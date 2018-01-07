EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 За рубежом
  1276  27
Все про:космос (530) смерть (4504) США (13040) Янг Джон (1)

 Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну

В США в возрасте 87 лет скончался космонавт Джон Янг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа высадился на поверхность спутника Земли, где в том числе ездил за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"

Кроме того, Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос.

Источник: https://censor.net.ua/n3043081
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаве життя, смерть в достойному віці. Не така страшна космічна радіація, як її описують.
 показать весь комментарий
 
 
Світла йому пам'ять , та уклін низький від усього людства!
 показать весь комментарий
 
 
87 лет. Достойная биография. Жизнь прожил не зря.Сочувствия родственникам.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас кацапы начнут писать в комментах, что американцы на Луну не летали.
 показать весь комментарий
 
 
Так им же по телеку это не показывали. Тогда только две страны отказались от телетрансляций - СССР и Китай. Ничего, скоро кацапы на Солнце высадятся, но там они будут уже не первые
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы им подсказал, что высадку на Солнце надо делать только ночью?
 показать весь комментарий
 
 
У них нова фенечка- про пласку Землю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так у них же и земля плоская, луна наверное вообще квадратная, и ихтамвообщенигденет Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну - Цензор.НЕТ 5413
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то эту тему первым поднял американец и написал об этом книгу.
 показать весь комментарий
 
И что? А русня радостно подхватила и свято в это верит, шизоидная русня вообще обожает теории заговоров, особенно если они касаются США . И если в США в высадку на луну не верят только кучка параноиков, то на паРаше 90% быдлонаселения.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы, как вши. Нам пох на них, соблюдайте гигиену)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
R.I.P конечно, но высадка на Луне это ФЭЙК Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну - Цензор.НЕТ 5418
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
express.co.uk/news/weird/790227/NASA-Apollo-11-moon-landing-hoax-fake
 показать весь комментарий
 
И советские автоматические станции доставившие с Луны точно такой же грунт, как американцы, тоже фейк?
 показать весь комментарий
 
 
Советские доставили около килограмма грунта, американские около 30 грамм , и не грунта а песка, инфа есть в нете Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну - Цензор.НЕТ 6513
 показать весь комментарий
 
А вот и то самое козломордое о котором писали выше что сейчас вылезет и будет визжать - Не были американцы на Луне!!! Ох и припекло тогда козломордым что американцы их обскакали. До сих пор козломордые визжат - вы всё врёти) Были были на Луне и далеко не один раз. А вот козломордые без украинца КОролёва который вам дибилам кацапским всю космонавтику и ракеты сделал, уже не смогли без него никуда долететь.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Тихонов 055f40a1 Даже советы хоть и это не показывали,но говорили что американцы были на луне.У меня есть советская научная книга о космосе,там как раз об этом говорится.
 показать весь комментарий
 
 
Если судить по фамилии, то козломордое животное это ты, а у меня немецкая фамилия Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну - Цензор.НЕТ 7697
 показать весь комментарий
 
Хвамилия твоя КГБешная немецкая а харя и душонка узько бурятская. От тебя козломордой свиньёй воняет за милю.
 показать весь комментарий
 
 
Если 6 экспедиций доставили АЖ (!) 30 граммов (по 5 граммов каждая) - охотно верю! Что на этой Луне брать-то если уж попал туда? Не грунт же! Но как они умудрились разделить эти 30 граммов на более 10 ТЫСЯЧ (!) образцов для исследований более пятистам лабораторий мира я просто не могу приложить ума. Инфа в нете есть?
 показать весь комментарий
 
 
Убивай космонавтов
Я упорный сторонник народной расправы:
Судить всех должны православные люди,
Чтоб не было больше греха и печали,
Чтоб ангелы в небе над Русью летали.

Чтоб ласточки в небе лазурном кружили,
Чтоб в реках текли полноводные воды,
Чтоб в мире одни только русские жили,
Чтоб божьи иконы не вышли из моды.

Убивай космонавтов: они лезут на небо,
И делают, что не дозволено Богом.
Я знаю что им там не будет прощения…
А мне ещё нужно поведать о многом.

Научный прогресс я вообще запрещаю,
Не нужен он Богу, не нужен и людям.
И песни пою я, пока молодая.
Научный прогресс всенародно осудим!

Убивай космонавтов: они лезут на небо
И делают, что не дозволено Богом.
Я знаю, им нет никакого прощения.
Им не наслаждаться под райским пологом.

Убивай космонавтов: они лезут на небо!
Исполни всё то, что наказано Богом.
Я знаю, им нет никакого прощения
Чтоб рвать небеса, словно дьявольским рогом.

Убивай космонавтов!
 показать весь комментарий
 
Roman Drunkerk Православноскрепный немец,что-то много вас тут.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУмер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну
 
 
 
 
 
 вверх