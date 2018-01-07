EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, За рубежом
  3953  76
Все про:актер (205) КГБ (117) Литва (1173) вербовка (91)

 Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы

Известный литовский актер Донатас Банионис работал на КГБ.

Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Сообщается, что Банионис работал по именем "Бронюс". Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. 

"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", - так описывается визит Баниониса в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Архивы сообщений агентов КГБ обнародуют в Литве, - Delfi

"Согласно документам КГБ, эта поездка агента "Бронюса" в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР", - отмечает центр.

Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет.

Читайте: Это действительно революция. Исследователи со всего мира едут в Киев, - российский историк Тепляков об открытии архивов советских спецслужб в Украине

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043080
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и что ? Лех Валенса тоже был осведомителем КГБ, но это не помешало ему создать "Солидарность" и привести к краху социализма в Польше.
 показать весь комментарий
 
 
А еще один известный пастор до того как сошел с ума был комсомольским активистом... да таких примеров в одной Украине тысячи Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 1549
 показать весь комментарий
 
 
А комсомольский активист в те времена это означало автоматически стукач Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 4660
 показать весь комментарий
 
Иван Петрович Сидоров-избранный. Избранный неосвобожденным комсоргом объединения Заводы-НИИ-ВУЗ. Но не стучал. И стучать никто не требовал.
 показать весь комментарий
 
 
Иван Петрович,а какой смысл оперативному сотруднику,привлекать комсомольский актив,если его потом никуда не внедришь?
Все же (вот как здесь на ветке)были убеждены,что раз активист,значит стукач.
Ну и куда такого внедрять? В актив? Так чекистам туда носа нельзя было сунуть!
Жесточайший партконтроль за их деятельностью (имеется в виду территориальные органы),а также,полный крах карьеры с замечательными записями в личном деле.
Не парься!
Народ в массе своей не компетентен в таких вопросах и судит о жизни по фильмам,не имеющим к реальным событиям,никакого отношения. И даже более того,искажающим,зачастую умыщленно,определенные факты и события.
Удачи.
 показать весь комментарий
 
 
Нє нє...Бути синком клієнта ОБХСС і навчатись на факультеті міжнародних відносин та бути завербованим КаГєБє? Нє нє. Врьоті ви всьо Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 5595
 показать весь комментарий
 
 
Ой! А мене чого не видалили? Я ж про пана діабєтного спасітєля нації написав Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 670
 показать весь комментарий
 
 
Так все известные тогда были агентами кгб. Мне тоже предлагали кое-что, хоть я и неизвестный. правда, удалось смыться.
 показать весь комментарий
 
 
А меня пытались в комсомол втянуть в конце 80-х. Скоты, для отчётности - для галочки... Даже били старшеклассники пару раз - бабы-комсомолки суки науськали...
 показать весь комментарий
 
 
Это ты в Германии рассказывал чтобы получить статус "беженца" Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 9382 Здесь не надо, тут все свои Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 4836
 показать весь комментарий
 
 
перестань, мы с другом в 88 последние из класса вступили, сам не знаю зачем, никто не напрягал, билет до сих пор лежит, чистый и хрустящий, без единого взоса, хотя платил....
 показать весь комментарий
 
 
Вспоминается старый советский фильм "Путь в Сатурн", когда немцы спрашивают пленного, состоял ли тот в профсоюзе, а тот отвечает типа да, но насильственно.)))
 показать весь комментарий
 
 
знал как замечательного артиста...сексот...о покойнике либо хорошо либо ничто...
 показать весь комментарий
 
 
vad- правильно..... "Либо хорошо, либо правду" . Пускай потенциальные сексоты и предатели своего народа знают, что правда все равно всплывет...
 показать весь комментарий
 
 
Никогда не откроются архивы КГБ! Просто нельзя. Не поверят многие. Лет через 100. А как вам Эрнест Хемингуэй? Правда!
 показать весь комментарий
 
Жженов к примеру,на сотрудничество не пошел.
Пришлось на Колыму ехать. И выстоял.

Что касается Баниониса,то причина удаления из списков секретных сотрудников в другом.
Не депутатство,а вступление в КПСС.
Когда украинцы в 90-х,требовали опубликовать списки сексотов,они не понимали того,что основные и талантливые сексоты,из архивов удалены. А их дела уничтожены.
Это при Хрущеве ввели,что коммунистов удалить и не вербовать.
Зачем их вербовать,если они и так были обязаны.
Вот и получилось,что если сексот вступал в ряды КПСС,не кандидатом,а именно членом,его дело незамедлительно уничтожалось. И контроль со стороны ЦК по этому вопросу,был жесточайший. Так,что друзья,по Банионису,очень большие сомнения......
Нет дела,не докажешь,а признание в этом вопросе,ни от кого не добьешься.
 показать весь комментарий
 
 
та ладно?
так он и гордостью Литвы был, надеюсь и останется?
 показать весь комментарий
 
 
По любому, у них гордостей на пальцах можно сосчитать, разбрасываться ими резону нема Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 8918
 показать весь комментарий
 
 
Сабониса помню и всю команду "Жальгирис" Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 1788
 показать весь комментарий
 
 
Не судите, да не судимы будете. Тогда выбор бы один - или ты работаешь на КГБ, или КГБ "работает" с тобой..
 показать весь комментарий
 
 
кузькинамать1 - не было такого выбора....Кто не хотел, тот не работал....
 показать весь комментарий
 
 
В писательско-артистической среде? Зарубежные гастроли, хорошие роли, звания, премии... Или статус невыездного, игра в провинциальном театре, прослушка телефона и прочее. Там умели беседовать и ставить условия.. Слаб человек. И Банионис ли один был такой?
 показать весь комментарий
 
 
Для всего этого, надо было стать просто камунякой.., и только!
 показать весь комментарий
 
 
Камунякой - очень явно. Нужны были и вроде "несогласные" для внедрения в диссидентско-эмигрантские круги. А откажешься - сразу "якорь", как говаривал знакомый особист.
 показать весь комментарий
 
Так и я живой)) А якорь - нет, не на шею, а на карьерные возможности.)) Кое-что потерял (кроме совести))).
 показать весь комментарий
 
Так точно. Можно было спрыгнуть с темы. Если аккуратно - не очень больно. Уже под конец восьмидесятых стало легче, но всё равно ... Мне например сходу в Афган предписание.
 показать весь комментарий
 
 
Кто не хотел тот находился в днепроперовской спец. психбольнице, которой руководил в те времена очень известный доктор по фамилии Лунц , национальную принадлежность доктора угадайте сами
 показать весь комментарий
 
 
Это правда. Но не вся. Если тебе предлагали, а ты отказывался, ты действительно, не работал.Но и с работы, если она хоть как то была связана с гос.органами, оборонкой, поездками за границу, тебя тоже убирали.По сокращению штатов, например.
 показать весь комментарий
 
Yuriy Vernikov - ну да...., это как предложение за хорошие деньги стать пидорасом... Дело личного выбора.... - или ты богатый пидор по вызову, или простой работяга на небольшом окладе....
 показать весь комментарий
 
Ну и как ты уберешь к примеру Королева или Янгеля?
Ну к примеру отказался сотрудничать начальник переспективного отдела?
И что? Выгнать и поставить под удар госпрограмму в оборонной сфере?
Мне просто интересно,где потом такой чекист окажется?
Особенно при Берии,который курировал атомную программу.
 показать весь комментарий
 
На 4-ом курсе ТОВВМУ имел ненавязчивое предложение. Послал к...,на... и в...Распределили по окончанию в вонючую бригаду ржавых ракетных катеров в Большерецке,Камчатка.Прослужил как раз достаточно,шоб прошел мой рапорт по сокращению - 8 месяцев.
 показать весь комментарий
 
 
Если имел ненавязчивое,значит ценности не представлял.
Извини конечно.
А то,что в Штатах оказался,плюс.
Я вот знаю тех из Конторы,кто умудрился в Австралию и Новую Зеландию перебраться. Причем с большими звездочками. И пенсию себе там умудрились оформить.
Вот и гадай после такого,на кого они работали.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное,так. Или понимали, что идеологически - враг.Меня взяли прямо с работы, в марте 83 года. 5-отдел. Сутки вертели, выкрутился с трудом, сначала уйдя в полный отказ, а пото м, поняв, кто сдал, начав валить на него все, что быдо, и не было. Выпустили. Но стучать- не предлагали, что меня поначалу очень удивляло.До того ,как взяли- телефон был больше года на прослушке.А потом один товарищ, партийный кстати, предупредил, что они его обо мне распрашивали.А прослушка просто выявлялась- не платили за телефонные переговоры.
У всех отключали телефон.Но не утех,кто был на прослушке
 показать весь комментарий
 
Сочувствую. Могу с уверенностью сказать,что вас развели обоих.
Знакомая схема.
Касательно прослушки.......сомневаюсь.
На режимных обьектах действует система подобная СОРМ.
Внедрялась уже в конце 70-х по инициатеиве.....нет-нет,не Андропова,а Суслова и Пельше.
Кто такой Андропов против Суслова? НОЛЬ!
 показать весь комментарий
 
Лех Валенса тоже, как оказалось, был агентом КГБ. Но его почему-то не сажают.
 показать весь комментарий
 
 
Не был! Иначе было бы чем шантажировать.

Пост про Валенсу.
 показать весь комментарий
 
Легче написать, кто тогда не был агентом КГБ, чем перечислить всех, кто был..
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, сколько в СБУ зараз працює бувших співробітників КаГеБе? А пан очільник СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
Турчинов заведовал отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Старая школа.
 показать весь комментарий
 
 
был союз, был и кгб.
сейчас Украина и СБУ, что теперь делать?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не удивительно. Иначе его бы столько не снимали и никуда не выпускали. А актер он был хороший.
 показать весь комментарий
 
 
Партейных всех, и хороших, и плохих, выпускали, даже с режимных заводов, где что бы за рабочий стол сесть, раза 5 показываешь пропуск со штампиками...
 показать весь комментарий
 
Это в какие годы? А выездные визы помните, характеристики за подписью "четырехугольника", собеседования в парткоме, инструктажи? И это только чтобы поехать в какую-то Болгарию или Польшу.
 показать весь комментарий
 
Меня за границу только в Молдавию выпускали!
 показать весь комментарий
 
Хотя выглядит притянутым за уши. Должен был написать характеристики про литовцев в США. Откуда он мог про них знать?
 показать весь комментарий
 
 
А он точно написал правильные характеристики? Может, он там херни насочинял?
 показать весь комментарий
 
 
Если в 90 лет умирает, да ещё на постели...
Правда от инсульта, может напомнили о былом? Ненужный свидетель, всё таки...
 показать весь комментарий
 
Уж чем-чем, а долгожительством ненужные свидетели похвастать не могут.
 показать весь комментарий
 
 
Так написано же, что он туда к ним ездил. По их же приглашению. Иначе фиг бы он в Штаты выехал.
 показать весь комментарий
 
Лех Валенса и сегодня путлера отбеливает и отмазывает от убийства президента Качинского и 96 человек !
 показать весь комментарий
 
 
Да ему без разницы, румын или болгарин Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы - Цензор.НЕТ 8142
 показать весь комментарий
 
 
Ну что ж, жаль. Актер был хороший, но мне с ним, пожалуй, только "Солярис" нравился.
 показать весь комментарий
 
Лично мне, боксеру, мастеру спорта, предложили тоже как то вступить в кпсс, в 24 года, и стучать на корешей, и заплетать хвосты с иностранцами... А я подтекст разговора как то пропустил мимо ушей,вообще не предал значению, но когда услышал вновь эту хуй*ю, наверное у меня было такое выражение лица, что "товарижч" вовремя подумал о своем здоровье.
 показать весь комментарий
 
 
Дядя Федя,не преувеличивай!
Спортсмену и сразу в КПСС и в стукачи? Ты уж одно из двух выбери.
Либо тот кто тебя в раскрутку пустил,имел какой-то личный интерес. Такое тоже бывает.
Как ты знаешь,у нас профессионального спорта не бывает.
А квоты на встиупление,не соблюдались только для пролетариев и военных.
Даже менты не могли свободно вступат,так как военными не были.
У них спецзвания. Это только Шоколадные додумались ментов к военным приравнять. При пролоучении пенсии.
 показать весь комментарий
 
 
То Mobsteroid: Просветите пожалуйста, а кто у вас в Германии гордость нации?
 показать весь комментарий
 
В совке половина населения были агентами КГБ, не говоря уже за известных людей. А сейчас половина "независимой" Украины - агенты кремля....
 показать весь комментарий
 
Не было половина населения. Зачем так прикручивать и дураками то выставлять.
На хрена в колхозе доярку или пастуха к сотрудничеству привлекать?
Вот на Южмаше другое дело.
 показать весь комментарий
 
 
Херня.Було б це правдою,вже давно б стало відомо.Якісь мудозвони насрали і всі нюхають.В решті решт можлива ситуація,коли співробітник контори під легендою якогось кінотеатрального діяча познайомився з Баніонісом,створював ситуації для начебто випадкових зустрічей,починав розмови про "спільних знайомих".А потім йшов до кабінету і писав рапорт,що "джерело повідомило..."При цьому Баніоніс "ні ухом,ні рилом" ані про те,хто цей приятель насправді,ані про те,що він "агент Бронюс".Ну а головне "Мертвий сезон" - ахєрєтітєльний фільм,і Ладєйнікова Баніоніс зіграв офігітєльно.
 показать весь комментарий
 
 
100 %,мені про таке вже після розвалу совка самі кегебісти розповідали!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоИзвестный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы
 
 
 
 
 
 вверх