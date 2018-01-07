 За год на Донбассе разминировали почти 26 тысяч гектаров, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На начало года группы разминирования ВС Украины и других силовых структур разминировали почти 26 тыс. гектаров территории на востоке Украины.

Согласно Плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год, основные усилия органов исполнительной власти и неправительственных организаций были сосредоточены на проведении нетехнических обследований. Осуществлялись мероприятия по разминированию, а также маркировке идентифицированных подозрительных и опасных участков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2018 группы разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории почти 26 тыс. гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 тыс. взрывоопасных предметов.

В частности, группы разминирования Вооруженных Сил Украины работали на территории 3632 гектаров, где им удалось обезвредить и уничтожить более 177 500 взрывоопасных предметов. Также очищены более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Всего было проверено 106 объектов.

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"Под общей координацией Министерства обороны Украины к выполнению упомянутого плана также привлекались неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года участвовали в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов. Наибольший вклад в это дело сделала фонд The ​​Halo Trust.

Также в течение года продолжалась работа по информированию населения о рисках, связанных с минной опасностью к которой были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и неправительственных организаций", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сообщил, что Украина занимает первое место в мире по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин.