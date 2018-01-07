 Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа высадился на поверхность спутника Земли, где в том числе ездил за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.

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Кроме того, Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос.