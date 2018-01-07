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Все про:Литва (1173) НАТО (5601) Балтия (183) Россия (67629) самолет (1973)

 Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем

По данным министерства обороны Литвы, представленным BNS, в прошлом году истребители НАТО сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом - около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.

Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии - в Эмари.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: ВВС США показали, как дважды перехватывали российские истребители Су-30 над Балтией. ВИДЕО

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

Источник: https://censor.net.ua/n3043086
 
 
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Мабуть росіянам пече, що країни Балтії вільні від їх впливу. Російські літаки у тому регіоні без сумніву є засобом залякування цих країн.
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По аналогии, каждого кацапа, прибывающего в страны ЕС, должен встречать и сопровождать киллер.
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киллер всегда стреляет и убивает а..... эти какие то голубки.....
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сопроводили...
Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем - Цензор.НЕТ 4760

оказали эскорт услуги
Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем - Цензор.НЕТ 2038
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Мне больше нравится "сопровождение" от Эрдогана. Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем - Цензор.НЕТ 8495
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А если бы не эти, так еще и хорошо бы жила.

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Говорят кто-то регулярно ходит в туалет на могилу моторолы. Незавидна судьба раба чеченцев.
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Беги на улицу, кавказцам баран нужен.
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Баран у абреков уже есть, на бутылке сидит, на екзорциста отзывается Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 1082
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Сидеть на бутылке- участь русских.
Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 4023
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Этот хач тебя на горлышко подсадил? Вот же негодяй.
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Кацо у тебя одно яйцо? Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 6949
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Кацапчику, ти давно чоловічими геніталіями цікавитися почав?
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Где они такого шпендика надыбали?девке даже наклоняться приходиться.
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тю.. Ну не сбили же.. Чем хвастаться? Вот если сбили бы,да еще чтоб они были под завязку набиты свинорылыми - тогда другое дело.. А так - ни о чем.
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С Праздником Вас ! Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 2917
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Спасибо)))) И Вас с Праздником!!!!! Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 3799
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Ведуть позиційне протистояння...
Добре, що русня натівців напрягає, щоб не розслаблялись...
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Это надо понимать так что почти каждый третий день российские самолёты пролетают над нейтральными водами. Что тут необычного, лучше сказали бы ,сколько раз в прошлом году нарушалось воздушное пространство стран НАТО или Финляндии с Швецией.
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Мимоволі згадується кацапський СУ-24 над Турцією.
Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 451
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130 провокаций только над Балтийским морем.
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Балтийское море - оно такое! Слева НАТО, справа ВС РФ! Все наблюдают и летают друг за другом! Самолёты, паромы, поезда! Провокаций не счесть!
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Результат правления черножопой обезьяны мира, которая превратила мощный блок НАТО, в сопливую бугалтершу Нату. Винищувачі НАТО за рік супроводжували 130 російських літаків, що летіли над Балтійським морем - Цензор.НЕТ 6772
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Думаю что летали, но не так нагло как сейчас.
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Летали и много наглее. И даже сбивали и сажали чужие, в т.ч. гражданские самолёты.
Это сейчас летают как раз не нагло, а в нейтральных водах - из Питера в Калининград и обратно, т.к. другой "дороги" между этими городами нет.
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сопроводили... НАТО, все больше, превращается в мелкого сутенера, по сопровождению шалав.
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Интересно, почем было бы топливо(бензин, керосин, солярка, да и не только топливо), если бы на планете не было вооруженных конфликтов? или за бесплатно? Сколько зря спалили керосина эти несколько летательных аппаратов? сто тонн? или больше?
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В советское время в районе Саулкрасты под Ригой на дачах постоянно стёкла дрожали от переходов звуковых барьеров, думаете можно было против оккупантов хоть слово сказать, при том что по всей Прибалтике десятки РАКЕТНЫХ баз СССР стояли? А теперь, когда приглашённые для охраны от восточных уродов свои же НАТОвские самолёты разок на Рождество над Ригой прошлись, у ваты пердаки рвануло так, что салют померк!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИстребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем
 
 
 
 
 
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