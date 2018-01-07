 Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом - около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.

Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии - в Эмари.

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В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.