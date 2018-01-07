 Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа высадился на поверхность спутника Земли, где в том числе ездил за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.
Кроме того, Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос.
Я упорный сторонник народной расправы:
Судить всех должны православные люди,
Чтоб не было больше греха и печали,
Чтоб ангелы в небе над Русью летали.
Чтоб ласточки в небе лазурном кружили,
Чтоб в реках текли полноводные воды,
Чтоб в мире одни только русские жили,
Чтоб божьи иконы не вышли из моды.
Убивай космонавтов: они лезут на небо,
И делают, что не дозволено Богом.
Я знаю что им там не будет прощения…
А мне ещё нужно поведать о многом.
Научный прогресс я вообще запрещаю,
Не нужен он Богу, не нужен и людям.
И песни пою я, пока молодая.
Научный прогресс всенародно осудим!
Убивай космонавтов: они лезут на небо
И делают, что не дозволено Богом.
Я знаю, им нет никакого прощения.
Им не наслаждаться под райским пологом.
Убивай космонавтов: они лезут на небо!
Исполни всё то, что наказано Богом.
Я знаю, им нет никакого прощения
Чтоб рвать небеса, словно дьявольским рогом.
Убивай космонавтов!