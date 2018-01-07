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 Террористы ОРДЛО ограничивают свободу передвижения и угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ, - СЦКК

Пророссийские террористические группировки НВФ ОРДЛО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украине территории", - сказано в сообщении.

В то же время, в СЦКК подчеркнули, что "популисты из ОРДЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ".

"Особую наглость таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилась. Так, к примеру, за первый же месяц его "действия" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Главари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствие заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДО/ ОРЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в зоне проведения АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.

Террористы ОРДЛО ограничивают свободу передвижения и угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043087
 
 
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На душі стало якось веселіше. Ринату Ахметову заборонено в'їзд в США, а за цим підіспіла інформація, що і Юрій Луценко та його дружина Ірина Луценко і син Олександр оголошені «Персонами нон грата» в США
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Якщо це правда, то соєво-ригові довипєндрувались... Чекали песональні санкції проти хуйловців, а отримали песональні санкції проти ригово-соєвих уродів.
Якщо це правда, то далі уже слово за народом України...
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поживем побачим....ну просто задовбали вже усіх ці тварі.
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так это по сути и есть - персональные санкции против хуйловцев.. )
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Супер! Генрокурор Луценко, его жена и сын объявлены «персонами нон грата» в США
https://goo.gl/TMzVUv

😸😸😸😱😱😱😀😀😀😀
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Сайт "Экономика от Пророка". Самому не смешно?
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Луценко, его жена и сын объявлены «персонами нон грата» в США - соцсети
http://ua24ua.net/lutsenko_ego_gena_i_sin_obyavleni_personami_non_grata_v_ssha_sotsseti/
😀😀😸😸

Ну и 🍫🍫🍬🍬, хавай, балезный....
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Это все "желтая" пресса. Дай ОФИЦИАЛЬНЫЙ источник. И тогда порадуемся вместе.
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Миньончик, вверху справа ентой и любой ветки Цензора
есть "ГЕНШТАБЪ" НАЖМИ чоколатным липким пальчиком_ и
найдёшь "UAINFO.ORG"...

Censor.net не віриш балєзний???😸😸😸🍫🍫🍫
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Читай, любезный : "Правда из БЛОГОВ". Т.Е. бред воспаленного мозга блогеров, т.е. брехунов. Дай ссылку на ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники. Слабо? Терористи ОРДЛО обмежують свободу пересування і погрожують спостерігачам СММ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2181
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Луценко, его жена и сын объявлены "персонами нон грата" в США - журналист
http://uainfo.org/blognews/1515245438-lutsenko-ego-zhena-i-syn-obyavleny-personami-non-grata-v.html
Лучче не васкресай, миньон чоколатный...😸😸😸
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"Об этом сообщил в ФБ известный публицист и политолог Ростислав Демчук". Это ещё кто? Где ссылка на официальные источники? Ваши ссылки-какие-то непонятные клоны. Да, и мне пофиг на луценка и всех вместе взятых. Дай просто официальный источник, миньон лапотный. Терористи ОРДЛО обмежують свободу пересування і погрожують спостерігачам СММ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1771
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Та тобі ніхто доводити і не буде, міньончику!!! Шотама в методичках?? 😀😀😸😸
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Да что ты так нервничаешь? Я же ничего сверестественного не прошу. Дай ссылку на телеканал любой, радиопрограмму, а не на блогеров. Вот и все. В твоей методичке такой поворот событий не предусмотрен? Терористи ОРДЛО обмежують свободу пересування і погрожують спостерігачам СММ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8986
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но как они им гордятся...! - это же так красиво придумано...!!!
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не знаю как там про ахметова, но про прокулоли и "иркувынесикозла" - похоже на фейк
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АТО з хлібом з сіллю зустрічали, мля...
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Колючей проволокой обтянуть это ордло и ни одно существо не впускать оттуда,.
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Полностью солидарен. И крыс тоже. Кто хочет туда-будь ласка, но безправа возврата.
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это как ограничивают? накушаются водкэ вместе, а те передвигаться не в состоянии?
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путя проталкивает свой вариант "голубых касок"
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Случаи сексуальных домагательств, к постоянно обеспокоенным счетоводам фиксировались?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы ОРДЛО ограничивают свободу передвижения и угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ, - СЦКК
 
 
 
 
 
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