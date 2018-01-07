 Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы

Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Сообщается, что Банионис работал по именем "Бронюс". Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США.

"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", - так описывается визит Баниониса в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.

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"Согласно документам КГБ, эта поездка агента "Бронюса" в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР", - отмечает центр.

Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет.

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