 Террористы ОРДЛО ограничивают свободу передвижения и угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украине территории", - сказано в сообщении.
В то же время, в СЦКК подчеркнули, что "популисты из ОРДЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ".
"Особую наглость таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилась. Так, к примеру, за первый же месяц его "действия" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений.
Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствие заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДО/ ОРЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в зоне проведения АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.
Якщо це правда, то далі уже слово за народом України...
https://goo.gl/TMzVUv
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http://ua24ua.net/lutsenko_ego_gena_i_sin_obyavleni_personami_non_grata_v_ssha_sotsseti/
😀😀😸😸
Ну и 🍫🍫🍬🍬, хавай, балезный....
есть "ГЕНШТАБЪ" НАЖМИ чоколатным липким пальчиком_ и
найдёшь "UAINFO.ORG"...
Censor.net не віриш балєзний???😸😸😸🍫🍫🍫
http://uainfo.org/blognews/1515245438-lutsenko-ego-zhena-i-syn-obyavleny-personami-non-grata-v.html
Лучче не васкресай, миньон чоколатный...😸😸😸
😁
👕👍Great!
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