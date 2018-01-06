 "Не было никакого сговора и не было никакого преступления", - Трамп о контактах с россиянами во время выборов 2016 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Все, что я сделал, является на 100 процентов правильным. Это то, что я делаю – решаю вопросы правильно"", - сообщил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде, где он встречался с лидерами республиканцев в Конгрессе.
Президент США посчитал нужным добавить, что он сам и члены его команды никогда не сотрудничали с российскими представителями. "Только чтобы вы поняли: не было никакого сговора, и не было никакого преступления", - сказал он журналистам.
Напоминаем, в январе 2016 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.
Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.
Это смешно !!!
Наверное говорили о погоде....
И кого? Всего лишь Президента США..
Это серьёзный удар по американской "стабильности"
Или нет?
Россияне! Я вам ничего не обещал! Идите нахуй!
Собаки из навоза. Якутия
В «Собаке Баскервилей» Шерлок Холмс пояснял доктору Ватсону о том, как выбрать самую правдоподобную версию, из всех возможных. Надо просто постепенно отметать самые сомнительные версии, а та, которая останется, и будет показывать на наиболее вероятный ход событий.
Ушедший год сделал нечто подобное с РФ. Война в Сирии показала, что Москва готова делать всю грязную работу за Турцию и даже Саудовскую Аравию для того, чтобы снискать у них хоть какое-то расположение. Например, конец года оказался особенно урожайным на трупы россиян потому, что Эрдоган в любой момент может завернуть единственную трубу Турецкого Потока, который вместо магистрали в Европу, Кремль записывает себе в крупные геополитические победы. Что бы Реджеп не передумал, Путин посылает своих военных и наемников туда, куда турки не хотели бы влазить.
С Аравией еще проще. Рияд поддержал ограничение добычи нефти, так нужное Москве, но взамен россияне ровным слоем своих трупов уложили правый берег Евфрата. За все нужно платить. Но это уже не масштаб страны, равной США или даже Китая, Москва уже поставила себя в подчиненное положение региональным лидерам. В общем, сказка о великой державе - умерла в ушедшем году. Там же сконала и легенда о нефтяной империи. Российскую прессу начали гнать мокрыми тряпками из всех порядочных мест и уже начинаются расследования ее подрывной деятельности. Так что и с информационным лидерством пришлось попрощаться. На космосе тоже можно ставить точку. Это сделал даже не Илон Маск, а сам Роскосмос, который запускает спутники в пучины океана. Даже со спортом все стало плохо. Триумфальные олимпийские игры в Сочи превратились в позорные игрища Мочи, а без допинга россияне стали третьеразрядной спортивной страной. Еще одна легенда превратилась в пыль, но что же осталось?
На самом деле, Москве пока еще есть чем гордиться. На днях глава КНР Си Цзиньпин, одетый в шапку ушанку, выступил перед своими военными, одетыми в такие же ушанки, и сказал о том, что не нужно бояться смерти в бою, ибо она - почетна. Это он рассказал военнослужащим сухопутных войск. Раз так, то Сибирь, а вместе с нею и Якутия, очень скоро могут стать не совсем россией. Все к этому идет. А ведь именно в Якутии остался один из последних предметов гордости РФ и того, чем она теперь действительно знаменита.
Известный якутский скульптор, вылепивший, в прошлом году, петуха из навоза, в этом году вылепил из того же материала собачью упряжку, а рядом с ними - чум. Говорят, что на это произведение ушло более полутонны гов.. навоза. Как известно, ушедший год был годом петуха, а это год - собаки, поэтому мастер и наваял таких скульптур.
Однако, эти образы не вполне передают суть года именно для РФ. Там в марте состоятся выборы Путина, а это значит, что мастеру придется изобразить еще одну собаку, хоть и лысую. Но ходят упорные слухи о том, что один из самых авторитетных шаманов несколько лет назад предсказал, что страна развалится тогда, когда ее руководитель предстанет в виде глыбы именно гов.., о навозе там речи не было, хотя, может быть и навоз окажется подходящим материалом для воплощения предсказания.
И вот что интересно, когда рухнет клептократия Путина, это окажется не заслугой выступлений народа, как это было в Румынии, Украине, как это тяжело происходит в Венесуэле или как обозначилось в Иране, а просто благодаря куску материала, которому скульптор придал знакомый всем образ. Тут есть о чем задуматься.
антиколорадос
Нарцисси́зм - свойство характера, заключённое в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
В психологии и психиатрии чрезмерный нарциссизм рассматривают как серьёзную личностную дисфункцию или расстройство личности. Часто говорят о нарциссической акцентуации характера. Слова «нарциссизм», «нарциссический» и «нарцисс» обычно используются как негативно окрашенные, указывающие на тщеславие, завышенное самомнение, эгоизм или просто самовлюблённость.
Расстройство личности, характеризующееся убеждённостью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми; завышенным мнением о своих талантах и достижениях; поглощённостью фантазиями о своих успехах; ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих; поиском восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости; неумением проявлять сочувствие; идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что окружающие завидуют[8].
Об этом сообщает The New York Times..
По данным сенаторов, бывший британский разведчик Кристофер Стил солгал федеральным властям США о своих контактах с прессой, касающихся информации из досье.