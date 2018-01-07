 Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы

Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.
Сообщается, что Банионис работал по именем "Бронюс". Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США.
"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", - так описывается визит Баниониса в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.
"Согласно документам КГБ, эта поездка агента "Бронюса" в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР", - отмечает центр.
Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет.
Все же (вот как здесь на ветке)были убеждены,что раз активист,значит стукач.
Ну и куда такого внедрять? В актив? Так чекистам туда носа нельзя было сунуть!
Жесточайший партконтроль за их деятельностью (имеется в виду территориальные органы),а также,полный крах карьеры с замечательными записями в личном деле.
Не парься!
Народ в массе своей не компетентен в таких вопросах и судит о жизни по фильмам,не имеющим к реальным событиям,никакого отношения. И даже более того,искажающим,зачастую умыщленно,определенные факты и события.
Удачи.
Пришлось на Колыму ехать. И выстоял.
Что касается Баниониса,то причина удаления из списков секретных сотрудников в другом.
Не депутатство,а вступление в КПСС.
Когда украинцы в 90-х,требовали опубликовать списки сексотов,они не понимали того,что основные и талантливые сексоты,из архивов удалены. А их дела уничтожены.
Это при Хрущеве ввели,что коммунистов удалить и не вербовать.
Зачем их вербовать,если они и так были обязаны.
Вот и получилось,что если сексот вступал в ряды КПСС,не кандидатом,а именно членом,его дело незамедлительно уничтожалось. И контроль со стороны ЦК по этому вопросу,был жесточайший. Так,что друзья,по Банионису,очень большие сомнения......
Нет дела,не докажешь,а признание в этом вопросе,ни от кого не добьешься.
так он и гордостью Литвы был, надеюсь и останется?
Ну к примеру отказался сотрудничать начальник переспективного отдела?
И что? Выгнать и поставить под удар госпрограмму в оборонной сфере?
Мне просто интересно,где потом такой чекист окажется?
Особенно при Берии,который курировал атомную программу.
Извини конечно.
А то,что в Штатах оказался,плюс.
Я вот знаю тех из Конторы,кто умудрился в Австралию и Новую Зеландию перебраться. Причем с большими звездочками. И пенсию себе там умудрились оформить.
Вот и гадай после такого,на кого они работали.
У всех отключали телефон.Но не утех,кто был на прослушке
Знакомая схема.
Касательно прослушки.......сомневаюсь.
На режимных обьектах действует система подобная СОРМ.
Внедрялась уже в конце 70-х по инициатеиве.....нет-нет,не Андропова,а Суслова и Пельше.
Кто такой Андропов против Суслова? НОЛЬ!
Пост про Валенсу.
сейчас Украина и СБУ, что теперь делать?
Правда от инсульта, может напомнили о былом? Ненужный свидетель, всё таки...
Спортсмену и сразу в КПСС и в стукачи? Ты уж одно из двух выбери.
Либо тот кто тебя в раскрутку пустил,имел какой-то личный интерес. Такое тоже бывает.
Как ты знаешь,у нас профессионального спорта не бывает.
А квоты на встиупление,не соблюдались только для пролетариев и военных.
Даже менты не могли свободно вступат,так как военными не были.
У них спецзвания. Это только Шоколадные додумались ментов к военным приравнять. При пролоучении пенсии.
На хрена в колхозе доярку или пастуха к сотрудничеству привлекать?
Вот на Южмаше другое дело.