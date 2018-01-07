 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 150 взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 6 января, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области СММ зафиксировала почти 150 взрывов против примерно 70 в предыдущий отчетный период.

Так, вечером 4 и в ночь на 5 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения, 1 взрыв в воздухе, 2 снаряда с запада на восток, 3 взрыва неопределенного происхождения, 4 снаряда с запада на восток и 2 снаряда с востока на запад, а затем совокупно 5 взрывов неопределенного происхождения и 36 снарядов (21 с востока на запад и 15 с запада на восток) - все по 0,5-1,5 км к югу. Во второй половине дня 5 января с помощью этой же камеры было зафиксирован 1 снаряд с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения и 6 снарядов с востока на запад - все по 0,5-1,5 км на юг.

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Днем 5 января члены патруля Миссии, которые находились на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка) в течение примерно 4 часов, слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета по 0,5-1 км к юго-западу и западу. Наблюдатели также слышали 24 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия.

Вечером 4 января, осуществляя наблюдение в подконтрольном "ДНР" г.Горловка (39 км северо-восточнее Донецка), команда СММ слышала 9 взрывов, оцененных как выстрелы из безоткатные орудия (СПГ-9, 73 мм), 2 взрыва неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета - все за 5-7 км юго-юго-запад.

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Вечером 4 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали 45 взрывов неопределенного происхождения и примерно 220 очередей из крупнокалиберного пулемета -все за 4-6 км на юго-восток.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Со своей позиции в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в 2-4 км на запад.

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