 "Не было никакого сговора и не было никакого преступления", - Трамп о контактах с россиянами во время выборов 2016 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Все, что я сделал, является на 100 процентов правильным. Это то, что я делаю – решаю вопросы правильно"", - сообщил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде, где он встречался с лидерами республиканцев в Конгрессе.

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Президент США посчитал нужным добавить, что он сам и члены его команды никогда не сотрудничали с российскими представителями. "Только чтобы вы поняли: не было никакого сговора, и не было никакого преступления", - сказал он журналистам.

Напоминаем, в январе 2016 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

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Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.