було нескладно зробити в умовах повального невігластва і браку інформації. Верхівка владоможна мала інші репери (тамплієри, розенкрейцери, масони, ілюмінати, тощо)...

У нас ще багато холопів, яких можна водити за носа "днями народення" вигаданого "бога".
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Суки цинічні,з їхнім теплом скоро всі ліси повирубуєм!
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Недовольство властью - это более, чем нормально, я тоже ею не ддоволен.
Но количество словесно дефецирующих и однообразность куч, украшеных проклятиями, в праздник Рождества Христова наталкивает на мысль, что Клим Чугункин живёт во многих из нас, а кем-то он успешно руководит...
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Все чем занимаются барыги это помпезно поздравляют и грабят народ... Тепла, миру і Божого благословення, - Порошенко і Гройсман привітали громадян із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 3445 лошарам это нравица.
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Та хто їх знає - подобається їм це чи ні. Вони знають піти стадом до урни і кинути бюлетень.
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«Цинизм властной верхушки при президенте Порошенко уже превзошел цинизм "семьи" Януковича. При Януковиче наиболее одиозных казнокрадов хотя бы сажали, при Порошенко же в тюрьму не сел никто; хуже того: все, кто сел за коррупцию при Януковиче, досрочно вышли на свободу при Порошенко».
Георгий Семенец, Аргумент
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Президенту. Доповідна записка.
Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!
У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!
Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає... капець!
А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.
У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!
І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату за доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!
Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!
Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!
Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!
Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скорої.
Ваш шанувальник - Головко Василь.
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https://strana.ua/articles/private-life/115817-prezident-v-ocherednoj-raz-sletal-otdokhnut-na-maldivy-a-nevestka-valerii-hontarevoj-delaet-foto-v-alpakh.html
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На "Цензор" вже і заходити та залишати свої думки ("коменти") не цікаво, - "протидійники" дуже щільно "зайняли оборону" та дуже активно відпрацьовують свої "срібляники", поливаючи брудом всіх незгодних з владою бариг. В цей ситуації дратує те, що кошти за свою "роботу" вони отримують ні з власних рахунків порошенків, гройсманів та інших "шановних шоколадників", а з державної казни, куди платники податків (у тому числі я), відраховують свої "кровні". Тому таки як я (полковник запасу) замість того, щоб гідно жити на чесно заслужену пенсію (як офіцери західних силових структур), вимушені працювати, щоб не здохнути, - ціни на все захмарні, а пенсія на рівні "нижче плінтуса" та завдяки всім цім "добродіям", які зараз "щиро вітають шановних українців", підвищуватись не буде!!! То нах@я особисто мені та таким як я ваші "щирі побажання", "шоколадники"?! Ну то як кажуть, скільки мотузці не витися але кінець буде!!! Тому ні допоможуть вже вам, козли, всі ваші "піар-акції" та інша "хрєнь", - "усідчівиє" на це ще "поведуться", а люди з вищою освітою (та ще і двома) та "активним життєвим кредо" всім вашим "щирим побажанням" вже давно не вірять! Тому готуйтесь до того моменту, коли треба буде "за базар" відповідати!!! Так що готуйтесь, уроди, - свята дуже скоро скінчаться, а там...
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Уважаемые админы! Форум весь заспамлен шоколадной гвардией! Ветки как таковой нет- одни надписи мелким шрифтом.
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Порохобот
Этот ублюдок с заросшей щетиной
Давит прыщи на морщинистой коже,
Он - порохобот, он - скотина,
Дайте скорее ему по роже.
Он - п*дарас с засохшим уем,
Он - долбоё*, он не может просраться,
Он - коммунист, он был вафлежуем,
Дайте скорее ему по яйцам.
Что ты смотришь, ублюдок вонючий,
Томик Ленина прячешь под уем,
Ну-ка припудри уй свой вонючий,
Дам ногой тебе по ую.
Вы - коммунисты, вы все - пид*расы,
Вы - гомосеки, вы - и засранцы.
Вы - мудозвоны, вы - яйцетрясы,
Дайте им скорей по яйцам!
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Не могу и НЕ ХОЧу пожелать вам свиньям того же....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТепла, мира и Божьего благословения, - Порошенко и Гройсман поздравили граждан с Рождеством Христовым
 
 
 
 
 
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