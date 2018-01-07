 Сутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Враг 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-центре АТО отметили, что украинские военнослужащие огонь не открывали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО

"Всего за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в зоне проведения АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.