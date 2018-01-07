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 Сутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Враг 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб

В Сочельник противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-центре АТО отметили, что украинские военнослужащие огонь не открывали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО

"Всего за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в зоне проведения АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.

Сутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Враг 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043085
 
 
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В пресс-центре АТО отметили, что украинские военнослужащие огонь не открывали. Вместо ненужной стрельбы по оккупанту Саша Крест три раза написал "Горіть у пеклі, москалі".
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Курча 747 і тут нагидило...
Скільки в тебе акаунтів, якими ти одночасно користуєшся на Цензорі?
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отдувается видно за весь отдел - остальные бояры перебрали...)
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Працює в двух позах. Оно нижче веселкін.а. Доба в АТО: один український воїн зазнав поранення. Ворог 3 рази порушив режим припинення вогню, - штаб - Цензор.НЕТ 3666
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Еще заглатывает неплохо, мне понравилось...
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Троляка кацапська...
Думаєш, тебе, півня зальотного, не помітно ?
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а сказать чего хотела,кацапля? Водки нет, иди домой!
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Если бы можно было одними сводками победить.
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Дивно, в ОБСЄ зафіксували 150 вибухів за добу, наші зафіксували три рази
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Враг 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб
 
 
 
 
 
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