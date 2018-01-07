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 Киевские новости, Общество
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 Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА

Около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Для сравнения: 2015 на Софийской встречали чуть более 40 тыс. украинцев, 2016 - около 70 тыс., 2017 - около 100 тыс. На моей памяти только одна Новогодняя ночь собрала больше людей вместе - Новый год-2014. В ту ночь, если память не изменяет, нас было где-то полмиллиона на Майдане", - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

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Согласно прогнозам Управления туризма КГГА, в период с 19 декабря по 19 января, количество людей, которые посетят праздничные локациив центре Киева, составит около 4 млн. Из них - 100 тыс. туристов из других регионов Украины и около 10 тыс. - иностранные гости.

Также смотрите: Главную новогоднюю елку Украины торжественно открыли на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3043084
 
 
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"Около 100 тысяч", "125-130 тысяч"....... Бред какой-то. Завтра окажется "100 человек". Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА - Цензор.НЕТ 1961
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНовый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА
 
 
 
 
 
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